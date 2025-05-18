TheROCK

THE ROCK EA v1.10 - Su compañero confiable para operar con capital pequeño

Resumen
THE ROCK EA es un Asesor Experto (EA) potente y flexible diseñado para apoyar a los traders con capital pequeño mientras buscan un rendimiento constante. Desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, este EA utiliza un sistema estratégico de órdenes pendientes para capturar movimientos del mercado con precisión, incorporando gestión de riesgos, stop loss dinámico (trailing stop) y horarios de trading personalizables para adaptarse a diversos estilos de operación.

Características principales

  • Amigable con capital pequeño: Optimizado para cuentas de bajo saldo con cálculo automático de lotes basado en un porcentaje de riesgo (0.1% a 5.0%).
  • Estrategia de órdenes pendientes: Coloca órdenes pendientes de compra/venta (Buy/Sell Stop) a una distancia definida por el usuario, asegurando que las operaciones se ejecuten solo cuando el mercado se mueva a su favor.
  • Stop Loss dinámico (Trailing Stop): Ajusta automáticamente el stop loss para bloquear ganancias a medida que la operación avanza en su dirección, con parámetros de trailing personalizables.
  • Control de horarios de trading: Limita las operaciones a horarios específicos (por ejemplo, de 9:00 a 19:00) para alinearse con sus sesiones de mercado preferidas.
  • Gestión de riesgos: Soporta lotes fijos y automáticos, asegurando que las operaciones se ajusten a su saldo y tolerancia al riesgo.
  • Parámetros personalizables: Ajuste los niveles de take profit, stop loss, distancia de órdenes y configuraciones de trailing stop para que se adapten a su estrategia de trading.

Cómo funciona
THE ROCK EA coloca órdenes pendientes de compra y venta a una distancia especificada del precio actual del mercado. Cuando el precio alcanza el nivel de activación, el EA abre una posición con niveles predefinidos de take profit y stop loss. Un trailing stop se activa cuando la operación alcanza un umbral de ganancias, asegurando beneficios mientras permite que las operaciones ganadoras continúen. El EA también cierra todas las posiciones fuera de los horarios de trading definidos por el usuario para evitar riesgos innecesarios.

Parámetros de entrada

  • RiskPercent: Riesgo por operación (0.1% a 5.0%).
  • UseAutoLot: Activar/desactivar el cálculo automático de lotes (por defecto: true).
  • FixedLotSize: Tamaño de lote fijo si el cálculo automático está desactivado (por defecto: 0.01).
  • Timeframe: Marco temporal del gráfico para ejecutar el EA (por defecto: actual).
  • StartHour/EndHour: Ventana de trading (por ejemplo, de 9:00 a 19:00).
  • TPpoints/S1points: Take profit y stop loss en puntos (por defecto: 1000/500).
  • TSLasPctoFTP/TSLTriggerasPctoFTP: Configuraciones de trailing stop como porcentaje de TP (por defecto: 5%/7%).

Recomendaciones

  • Bróker: Utilice un bróker con spreads bajos y ejecución rápida.
  • Tipo de cuenta: Cuentas ECN o estándar con un saldo mínimo de $100.
  • Pares de divisas: Funciona mejor en pares principales como EURUSD y oro (XAUSD) en marcos temporales H1 o D1.
  • VPS: Se recomienda para un funcionamiento ininterrumpido.

¿Por qué elegir THE ROCK EA?
THE ROCK EA combina simplicidad, flexibilidad y una sólida gestión de riesgos, lo que lo hace ideal tanto para traders novatos como experimentados. Ya sea que esté comenzando con una cuenta pequeña o escalando sus inversiones, este EA se adapta a sus necesidades mientras busca proteger su capital y maximizar sus retornos.

Nota: El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Siempre realice pruebas y optimizaciones del EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.

