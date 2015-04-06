Forex Blow Up Manager
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Forex Blow Up Manager
The Spacial
Forex Blow up Manager is help you account order on insufficient margin.Start the program when it reaches the margin level you entered,the system find out maximum profit order & cut off.Avoid the largest loss order closed by the broker due to insufficient margin.
The Para
Lower Margin Level Start Close Order - if margin level below value, start cut off order
Lower Margin Level End Close Order -if margin level greater then value ,stop cut off order
Use Open Order(for Test Open Order) - for backtest open order