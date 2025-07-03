TheROCK

THE ROCK EA v2.10 - Ihr zuverlässiger Trading-Begleiter für kleines Kapital

Übersicht

THE ROCK EA ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Händler mit kleinem Kapital zu unterstützen, während er auf eine beständige Performance abzielt. Dieser EA wurde für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt und nutzt ein strategisches Pending-Order-System, um Marktbewegungen mit Präzision zu erfassen. Er beinhaltet Risikomanagement, Trailing-Stops und anpassbare Handelszeiten, um verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

  • Freundlich für kleines Kapital: Optimiert für Konten mit geringem Guthaben mit automatischer Losgröße basierend auf dem Risikoprozentsatz (0,1% bis 5,0%).
  • Pending-Order-Strategie: Platziert Kauf-/Verkaufs-Stop-Orders in einem benutzerdefinierten Abstand, um sicherzustellen, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.
  • Trailing Stop Loss: Passt den Stop Loss automatisch an, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel in Ihre Richtung bewegt, mit anpassbaren Trailing-Parametern.
  • Kontrolle der Handelszeiten: Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Stunden (z. B. 9:00 bis 19:00 Uhr), um sich an Ihre bevorzugten Marktsitzungen anzupassen.
  • Risikomanagement: Unterstützt sowohl feste als auch automatische Losgrößen, um sicherzustellen, dass die Größe der Geschäfte Ihrem Kontostand und Ihrer Risikotoleranz entspricht.
  • Anpassbare Parameter: Passen Sie Take-Profit-, Stop-Loss-, Order-Distanz- und Trailing-Stop-Einstellungen an Ihre Handelsstrategie an.

Wie es funktioniert

THE ROCK EA setzt Kauf- und Verkaufs-Stop-Orders in einem bestimmten Abstand zum aktuellen Marktpreis. Sobald der Kurs das Trigger-Level erreicht, eröffnet der EA eine Position mit vordefinierten Take-Profit- und Stop-Loss-Levels. Ein Trailing-Stop setzt ein, wenn der Handel eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht, und sichert so die Gewinne, während er die Gewinner laufen lässt. Der EA schließt außerdem alle Positionen außerhalb der benutzerdefinierten Handelszeiten, um unerwünschte Risiken zu vermeiden.

Eingabe-Parameter

  • RisikoProzentsatz: Risiko pro Handel (0,1% bis 5,0%).
  • UseAutoLot: Aktiviert/deaktiviert die automatische Losgröße (Standard: true).
  • FesteLosgröße: Losgröße, wenn die automatische Losgröße deaktiviert ist (Standardwert: 0,01).
  • Zeitrahmen: Chart-Zeitrahmen, in dem der EA ausgeführt werden soll (Standardwert: aktuell).
  • StartHour/EndHour: Handelsfenster (z.B. 9:00 bis 19:00).
  • TPpoints/S1points: Take Profit und Stop Loss in Punkten (Standardwert: 1000/500).
  • TSLasPctoFTP/TSLTriggerasPctoFTP: Trailing-Stop-Einstellungen in Prozent des TP (Voreinstellung: 5%/7%).

Empfehlungen

  • Broker: Verwenden Sie einen Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.
  • Kontotyp: ECN- oder Standard-Konten mit einem Mindestguthaben von 100 $.
  • Währungspaare: Am besten für die wichtigsten Paare wie EURUSD und Gold (XAUUSD) auf den Zeitrahmen H1 oder D1.
  • VPS: Empfohlen für einen ununterbrochenen Betrieb.

Warum THE ROCK EA wählen?

THE ROCK EA kombiniert Einfachheit, Flexibilität und robustes Risikomanagement und ist damit sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal. Ganz gleich, ob Sie mit einem kleinen Konto beginnen oder Ihr Konto aufstocken möchten, dieser EA passt sich Ihren Bedürfnissen an und zielt darauf ab, Ihr Kapital zu schützen und die Erträge zu maximieren. Unterstützt durch verifizierte Live-Performance, bietet THE ROCK EA Transparenz und Vertrauen für Händler, die ihr Konto stetig wachsen lassen wollen.

Hinweis: Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen und optimieren Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.


