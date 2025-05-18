TheROCK
Версия: 2.20
Обновлено: 3 июля 2025
THE ROCK EA v1.10 - Ваш надежный спутник для торговли с малым капиталом
Обзор
THE ROCK EA — это мощный и гибкий советник, разработанный для поддержки трейдеров с малым капиталом, стремящихся к стабильным результатам. Созданный для платформы MetaTrader 5, этот советник использует стратегическую систему отложенных ордеров для точного захвата движений рынка, включая управление рисками, trailing stop и настраиваемые торговые часы, подходящие для различных стилей торговли.
Основные особенности
- Поддержка малого капитала: Оптимизирован для счетов с низким балансом с автоматическим расчетом размера лота на основе процента риска (0.1%–5.0%).
- Стратегия отложенных ордеров: Размещает отложенные ордера Buy/Sell Stop на заданном расстоянии, обеспечивая открытие сделок только при движении рынка в вашу пользу.
- Trailing Stop Loss: Автоматически корректирует стоп-лосс для фиксации прибыли по мере движения сделки в вашу сторону, с настраиваемыми параметрами trailing stop.
- Контроль торговых часов: Ограничивает торговлю определенными часами (например, с 9:00 до 19:00) в соответствии с вашими предпочтениями по рыночным сессиям.
- Управление рисками: Поддерживает как фиксированный, так и автоматический размер лота, обеспечивая соответствие сделок вашему балансу и уровню риска.
- Настраиваемые параметры: Регулируйте уровни тейк-профита, стоп-лосса, расстояния до ордеров и настройки trailing stop в соответствии с вашей стратегией.
Как это работает
THE ROCK EA размещает отложенные ордера Buy и Sell Stop на заданном расстоянии от текущей рыночной цены. Когда цена достигает уровня активации, советник открывает позицию с заранее установленными уровнями тейк-профита и стоп-лосса. Trailing stop активируется, когда сделка достигает определенного уровня прибыли, фиксируя доход и позволяя продолжать успешные сделки. Советник также закрывает все позиции вне заданных торговых часов, чтобы избежать нежелательных рисков.
Параметры ввода
- RiskPercent: Риск на сделку (0.1%–5.0%).
- UseAutoLot: Включить/выключить автоматический расчет лота (по умолчанию: true).
- FixedLotSize: Фиксированный размер лота, если автоматический расчет отключен (по умолчанию: 0.01).
- Timeframe: Таймфрейм для работы советника (по умолчанию: текущий).
- StartHour/EndHour: Торговое окно (например, с 9:00 до 19:00).
- TPpoints/S1points: Тейк-профит и стоп-лосс в пунктах (по умолчанию: 1000/500).
- TSLasPctoFTP/TSLTriggerasPctoFTP: Настройки trailing stop в процентах от TP (по умолчанию: 5%/7%).
Рекомендации
- Брокер: Используйте брокера с низкими спредами и быстрым исполнением.
- Тип счета: ECN или стандартные счета с минимальным балансом $100.
- Валютные пары: Лучше всего работает на основных парах, таких как EURUSD, и золоте (XAUSD) на таймфреймах H1 или D1.
- VPS: Рекомендуется для бесперебойной работы.
Почему стоит выбрать THE ROCK EA?
THE ROCK EA сочетает в себе простоту, гибкость и надежное управление рисками, что делает его идеальным как для новичков, так и для опытных трейдеров. Независимо от того, начинаете ли вы с небольшого счета или масштабируете свои инвестиции, этот советник адаптируется к вашим потребностям, стремясь защитить ваш капитал и максимизировать доход.
Примечание: Прошлые результаты не являются гарантией будущих успехов. Всегда проводите тестирование и оптимизацию советника на демо-счете перед использованием на реальном счете.