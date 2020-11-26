Forex Miner EA MT5

- Forex Miner EA dựa trên xu hướng mạnh hiện tại. - Được xây dựng với sự kết hợp của nhiều chỉ báo xu hướng để đạt được kết quả tốt nhất hàng ngày. - Theo thống kê, 95% nhà giao dịch trên thị trường này, thật không may, đã mất đi số tiền khó nhọc kiếm được và yếu tố chính là quản lý tiền kém, chỉ thu được lợi nhuận nhỏ và thua lỗ lớn. Robot của chúng tôi được thiết kế để theo dõi xu hướng mạnh hiện tại, do đó rủi ro được giảm thiểu và lợi nhuận thu được là những pip xanh lớn.



Thuật toán cực kỳ tiên tiến



- Là một nhà giao dịch thủ công, bạn có thể đã trải qua sự lo lắng và rắc rối trong các phiên giao dịch và thời điểm tin tức. Việc dán mắt vào máy tính mọi lúc rất mệt mỏi và gần như không thể, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

- Robot Forex Miner EA hoàn toàn tự động, bạn chỉ cần cài đặt một lần trên tài khoản MT4 của mình và nó sẽ thực hiện mọi thao tác từ mở đến đóng lệnh tự động, vì vậy bạn có thể tận hưởng thời gian bên gia đình và kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng.

- Robot Forex Miner EA được lập trình để giao dịch tất cả các cặp tiền tệ và hàng hóa một cách tốt nhất, nhưng chúng tôi đã tối ưu hóa kết quả tốt nhất khi giao dịch EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng các cặp này, mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ cặp tiền tệ nào khác vì nó vẫn sẽ có lợi nhuận.

- Nếu bạn có kế hoạch tối ưu hóa bất kỳ cặp tiền tệ nào với EA của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào và có cuộc trò chuyện tiến bộ tốt nhất với các chuyên gia của chúng tôi.