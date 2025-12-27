Las Nóminas no Agrícolas t/t muestran el número de nuevos empleos creados en todos los sectores de la economía francesa, excepto en el sector agrícola y los organismos gubernamentales, durante el mes reportado. El incremento del índice puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el Empleo no Agrícola de Francia t/t (France Nonfarm Payrolls q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).