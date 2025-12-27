La Balanza Comercial muestra la diferencia entre la exportación y la importación de bienes y servicios en Francia en el mes reportado. Un valor positivo del balance indica un superávit comercial, mientras que uno negativo, indica un déficit comercial. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Francia (France Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).