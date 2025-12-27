CalendarioSecciones

Índice de Confianza del Consumidor de Francia (France Consumer Confidence Index)

País:
Francia
EUR, Euro
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Sector:
Consumidor
Baja 89 91
90
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
86
89
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) refleja el sentimiento de las personas encuestadas con respecto a la actividad económica. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a hogares, que incluye la opinión de los consumidores sobre las siguientes cuestiones: la situación económica general en Francia, la propia situación financiera de los encuestados y sus intenciones en términos de ahorro y gasto. Los encuestados ofrecen una valoración de las tendencias durante los doce meses anteriores y un pronóstico para los próximos doce meses. El pronóstico de la economía francesa a corto plazo se puede medir según el Índice de Confianza del Consumidor.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
89
91
90
oct 2025
90
91
88
sept 2025
87
84
87
ago 2025
87
91
88
jul 2025
89
87
88
jun 2025
88
87
88
may 2025
88
91
91
abr 2025
92
93
92
mar 2025
92
91
93
feb 2025
93
94
92
ene 2025
92
88
89
dic 2024
89
89
90
nov 2024
90
94
93
oct 2024
94
96
95
sept 2024
95
93
93
ago 2024
92
93
91
jul 2024
91
88
90
jun 2024
89
89
90
may 2024
90
91
90
abr 2024
90
93
91
mar 2024
91
89
90
feb 2024
89
93
91
ene 2024
91
88
89
dic 2023
89
84
88
nov 2023
87
81
84
oct 2023
84
81
83
sept 2023
83
82
85
ago 2023
85
82
85
jul 2023
85
83
85
jun 2023
85
84
83
may 2023
83
85
83
abr 2023
83
84
82
mar 2023
81
84
82
feb 2023
82
83
83
ene 2023
80
84
81
dic 2022
82
83
83
nov 2022
83
82
82
oct 2022
82
80
79
sept 2022
79
81
82
ago 2022
82
80
80
jul 2022
80
80
82
jun 2022
82
83
85
may 2022
86
86
87
abr 2022
88
93
90
mar 2022
91
99
97
feb 2022
98
100
99
ene 2022
99
100
100
dic 2021
100
100
98
nov 2021
99
100
99
oct 2021
99
101
101
