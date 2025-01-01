DocumentaciónSecciones
Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string           symbol,        // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // Periodo
   int              ma_period,     // Periodo de promediación
   int              ma_shift,      // Desplazamiento
   double           deviation,     // Desviación
   int              applied        // precio aplicado, o manejador
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Periodo de promediación.

ma_shift

[in]  Desplazamiento horizontal del indicador.

deviation

[in]  Desviación.

applied

[in]  Tipo de volumen a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.