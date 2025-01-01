Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int ma_shift,

double deviation,

int applied

)

Parámetros

symbol

[in] Símbolo.

period

[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in] Periodo de promediación.

ma_shift

[in] Desplazamiento horizontal del indicador.

deviation

[in] Desviación.

applied

[in] Tipo de volumen a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.