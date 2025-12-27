CalendarioSecciones

Clima de Negocios de Francia (France Business Climate)

Francia
EUR, Euro
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Negocios
101
102
El Clima de Negocios es una encuesta mensual que ofrece datos tempranos sobre las tendencias en la actividad manufacturera, además de la demanda y los volúmenes de producción en el sector. El indicador se usa en una perspectiva comercial a corto plazo en Francia y en la Unión Europea. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Clima de Negocios de Francia (France Business Climate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
102
98
98
nov 2025
98
98
101
oct 2025
101
96
97
sept 2025
96
96
97
ago 2025
96
97
96
jul 2025
96
97
97
jun 2025
96
97
97
may 2025
97
97
100
abr 2025
99
96
96
mar 2025
96
96
97
feb 2025
97
96
96
ene 2025
95
98
97
dic 2024
97
96
97
nov 2024
97
96
93
oct 2024
92
98
99
sept 2024
99
97
99
ago 2024
99
97
95
jul 2024
95
99
99
jun 2024
99
100
99
may 2024
99
99
100
abr 2024
100
100
103
mar 2024
102
98
101
feb 2024
100
98
98
ene 2024
99
98
99
dic 2023
100
98
99
nov 2023
99
98
99
oct 2023
98
97
99
sept 2023
99
98
97
ago 2023
96
100
101
jul 2023
100
100
100
jun 2023
101
100
99
may 2023
99
102
101
abr 2023
101
104
104
mar 2023
104
103
105
feb 2023
104
102
103
ene 2023
103
101
102
dic 2022
101
102
101
nov 2022
101
102
103
oct 2022
103
103
102
sept 2022
102
105
103
ago 2022
104
107
106
jul 2022
106
107
108
jun 2022
108
107
106
may 2022
106
107
108
abr 2022
108
109
107
mar 2022
106
112
112
feb 2022
112
112
113
ene 2022
112
110
110
dic 2021
111
108
110
nov 2021
109
106
107
