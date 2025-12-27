El Producto Interior Bruto (PIB) de Francia t/t muestra el cambio en el valor de mercado de los bienes y servicios producidos en la nación en el trimestre actual en comparación con el anterior. El PIB se calcula usando como base información estadística (utilizando indicadores económicos nacionales), modelos de pronóstico y evaluaciones de expertos. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Francia t/t (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).