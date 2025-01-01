Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerOnDeactivate DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate OnDeactivate El manejador de evento del control "Desactivar". virtual bool OnDeactivate() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true. OnActivate CLabel