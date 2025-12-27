El Clima de Negocios es una encuesta mensual que ofrece datos tempranos sobre las tendencias en la actividad manufacturera, además de la demanda y los volúmenes de producción en el sector. El indicador se usa en una perspectiva comercial a corto plazo en Francia y en la Unión Europea. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Clima de Negocios de Francia (France Business Climate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).