El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) a/a muestra una evaluación de la estabilidad de los precios de los bienes y servicios de consumo en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se compila según una metodología que se ha armonizado en todos los países de la UE. Un aumento en los valores del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de Francia a/a (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).