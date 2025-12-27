CalendarioSecciones

Subasta de Deuda Pública (OAT) de Francia a 5 años (France 5-Year OAT Auction)

País:
Francia
EUR, Euro
Fuente:
Agencia Francesa del Tesoro (Agence France Trésor)
Sector:
Mercado
Baja 2.760%
2.630%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
2.760%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Subasta de Deuda Pública (OAT) a 5 años representa el rendimiento porcentual de los valores del Tesoro de OAT con vencimiento a cinco años. Puesto que la tasa de rendimiento puede mostrar una eventual deuda del gobierno de Francia, un aumento en la misma puede preceder al crecimiento económico, mientras que su disminución puede indicar una desaceleración.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
2.760%
2.630%
2.630%
2.790%
2.790%
2.620%
2.620%
2.580%
2.580%
2.530%
2.530%
2.720%
2.720%
2.730%
2.730%
2.800%
2.800%
2.750%
2.750%
2.840%
2.840%
2.740%
2.740%
2.530%
2.530%
2.600%
2.600%
2.870%
2.870%
3.030%
3.030%
2.760%
2.760%
2.790%
2.790%
2.640%
2.640%
2.620%
2.620%
2.550%
2.550%
2.890%
2.890%
3.300%
3.300%
3.120%
3.120%
3.040%
3.040%
2.850%
2.850%
2.850%
2.850%
2.680%
2.680%
2.880%
2.880%
2.660%
2.660%
2.760%
2.760%
2.320%
2.320%
2.210%
2.210%
2.650%
2.650%
1.960%
1.960%
1.270%
1.270%
1.470%
1.470%
2.010%
2.010%
1.060%
1.060%
0.880%
0.880%
0.320%
0.320%
0.230%
0.230%
-0.150%
-0.150%
-0.370%
-0.370%
-0.380%
-0.380%
-0.480%
-0.480%
-0.520%
-0.520%
-0.300%
-0.300%
-0.190%
-0.190%
-0.360%
-0.360%
-0.480%
