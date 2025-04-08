Mean reversion automatic
- Asesores Expertos
- Samuel Bedin
- Versión: 4.11
- Activaciones: 5
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo