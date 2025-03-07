Mon Scalper MT5

Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La est