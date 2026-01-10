CalendarioSecciones

Número Total de Solicitantes de Empleo de Francia (France Jobseekers Total)

País:
Francia
EUR, Euro
Fuente:
Ministerio de Trabajo (Ministry of Labour)
Sector:
Laboral
Media 3082.0 K -
3021.8 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
3125.7 K
3082.0 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Total de Solicitantes de Empleo muestra el número total de ciudadanos franceses desempleados inscritos en la Agencia Nacional de Empleo (Pôle emploi). Los datos de desempleo son publicados a finales de mes. El crecimiento del indicador va normalmente acompañado de una disminución del poder adquisitivo de la población, lo puede tener un efecto negativo en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número Total de Solicitantes de Empleo de Francia (France Jobseekers Total)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
3082.0 K
3021.8 K
ago 2025
3021.8 K
3033.5 K
jul 2025
3033.5 K
2980.6 K
jun 2025
2980.6 K
3078.0 K
3002.2 K
may 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
abr 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
mar 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
feb 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
ene 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
dic 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
nov 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
oct 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
sept 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
ago 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
jul 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
jun 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
may 2024
2816.3 K
2775.4 K
abr 2024
2775.4 K
2812.2 K
mar 2024
2812.2 K
2820.6 K
feb 2024
2811.9 K
2827.7 K
ene 2024
2827.7 K
2825.2 K
dic 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
nov 2023
2826.6 K
2821.4 K
oct 2023
2821.4 K
2812.2 K
sept 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
ago 2023
2827.6 K
2816.6 K
jul 2023
2816.6 K
2792.8 K
jun 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
may 2023
2806.0 K
2799.8 K
abr 2023
2799.8 K
2789.0 K
mar 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
feb 2023
2781.0 K
2809.0 K
ene 2023
2809.0 K
2816.6 K
dic 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
sept 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
ago 2022
2966.0 K
2967.0 K
jul 2022
2967.0 K
2946.5 K
jun 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
may 2022
2933.0 K
2955.0 K
abr 2022
2955.0 K
2940.0 K
mar 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
feb 2022
2967.3 K
2977.1 K
ene 2022
2977.1 K
3075.0 K
dic 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
nov 2021
3087.8 K
3253.7 K
sept 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
jun 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
may 2021
3490.1 K
3623.8 K
abr 2021
3623.8 K
3557.9 K
mar 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
