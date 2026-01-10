El Total de Solicitantes de Empleo muestra el número total de ciudadanos franceses desempleados inscritos en la Agencia Nacional de Empleo (Pôle emploi). Los datos de desempleo son publicados a finales de mes. El crecimiento del indicador va normalmente acompañado de una disminución del poder adquisitivo de la población, lo puede tener un efecto negativo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número Total de Solicitantes de Empleo de Francia (France Jobseekers Total)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).