THE ROCK EA v1.10 - 小資金トレードのための信頼できるパートナー
概要
THE ROCK EAは、小資金を持つトレーダーをサポートし、安定したパフォーマンスを目指すために設計された、強力かつ柔軟なエキスパートアドバイザー（EA）です。MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたこのEAは、戦略的な保留注文システムを利用して市場の動きを正確に捉え、リスク管理、トレーリングストップ、カスタマイズ可能なトレード時間を備えており、さまざまなトレードスタイルに対応します。
主な特徴
- 小資金対応：低残高アカウント向けに最適化されており、リスクパーセンテージ（0.1%～5.0%）に基づく自動ロットサイズ計算をサポートします。
- 保留注文戦略：ユーザーが指定した距離にBuy/Sell Stopの保留注文を設定し、市場が有利な方向に動いた場合にのみトレードを実行します。
- トレーリングストップロス：トレードが有利な方向に進むにつれて自動的にストップロスを調整し、利益を確保します。トレーリングパラメータはカスタマイズ可能です。
- トレード時間管理：特定の時間帯（例：9:00～19:00）にトレードを制限し、好みの市場セッションに合わせることができます。
- リスク管理：固定ロットと自動ロットサイズの両方をサポートし、トレードがアカウント残高とリスク許容度に適合するよう確保します。
- カスタマイズ可能なパラメータ：テイクプロフィット、ストップロス、注文の距離、トレーリングストップ設定をトレード戦略に合わせて調整できます。
仕組み
THE ROCK EAは、現在の市場価格から指定された距離にBuyおよびSellの保留注文を設定します。価格がトリガーレベルに達すると、EAは事前に設定されたテイクプロフィットとストップロスのレベルでポジションをオープンします。トレードが一定の利益閾値に達するとトレーリングストップが作動し、利益を確保しながら勝ちトレードを継続させます。また、EAはユーザーが定義したトレード時間外にすべてのポジションを閉じ、不要なリスクを回避します。
入力パラメータ
- RiskPercent：1トレードあたりのリスク（0.1%～5.0%）。
- UseAutoLot：自動ロットサイズ計算の有効/無効（デフォルト：true）。
- FixedLotSize：自動ロットサイズ計算が無効の場合の固定ロットサイズ（デフォルト：0.01）。
- Timeframe：EAが動作するチャートの時間枠（デフォルト：現在）。
- StartHour/EndHour：トレード時間帯（例：9:00～19:00）。
- TPpoints/S1points：テイクプロフィットとストップロス（ポイント、デフォルト：1000/500）。
- TSLasPctoFTP/TSLTriggerasPctoFTP：トレーリングストップ設定（TPの割合、デフォルト：5%/7%）。
推奨事項
- ブローカー：低スプレッドかつ高速執行のブローカーを使用してください。
- アカウントタイプ：ECNまたはスタンダードアカウント、最低残高$100。
- 通貨ペア：EURUSDなどの主要通貨ペアやゴールド（XAUSD）で最適に動作し、H1またはD1時間枠を推奨します。
- VPS：中断のない運用のために推奨されます。
THE ROCK EAを選ぶ理由
THE ROCK EAは、シンプルさ、柔軟性、強力なリスク管理を組み合わせ、初心者から経験豊富なトレーダーまで理想的な選択肢です。小資金アカウントから始めようと、投資を拡大しようと、このEAはあなたのニーズに適応し、資本を保護しながらリターンを最大化することを目指します。
注意：過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。リアルアカウントで使用する前に、必ずデモアカウントでテストと最適化を行ってください。