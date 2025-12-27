Calendario económico
Importaciones de Francia m/m (France Imports m/m)
|Baja
|€55.648 B
|
€58.314 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
€55.648 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Importaciones de Francia muestran el valor de los bienes importados al país en el mes reportado. La información sobre importaciones se utiliza para valorar la actividad del comercio exterior de Francia y la demanda de productos importados en el país. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Importaciones de Francia m/m (France Imports m/m)".
