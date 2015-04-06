Forex Blow Up Manager

Forex Blow Up Manager


The Spacial

Forex Blow up Manager is help you account order on insufficient margin.Start the program when it reaches the margin level you entered,the system find out maximum profit order & cut off.Avoid the largest loss order closed by the broker due to insufficient margin.


The Para

Lower Margin Level Start Close Order - if margin level below value, start cut off order

Lower Margin Level End Close Order -if margin level greater then value ,stop cut off order

Use Open Order(for Test Open Order) - for backtest open order




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Chun Kit Lee
Experts
Best Win EA - Lite is Best Win - Lite Vision,the prodect page :  https://www.mql5.com/en/market/product/44014 The Spacial § Two System in this EA,Normal System is a Trend tradeing ， Contrarian System is a martingale . § The Trend trade add order increase profit. § Have a simple CCY Power system. § Recording of top price & reach a certain distance reopen order. § Can Set the Time setting use on night scalper. This EA is suitable for trading EUR/USD, CAD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, A
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