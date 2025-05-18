TheROCK

THE ROCK EA v1.10 - 您的小额资本交易可靠伙伴

概览
THE ROCK EA 是一款功能强大且灵活的智能交易系统（EA），专为小额资本交易者设计，旨在实现稳定的交易表现。本 EA 基于 MetaTrader 5 平台开发，采用战略性挂单系统精准捕捉市场波动，同时包含风险管理、追踪止损和可自定义的交易时间，适应多种交易风格。

核心功能

  • 支持小额资本：针对低余额账户优化，支持基于风险百分比（0.1%-5.0%）的自动手数计算。
  • 挂单策略：在用户定义的距离处设置买单/卖单挂单，确保仅在市场朝有利方向移动时执行交易。
  • 追踪止损：在交易朝有利方向移动时自动调整止损以锁定利润，支持自定义追踪参数。
  • 交易时间控制：限制交易在特定时间段内进行（例如 9:00 至 19:00），以匹配您偏好的市场时段。
  • 风险管理：支持固定和自动手数计算，确保交易规模与您的账户余额和风险承受能力相匹配。
  • 可自定义参数：调整止盈、止损、挂单距离和追踪止损设置，以符合您的交易策略。

工作原理
THE ROCK EA 在当前市场价格的指定距离处设置买单和卖单挂单。当价格达到触发水平时，EA 将以预设的止盈和止损水平开仓。当交易达到一定利润阈值时，追踪止损功能会启动，锁定利润并让盈利交易继续运行。EA 还会在用户定义的交易时间之外关闭所有仓位，以避免不必要的风险。



输入参数

  • RiskPercent：每笔交易风险（0.1%-5.0%）。
  • UseAutoLot：启用/禁用自动手数计算（默认：true）。
  • FixedLotSize：若禁用自动手数计算，则为固定手数（默认：0.01）。
  • Timeframe：EA 运行的图表时间框架（默认：当前）。
  • StartHour/EndHour：交易窗口（例如 9:00 至 19:00）。
  • TPpoints/S1points：止盈和止损（点数，默认：1000/500）。
  • TSLasPctoFTP/TSLTriggerasPctoFTP：追踪止损设置（占止盈百分比，默认：5%/7%）。

推荐设置

  • 经纪商：选择低点差和快速执行的经纪商。
  • 账户类型：ECN 或标准账户，最小余额 $100。
  • 货币对：适用于主要货币对（如 EURUSD）和黄金（XAUSD），推荐 H1 或 D1 时间框架。
  • VPS：建议使用以确保不间断运行。

为何选择 THE ROCK EA？
THE ROCK EA 结合了简单性、灵活性和强大的风险管理功能，是新手和经验丰富的交易者的理想选择。无论您是从小额账户起步还是扩大投资规模，此 EA 都能适应您的需求，旨在保护您的资本并最大化收益。

注意：过去的表现不代表未来的结果。在真实账户使用前，请务必在模拟账户上进行测试和优化。

