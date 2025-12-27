El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) refleja el sentimiento de las personas encuestadas con respecto a la actividad económica. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a hogares, que incluye la opinión de los consumidores sobre las siguientes cuestiones: la situación económica general en Francia, la propia situación financiera de los encuestados y sus intenciones en términos de ahorro y gasto. Los encuestados ofrecen una valoración de las tendencias durante los doce meses anteriores y un pronóstico para los próximos doce meses. El pronóstico de la economía francesa a corto plazo se puede medir según el Índice de Confianza del Consumidor.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor de Francia (France Consumer Confidence Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).