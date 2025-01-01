DocumentaciónSecciones
CRadioButton

CRadioButton es una clase del control complejo RadioButton.

Descripción

La clase CRadioButton no se utiliza, se utiliza para la creación de ítemes CRadioGroup.

Declaración

   class CRadioButton : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

Métodos de la clase

Creación

 

Create

Crea el control

Manejadores de eventos gráficos

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

Propiedades

 

Text

Obtiene/Establece la etiqueta de texto asociada al control

Color

Obtiene/Establece el color de la etiqueta de texto asociada al control

Estado

 

State

Obtiene/Establece el estado

Controles dependientes

 

CreateButton

Crea el botón

CreateLabel

Crea la etiqueta

Manejadores de eventos de controles dependientes

 

OnClickButton

Manejador del evento "Clicar botón" (virtual)

OnClickLabel

Manejador del evento "Clicar etiqueta" (virtual)

 