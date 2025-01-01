Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int fast_ema_period,

int slow_ema_period,

int signal_period,

int applied

)

Parámetros

symbol

[in] Símbolo.

period

[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

fast_ema_period

[in] Periodo de la EMA rápida.

slow_ema_period

[in] Periodo de la EMA lenta.

signal_period

[in] Periodo de la línea de señal.

applied

[in] Tipo de precio o manejador a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.