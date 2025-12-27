CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Producto Interior Bruto (PIB) de Francia t/t (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)

País:
Francia
EUR, Euro
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Sector:
PIB
Media 0.5% 0.5%
0.5%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.3%
0.5%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Producto Interior Bruto (PIB) de Francia t/t muestra el cambio en el valor de mercado de los bienes y servicios producidos en la nación en el trimestre actual en comparación con el anterior. El PIB se calcula usando como base información estadística (utilizando indicadores económicos nacionales), modelos de pronóstico y evaluaciones de expertos. El crecimiento del PIB puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Francia t/t (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
3 T 2025
0.5%
0.5%
0.5%
3 T 2025 prelim.
0.5%
0.1%
0.3%
2 T 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2 T 2025 prelim.
0.3%
0.0%
0.1%
1 T 2025
0.1%
0.1%
0.1%
1 T 2025 prelim.
0.1%
0.2%
-0.1%
4 T 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 T 2024 prelim.
-0.1%
0.3%
0.4%
3 T 2024
0.4%
0.4%
0.4%
3 T 2024 prelim.
0.4%
0.1%
0.2%
2 T 2024
0.2%
0.3%
0.3%
2 T 2024 prelim.
0.3%
0.2%
0.3%
1 T 2024
0.2%
0.2%
0.2%
1 T 2024 prelim.
0.2%
0.1%
0.1%
4 T 2023
0.1%
0.0%
0.0%
4 T 2023 prelim.
0.0%
-0.1%
0.0%
3 T 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
3 T 2023 prelim.
0.1%
0.0%
0.6%
2 T 2023
0.5%
0.5%
0.5%
2 T 2023 prelim.
0.5%
0.0%
0.1%
1 T 2023
0.2%
0.2%
0.2%
1 T 2023 prelim.
0.2%
0.1%
0.0%
4 T 2022
0.1%
0.1%
0.1%
4 T 2022 prelim.
0.1%
-0.2%
0.2%
3 T 2022
0.2%
0.2%
0.2%
3 T 2022 prelim.
0.2%
0.2%
0.5%
2 T 2022
0.5%
0.5%
0.5%
2 T 2022 prelim.
0.5%
0.4%
-0.2%
1 T 2022
-0.2%
0.0%
0.0%
1 T 2022 prelim.
0.0%
-0.6%
0.8%
4 T 2021
0.7%
0.7%
0.7%
4 T 2021 prelim.
0.7%
0.0%
3.1%
3 T 2021
3.0%
3.0%
3.0%
3 T 2021 prelim.
3.0%
-0.2%
1.3%
2 T 2021
1.1%
0.9%
0.9%
2 T 2021 prelim.
0.9%
-0.4%
0.0%
1 T 2021
-0.1%
0.4%
0.4%
1 T 2021 prelim.
0.4%
-9.7%
-1.4%
4 T 2020
-1.4%
-1.3%
-1.3%
4 T 2020 prelim.
-1.3%
18.4%
18.5%
3 T 2020
18.7%
18.2%
18.2%
3 T 2020 prelim.
18.2%
-16.1%
-13.7%
2 T 2020
-13.8%
-13.8%
-13.8%
2 T 2020 prelim.
-13.8%
-5.6%
-5.9%
1 T 2020
-5.3%
-5.8%
-5.8%
1 T 2020 prelim.
-5.8%
-0.2%
-0.1%
4 T 2019
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 T 2019 prelim.
-0.1%
0.3%
0.3%
3 T 2019
0.3%
0.3%
0.3%
3 T 2019 prelim.
0.3%
0.2%
0.3%
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración