TheROCK

THE ROCK EA v1.10 - Votre compagnon fiable pour trader avec un petit capital

Aperçu
THE ROCK EA est un Expert Advisor (EA) puissant et flexible conçu pour soutenir les traders disposant d’un petit capital tout en visant des performances constantes. Développé pour la plateforme MetaTrader 5, cet EA utilise un système stratégique d’ordres en attente pour capturer les mouvements du marché avec précision, intégrant la gestion des risques, un stop loss dynamique (trailing stop) et des horaires de trading personnalisables pour s’adapter à différents styles de trading.

Caractéristiques principales

  • Adapté aux petits capitaux : Optimisé pour les comptes à faible solde avec un calcul automatique de la taille des lots basé sur un pourcentage de risque (0,1 % à 5,0 %).
  • Stratégie d’ordres en attente : Place des ordres en attente Buy/Sell Stop à une distance définie par l’utilisateur, garantissant que les trades ne sont exécutés que lorsque le marché évolue en votre faveur.
  • Stop Loss dynamique (Trailing Stop) : Ajuste automatiquement le stop loss pour verrouiller les profits à mesure que le trade progresse dans votre direction, avec des paramètres de trailing personnalisables.
  • Contrôle des horaires de trading : Limite les trades à des heures spécifiques (par exemple, de 9h00 à 19h00) pour correspondre à vos sessions de marché préférées.
  • Gestion des risques : Prend en charge les lots fixes et automatiques, garantissant que les trades sont adaptés à votre solde et à votre tolérance au risque.
  • Paramètres personnalisables : Ajustez les niveaux de take profit, stop loss, la distance des ordres et les paramètres de trailing stop pour correspondre à votre stratégie de trading.

Fonctionnement
THE ROCK EA place des ordres en attente Buy et Sell Stop à une distance spécifiée du prix actuel du marché. Lorsque le prix atteint le niveau de déclenchement, l’EA ouvre une position avec des niveaux prédéfinis de take profit et stop loss. Un trailing stop s’active lorsque le trade atteint un certain seuil de profit, sécurisant les gains tout en permettant aux trades gagnants de continuer. L’EA ferme également toutes les positions en dehors des horaires de trading définis par l’utilisateur pour éviter les risques inutiles.

Paramètres d’entrée

  • RiskPercent : Risque par trade (0,1 % à 5,0 %).
  • UseAutoLot : Activer/désactiver le calcul automatique des lots (par défaut : true).
  • FixedLotSize : Taille de lot fixe si le calcul automatique est désactivé (par défaut : 0,01).
  • Timeframe : Période du graphique pour exécuter l’EA (par défaut : actuelle).
  • StartHour/EndHour : Fenêtre de trading (par exemple, de 9h00 à 19h00).
  • TPpoints/S1points : Take profit et stop loss en points (par défaut : 1000/500).
  • TSLasPctoFTP/TSLTriggerasPctoFTP : Paramètres de trailing stop en pourcentage de TP (par défaut : 5 %/7 %).

Recommandations

  • Courtier : Utilisez un courtier avec des spreads faibles et une exécution rapide.
  • Type de compte : Comptes ECN ou standard avec un solde minimum de 100 $.
  • Paires de devises : Fonctionne mieux sur les paires principales comme EURUSD et l’or (XAUSD) sur les périodes H1 ou D1.
  • VPS : Recommandé pour un fonctionnement ininterrompu.

Pourquoi choisir THE ROCK EA ?
THE ROCK EA combine simplicité, flexibilité et une gestion robuste des risques, ce qui en fait un choix idéal pour les traders débutants comme expérimentés. Que vous débutiez avec un petit compte ou que vous augmentiez vos investissements, cet EA s’adapte à vos besoins tout en visant à protéger votre capital et maximiser vos rendements.

Remarque : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez et optimisez toujours l’EA sur un compte démo avant de l’utiliser sur un compte réel.

Produits recommandés
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robot de trading breakout avec gestion du risque et du capital. Taille de lot dynamique basée sur le pourcentage de risque du compte ou lots fixes Limites quotidiennes de gain/perte pour protéger le capital Réduction intelligente du capital après les profits/pertes cibles Multiples options de trailing stop (Highest/Lowest, bougies précédentes) Filtres personnalisés de temps/jour + contrôle de la durée de position Configuré avec des paramètres optimisés pour XAUUSD (2025). Les uti
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (391)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Experts
skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experts
Aperçu AMO AI est un Expert Advisor (EA) avancé qui utilise une architecture de réseau neuronal profond à 7 couches combinée à des algorithmes d’intelligence artificielle pour l’analyse automatique du marché. Le système traite les données de marché à travers plusieurs couches analytiques afin d’identifier les opportunités de trading potentielles sur la base des modèles techniques et du comportement du marché. Architecture Technique Réseau Neuronal : architecture de deep learning à 7 couches Mo
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
RastroBot EA
Raquel Costa
Experts
RastroBot usa o indicador Donchian Channel para identificar sinais de entrada, inspirados nas famosas estratégias Turtle. Simples e eficaz, é amplamente utilizado por traders profissionais e está integrado ao MT5. Ideal para quem quer usar esses sinais em operações de scalping. Não usa IA, Martingale ou Grid. Não é um "santo graal" do trading, mas uma estratégia honesta para lucrar com rápidas acelerações de tendência. O EA pode ser usado além do scalping, ajustando ou desativando o trailing
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Trading entièrement automatisé EA ForexM EA négocie des actions en fonction d'une analyse de marché professionnelle en temps réel. Tous les ordres passés sont du type à exécution de marché et bien pondérés grâce au travail en temps réel des analystes de marché. EA est livré avec les paramètres initiaux les mieux notés et prêt à l'emploi. Caractéristiques: - Commerce entièrement automatisé. - Gestion des risques. - Fonctionne sur n'importe quel nombre d'instruments simultanément. - Pas
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experts
Plus que 7/10 copies au prix de lancement de 85 $ ! Philosophie — « Ne construire que lorsque le marché dit oui. » La plupart des grilles placent des niveaux et espèrent. MAM White demande d’abord l’autorisation — à la tendance, à la volatilité, à votre courtier. Elle ne construit une grille LIMIT unilatérale que lorsque l’EMA rapide est alignée avec une forte tendance EMA lente et que le prix est correctement éloigné du centre. Pas de tendance ? Pas de construction. Nouveau retournement ?
FREE
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experts
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Experts
Cypher King is now available! Cypher King delivers consistent performance without the gimmicks. Built for GBPJPY, easily adaptable to other pairs, and designed to thrive in real market conditions. Why Choose Cypher King? AI-Driven Precision At the heart of Cypher King lies a powerful neural network that analyzes live price action using a synchronized blend of MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands , and more. No Martingale, No Nonsense Forget risky systems. Cypher King uses stable logic , avoiding pos
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (76)
Experts
Version MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Moniteur de performance du défi HFT MT5 (pas pour compte réel): Courtier: Fusion Market Identifiant: 89600 Mot de passe: Greenman89$ Serveur: FusionMarkets-demo Plus de 700 avis authentiques 5 étoiles pour la version MT4 publiée précédemment: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal public: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Version MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Cara
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Experts
EA has high-performance live track records of different set files: XAU Risky Vol XAU Balanced Vol XAU Balanced MT4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the defaul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Plus que 5/10 copies au prix de lancement de 99 $ ! Philosophie — « Discipline à l’entrée, profits à la sortie. Un moteur clair pour les actions. » MAM Gold est conçu exclusivement pour les actions et fonctionne sur n’importe quelle unité de temps. Il tourne comme un moteur long toujours actif : entrées délibérées avec contexte EMA/ATR, gestion du risque disciplinée, trailing intelligent et ajouts seulement lorsque la tendance rémunère vraiment. Pas de hype—juste une exécution structurée po
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experts
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Stratos Goldwind mt5
Michela Russo
4.67 (241)
Experts
Stratos Goldwind   is an innovative   trading robot   designed for   Gold   trading, utilizing the advanced capabilities of the   Stratos Pali   indicator. This EA enhances trading precision with   10 diverse strategies . Stratos Goldwind is suitable for both novice and experienced traders, providing an adaptable and user-friendly interface that simplifies complex trading decisions. Experience the next level of automated trading with Stratos Goldwind, where technology meets strategy. Unlock Exc
FREE
Apache MHL Moving Average MT5
Paulo Roberto Da Costa
Experts
Sinal (GOLD/XAUSD) - 12 meses ativo e mais de 5 mil negociações em conta Standard (alavancagem de 1:400):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Produto para MetaTrader4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Produto para MetaTrader5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale. O usuário
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Gold Breaker EA
Febrian Andhika Wijaya
Experts
Gold Breaker EA – Smart & Safe Gold Trading Automation Gold Breaker EA is a fully automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) , built with one core principle: Capital protection first, profits second. Unlike many Gold EAs that rely on martingale, grid, or averaging down strategies , Gold Breaker EA uses a SAFE one-position approach . At any time, it manages only a single trade , always protected by a clear Stop Loss and Take Profit . There are no dangerous recovery system
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordres en attente basés sur des lignes & EA risk-free multi-niveaux Tracez vos lignes. Définissez votre risque. Laissez le robot faire le reste. AutoTradeBot++ est un Expert Advisor professionnel d’exécution et de gestion du risque, conçu pour les traders qui veulent des graphiques propres, un risque fixe en dollars et un système de risk-free automatisé, sans perdre le contrôle de leur stratégie. Vous décidez où entrer en position, l’EA gère comment l’ordre est exécuté et protég
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.74 (50)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (99)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.15 (20)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or). Il fonctionne en combinant neuf stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps spécifiques (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux précis. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Remise à durée limitée. Il ne reste plus que 7 places sur 20 — presque épuisé. Le prix passera bientôt à 999 $ . Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Offre à durée limitée. Il ne reste plus que 5 places sur 20 — presque épuisé. La mise à jour majeure est terminée. Le prix passera bientôt à 599 USD , et le prix final sera de 1500  USD . Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (5)
Experts
À lire en premier (très important) Non conçu pour le retournement de comptes à court terme ou les profits rapides. Pas de martingale / Pas de grille / Pas d'IA Conçu pour les traders privilégiant la régularité à long terme Résultats en direct :   Signal en direct   |   Portefeuille principal   |   Résultats FTMO PRIX DE LANCEMENT ! Ce prix est valable uniquement pour un nombre limité d'exemplaires. Une fois ces derniers vendus, le prix augmentera. Qu'est-ce que Gold Atlas ? Gold Atlas est un
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Signaux en direct ]  ,  [ Mon canal ]   ,  [ Fichiers Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Usage IA ]  ,  [ PDF Guide ] Comptes recommandés : Standard à fort levier, ECN, Raw ; Cent ; Prop firm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la possibilité de définir une stratégie d’entrée via un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter d’autres EA ! Cet EA est un algorithme de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experts
Cheat Engine est un système de scalping sur l’or de gamme intermédiaire capable de prendre des décisions basées sur le sentiment global du forex via une API web. Signal en direct Cheat Engine bientôt disponible ! Le prix actuel sera augmenté. Prix à durée limitée 149 USD Trading à entrée unique uniquement. Aucun grid ni martingale, jamais. Sorties par stop suiveur intelligent qui s’adaptent à la volatilité quotidienne Le sentiment global du forex est une mesure des positions de centaines de mil
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Plus de l'auteur
Advance Gold Pro MT5
Vikas Rundla
Experts
Advance Gold Pro EA -  Overview Unlock the power of precision trading with Advance Gold Pro , a state-of-the-art Expert Advisor (EA) engineered exclusively for Gold (XAUUSD) on the M30 timeframe . Powered by quantum-inspired algorithms, this EA redefines accuracy, pinpointing high-probability entry and exit points to maximize profits while protecting your capital. Whether you’re a novice or a seasoned trader, Advance Gold Pro delivers a disciplined, technology-driven edge for conquering the g
Dynamic Trade Control
Vikas Rundla
Utilitaires
Dynamic Trade Control  Master Your Trades with Precision Elevate your trading experience with  Dynamic Trade Control  , a premium utility designed for traders who demand control, efficiency, and style. This all-in-one trade management panel combines powerful features with a sleek, modern interface, making it the ultimate tool for managing your positions like a pro. Key Features: Intuitive Trade Panel: Manage all your trades with a user-friendly interface featuring quick-access buttons for closi
Trades hunter
Vikas Rundla
Utilitaires
Trade Hunter  Trade Hunter is a specialized Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to protect your trading account by monitoring the overall profit and loss of all open trades. Built as a critical component of the Trade Hunter system, this EA ensures disciplined risk management for any trading strategy. Key Features : Monitors the total profit/loss of all open positions in real-time. Automatically closes all trades when the overall profit reaches +$100, securing your gains. Closes all trades
AlertTrader
Vikas Rundla
Utilitaires
AlertTrader Overview AlertTrader is a powerful MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor (EA) designed to automate trading based on alerts generated by the Trend Catcher indicator. This EA listens for alert messages, parses the trade details (symbol, buy/sell signal, price, stop loss, and take profit), and executes trades accordingly, ensuring precision and efficiency. Key Features Automated Trade Execution : Places buy or sell orders based on Trend Catcher alerts. Customizable Lot Size : Adjust the lot
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis