DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresOsciladoresCiOsMACreate 

Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string           symbol,              // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // Periodo
   int              fast_ema_period,     // Periodo de la EMA rápida
   int              slow_ema_period,     // Periodo de la EMA lenta
   int              signal_period,       // Periodo de la línea de la señal
   int              applied              // Tipo de precio o manejador a aplicar
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

fast_ema_period

[in]  Periodo de la EMA rápida.

slow_ema_period

[in]  Periodo de la EMA lenta.

signal_period

[in]  Periodo de la línea de señal.

applied

[in]  Tipo de precio o manejador a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.