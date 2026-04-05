Индикатор тренда Decisive, показывает моменты для входа в рынок стрелками. Это гибридный индикатор, так как основывается на сигналах нескольких двух достаточно известных продуктов - индикатор среднего истинного диапазона, который определяет диапазон минимальных и максимальных ценовых колебаний, а также цен закрытия. В результате - указывает текущую рыночную волатильность. Также индикатор семейства осцилляторов. Индикатор помогает рассчитать уровни перепроданности и перекупленности торгового инструмента.





При смене тренда, индикатор Decisive использует цветовую сигнализацию: зелёный - при смене с нисходящего на восходящий, а красный - наоборот, на нисходящий. Использовать индикатор можно при входе в рынок, после его коррекции. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Индикатор можно использовать как для пипсовки на мелких периодах, так и для долгосрочной торговли. Использует два параметра для настроек. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.