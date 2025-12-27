La Cuenta Corriente muestra la diferencia entre los bienes importados y exportados, los servicios y los intereses pagados en el mes dado. Un valor positivo indica la entrada de capital en la economía. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de Francia (France Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).