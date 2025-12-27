El Gasto del Consumidor m/m mide el cambio en los gastos en bienes de consumo y servicios domésticos en el mes reportado en comparación con el mes anterior El gasto del consumidor supone una gran parte de la actividad económica; por ello, los valores más altos de lo esperado pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Gasto del Consumidor de Francia m/m (France Consumer Spending m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).