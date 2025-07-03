THE ROCK EA v1.10 - Votre compagnon fiable pour trader avec un petit capital

Aperçu

THE ROCK EA est un Expert Advisor (EA) puissant et flexible conçu pour soutenir les traders disposant d’un petit capital tout en visant des performances constantes. Développé pour la plateforme MetaTrader 5, cet EA utilise un système stratégique d’ordres en attente pour capturer les mouvements du marché avec précision, intégrant la gestion des risques, un stop loss dynamique (trailing stop) et des horaires de trading personnalisables pour s’adapter à différents styles de trading.

Caractéristiques principales

Adapté aux petits capitaux : Optimisé pour les comptes à faible solde avec un calcul automatique de la taille des lots basé sur un pourcentage de risque (0,1 % à 5,0 %).

: Optimisé pour les comptes à faible solde avec un calcul automatique de la taille des lots basé sur un pourcentage de risque (0,1 % à 5,0 %). Stratégie d’ordres en attente : Place des ordres en attente Buy/Sell Stop à une distance définie par l’utilisateur, garantissant que les trades ne sont exécutés que lorsque le marché évolue en votre faveur.

: Place des ordres en attente Buy/Sell Stop à une distance définie par l’utilisateur, garantissant que les trades ne sont exécutés que lorsque le marché évolue en votre faveur. Stop Loss dynamique (Trailing Stop) : Ajuste automatiquement le stop loss pour verrouiller les profits à mesure que le trade progresse dans votre direction, avec des paramètres de trailing personnalisables.

: Ajuste automatiquement le stop loss pour verrouiller les profits à mesure que le trade progresse dans votre direction, avec des paramètres de trailing personnalisables. Contrôle des horaires de trading : Limite les trades à des heures spécifiques (par exemple, de 9h00 à 19h00) pour correspondre à vos sessions de marché préférées.

: Limite les trades à des heures spécifiques (par exemple, de 9h00 à 19h00) pour correspondre à vos sessions de marché préférées. Gestion des risques : Prend en charge les lots fixes et automatiques, garantissant que les trades sont adaptés à votre solde et à votre tolérance au risque.

: Prend en charge les lots fixes et automatiques, garantissant que les trades sont adaptés à votre solde et à votre tolérance au risque. Paramètres personnalisables : Ajustez les niveaux de take profit, stop loss, la distance des ordres et les paramètres de trailing stop pour correspondre à votre stratégie de trading.

Fonctionnement

THE ROCK EA place des ordres en attente Buy et Sell Stop à une distance spécifiée du prix actuel du marché. Lorsque le prix atteint le niveau de déclenchement, l’EA ouvre une position avec des niveaux prédéfinis de take profit et stop loss. Un trailing stop s’active lorsque le trade atteint un certain seuil de profit, sécurisant les gains tout en permettant aux trades gagnants de continuer. L’EA ferme également toutes les positions en dehors des horaires de trading définis par l’utilisateur pour éviter les risques inutiles.

Paramètres d’entrée

RiskPercent : Risque par trade (0,1 % à 5,0 %).

: Risque par trade (0,1 % à 5,0 %). UseAutoLot : Activer/désactiver le calcul automatique des lots (par défaut : true).

: Activer/désactiver le calcul automatique des lots (par défaut : true). FixedLotSize : Taille de lot fixe si le calcul automatique est désactivé (par défaut : 0,01).

: Taille de lot fixe si le calcul automatique est désactivé (par défaut : 0,01). Timeframe : Période du graphique pour exécuter l’EA (par défaut : actuelle).

: Période du graphique pour exécuter l’EA (par défaut : actuelle). StartHour/EndHour : Fenêtre de trading (par exemple, de 9h00 à 19h00).

: Fenêtre de trading (par exemple, de 9h00 à 19h00). TPpoints/S1points : Take profit et stop loss en points (par défaut : 1000/500).

: Take profit et stop loss en points (par défaut : 1000/500). TSLasPctoFTP/TSLTriggerasPctoFTP : Paramètres de trailing stop en pourcentage de TP (par défaut : 5 %/7 %).

Recommandations

Courtier : Utilisez un courtier avec des spreads faibles et une exécution rapide.

: Utilisez un courtier avec des spreads faibles et une exécution rapide. Type de compte : Comptes ECN ou standard avec un solde minimum de 100 $.

: Comptes ECN ou standard avec un solde minimum de 100 $. Paires de devises : Fonctionne mieux sur les paires principales comme EURUSD et l’or (XAUSD) sur les périodes H1 ou D1.

: Fonctionne mieux sur les paires principales comme EURUSD et l’or (XAUSD) sur les périodes H1 ou D1. VPS : Recommandé pour un fonctionnement ininterrompu.

Pourquoi choisir THE ROCK EA ?

THE ROCK EA combine simplicité, flexibilité et une gestion robuste des risques, ce qui en fait un choix idéal pour les traders débutants comme expérimentés. Que vous débutiez avec un petit compte ou que vous augmentiez vos investissements, cet EA s’adapte à vos besoins tout en visant à protéger votre capital et maximiser vos rendements.

Remarque : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez et optimisez toujours l’EA sur un compte démo avant de l’utiliser sur un compte réel.