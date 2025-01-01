CRadioButton
CRadioButton es una clase del control complejo RadioButton.
Descripción
La clase CRadioButton no se utiliza, se utiliza para la creación de ítemes CRadioGroup.
Declaración
class CRadioButton : public CWndContainer
Título
#include <Controls\RadioButton.mqh>
Jerarquía de herencia
CRadioButton
Métodos de la clase
Creación
|
Crea el control
Manejadores de eventos gráficos
|
Manejador de todos los eventos gráficos
Propiedades
|
Obtiene/Establece la etiqueta de texto asociada al control
Obtiene/Establece el color de la etiqueta de texto asociada al control
Estado
|
Obtiene/Establece el estado
Controles dependientes
|
Crea el botón
Crea la etiqueta
Manejadores de eventos de controles dependientes
|
Manejador del evento "Clicar botón" (virtual)
Manejador del evento "Clicar etiqueta" (virtual)
Métodos heredados de la clase CObject
Métodos heredados de la clase CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
Métodos heredados de la clase CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load