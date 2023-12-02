Mobile trailing stop

Программа передвигает уровень стоп-лосс вслед за ценой на расстоянии в пунктах, которое будет указано в настройках, то есть является самостоятельным плавающим стоп-лоссом.

При необходимости, программу можно настроить таким образом, чтобы она передвинула стоп-лосс при достижении какого-либо уровня прибыли в пунктах.

Также можно установить шаг трейлинга, чтобы программа передвигала стоп-лосс только через определенное количество пунктов.

Несколько причин отдать предпочтение "Mobile trailing stop":

  • Программа автоматически запустит трейлинг-стоп на любой открытый, либо отложенный ордер;
  • Возможность настроить трейлинг-стоп под свой метод торговли;


Параметры эксперта

  • Profit trailing - Если TRUE, то эксперт начнет передвигать стоп-лосс при достижении прибыли в пунктах. Если False, то эксперт начнет передвигать стоп-лосс сразу же при открытии ордера;
  • Trailing step - Это шаг плавающего стоп-лосса. Эксперт будет передвигать стоп-лосс через определенное количество пунктов. Например шаг = 5. Стоп-лосс будет передвигаться через 5 пунктов, ордера в сторону профита.
  • Trailing stop - Это расстояние от текущей цены, на котором будет находиться стоп-лосс. Например, Trailing stop = 15, ордер в прибыли 50 пунктов, значит стоп-лосс "передвинется" на уровень 35 пунктов в прибыли.
  • Magic number - Если магическое число -1, то эксперт инициирует плавающий стоп-лосс всех ордеров на графике. Если 0 то ордера, открытые трейдером. Или если указан магический номер другого эксперта, то ордера открытые этим экспертом.

Recommended products
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicators
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (2)
Indicators
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilities
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilities
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro is an automated trading system designed for MetaTrader 4. It uses Fibonacci-based price levels combined with trend and structure analysis to define entry and exit points. The EA supports both long and short positions and includes built-in risk management parameters. Core Features: Uses Fibonacci retracement and extension logic to plot entry, SL and TP points. Configurable lot size and stop loss/take profit levels Choice of 1 or 2 entry points Supports fixed o
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
Indicators
This is a multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA). The Double HMA MTF Light indicator combines two timeframes on a single chart. The HMA of the higher timeframe defines the trend, and the HMA of the current timeframe defines short-term price movements. The indicator is freely distributed and hasn't audio signals or messages. Its main function is the visualization of price movements. If you need advanced functionality of the HMA multi-timeframe indicator (information ab
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilities
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
Signalator Lot Size Evaluator MT4
SIGNALATOR LIMITED
Utilities
Signalator Lot Size Evaluator MT4 is a free local MetaTrader 4 utility for manual traders. It helps calculate an estimated lot size before opening a trade manually. The calculation is based on account size, trade direction, entry price, stop loss, risk percentage or fixed money risk, and broker symbol settings. The main purpose is simple: Enter your setup → define your risk → get the suggested lot size. The panel also shows useful pre-trade information such as spread, risk amount, SL/TP distance
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilities
Introducing NAS100 Auto SL and TP Maker for MT4: Never miss setting StopLoss and TakeProfit again with our NAS100 Auto SL and TP Maker, an indispensable assistant for traders navigating the Nasdaq 100 market on MetaTrader 4. This tool is designed for those who seek a seamless solution to automate the management of StopLoss and TakeProfit levels. Key Features: Effortless Automation: Automatically monitors Nasdaq 100 trades without StopLoss and/or TakeProfit. Dynamically adjusts levels based on us
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilities
The Lot by Risk trading panel is designed for manual trading. This is an alternative means for sending orders. The first feature of the panel is convenient placing of orders using control lines. The second feature is the calculation of the order volume for a given risk in the presence of a stop loss line.   Control lines are set using hot keys: take profit – T key by default; price – P key by default; stop loss – S key by default; You can configure the keys in the settings of the trading panel.
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilities
I think everyone knows such a rule of money management as "Safe". For those who are not aware, the safe assumes closing half of the position after the profit on the transaction has equaled the size of the stop. Thus, even if the price reverses and catches the stop, you will not lose money, because exactly the same amount of profit was received when closing part of the position earlier. The Safety Expert Advisor has only one setting – the closing lot. Leaving it at position 0, the adviser will
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilities
The indicator shows the operating time of the world exchanges. Help you to see which markets are currently most active Check out my  #1 Pro  Utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions Helps to select the most volatile instruments at the moment; Especially useful for an intraday traders; 1) When using on time frames 1H and below: the lines will correspond to the actual location of the bars on the chart, and when moving the chart, the lines of the tradi
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilities
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
Utilities
Product Name: Risk Commander: Trade Assistant & Strategy Simulator Risk Commander is more than just a trade panel—it is a complete Manual Trading Ecosystem . It serves two powerful purposes: Live Assistant: Helps you execute trades with speed, precision, and perfect risk management in real-time markets. Training Simulator: Fully compatible with the Strategy Tester (Visual Mode) , allowing you to practice manual trading on historical data without risking a cent. NEW! Built-in Simulator Mode Stop
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Neonplox Trade Manager
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Utilities
n3oNpLoX Trade Manager Market Order. Stop Order. Limit Order. To help you Place trades based on the amount of Money in Dollars you want to risk. As it will show in the screenshots you can calculate the right Lot size for the money you want to risk. Calculates Lot Size based on the distance between Stop Loss and Entry Point. 5 Options for TP - (1RR,2RR,3RR,4RR,5RR) It will help you manage your risk and Place trades with the correct Lot Size. So you will not over expose yourself and your money
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.29 (31)
Utilities
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products   |  Get Help ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with
FREE
Price Magnets
Ivan Simonika
Indicators
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.86 (36)
Utilities
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Utilities
This utility keeps a watchful eye on your trading terminals and ensures that you are notified if any of them are disconnected. Simply attach the utility to a chart and connect to a monitoring service who can notify you. We use UptimeRobot for both VPS and terminal monitoring; however, any service supporting heartbeat monitoring can be employed. Many such services offer free plans and various notification methods, such as Cronitor.io
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicators
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilities
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilities
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
InnovaDash Smart Sync MT4
Blok Capital
Utilities
InnovaDash Smart Sync is the official data connector designed to bridge your MetaTrader terminal directly to your InnovaDash Analytics dashboard. Built for professional traders, this lightweight utility runs silently in the background, automatically pushing your live equity updates, open positions, and historical trading data to InnovaDash. Why InnovaDash? InnovaDash is a premium, cloud-based quantitative analytics suite that transforms your raw trade data into actionable insights to improve
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Indicators
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (2)
Utilities
VR Color Levels is a handy tool for those who apply technical analysis using elements such as trendline, rectangle and text. It is possible to add text directly to the chart and take screenshots. You can find settings, set files, demo versions, instructions, problem solving, at [blog] You can read or write reviews at [link] Version for [MetaTrader 5] Working with the indicator is carried out in one click . To do this, click on the button with the line, after which a trend line will appear unde
FREE
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Adjustable Fractals" - is an advanced version of fractal indicator, very useful trading tool! As we know   Standard fractals MT4 indicator does not have settings at all   - this is very inconvenient for traders. Adjustable Fractals has resolved that issue - it has all necessary settings: Adjustable period   of indicator (recommended values - above 7). Adjustable distance   from Highs/Lows of price. Adjustable design  o f fractal arrows. Indicator has built-in Mobile and PC alerts. Click here
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Indicators
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Buyers of this product also purchase
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (445)
Utilities
Trade Manager MT4 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 4, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, or crypto, Trade M
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 4 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader 4 . COPYLOT helps you copy Forex trades between MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals with flexible synchronization for different account setups. COPYLOT MT4 version supports: MetaTrader 4 to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting to MetaTrader 4   MT5 version Full Description + DEMO + PDF How To Buy How To Install How to get Log Files How To Test and Optimize A
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Utilities
This is an automatic parameter optimizer for the   Trend Line PRO   indicator Easily and quickly you will select the optimal parameters for your favorite Trend Line PRO indicator.  Optimization takes only a few seconds. The optimizer allows you to find the best parameters for each pair and period: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, as well as values for Time Filter and HTF Filter on the selected history section (Days)  To optimize different timeframes, you need a different range of history: M5-M15
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT4," you can receive the "Trade Copier MT5" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Ultimate Partial Profit EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.67 (3)
Utilities
This EA Utility delivers a robust solution for managing an unlimited array of open orders, both manual and automated. It enables customizable partial profit levels utilizing metrics such as pips, ratios, ATR (Average True Range), and profit amounts for precise trade management. The utility features an advanced on-screen display, offering clear visualization of all orders and their profit levels to enhance strategic decision-making and control. To evaluate its performance and interface, the EA s
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Utilities
Trade support and resistance or supply and demand zones automatically once you have identified the key areas you want to trade from. This EA allows you to draw buy and sell zones with a single click and then place them exactly where you expect price to turn. The EA then monitors those zones and will automatically take trades based on price action you specify for the zones. Once the initial trade is taken, the EA will then get out in profit at the opposite zone you place, which becomes the target
Fibo Alert Ultimate
ISO Financial Services
3.71 (7)
Utilities
This tool adds alerts to your Fibo Retracement and Fibo Expansion objects on the chart. It also features a handy menu to change Fibo settings easily and quickly! Features Alert for Fibo Retracement and Fibo Expansion levels. Sound, Mobile and Email alert. Up to 20 Fibo Levels. Continuous sound alert every few seconds till a user clicks on the chart to turn it OFF. Single sound alert with pop-up window. Keeping all user settings even after changing timeframes. New handy menu to change Fibo setti
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilities
Working Trial Download Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilities
This product filters all expert advisors and manual charts during news time. It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from here onwards
Riskless Pyramid
Snapdragon Systems Ltd
5 (1)
Utilities
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Utilities
Automatic profit locking when target profit is reached EquityTargetCloser   — is a utility expert advisor for MetaTrader 5 that automatically closes all market positions and deletes pending orders as soon as   equity exceeds the current balance by a specified profit amount . After all positions are closed, the target automatically increases: the new threshold = new balance + specified profit. The EA does not open trades, it only manages existing positions, helping to reliably lock in profit and
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilities
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — automatic closing by total profit or loss A reliable trade-management utility for MetaTrader 4 that automatically closes positions when the total profit or total loss reaches the level you set. The Expert Advisor monitors open trades, calculates floating profit and loss, can trail profit, and helps close positions faster than manual reaction. MetaTrader 4 is still used by many manual traders, grid traders, scalpers, and Expert Advisor use
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilities
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Utilities
Trade Copier Professional — Local Copy Solution Trade Copier Professional is a reliable local trade copying system for MetaTrader 4/5. It allows traders to replicate positions instantly across multiple accounts on the same computer, with built‑in safety controls and a professional dashboard. Overview The EA operates in both Master and Slave modes from a single file, with seamless switching. Trades can be copied between MT4 and MT5 terminals without internet dependency, using local file‑based
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
Utilities
MT4 to Telegram Signal Provider   turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Discord Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Utilities
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilities
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
More from author
Pending provider
Andrey Frolov
5 (1)
Utilities
The script greatly simplifies trader's work with pending stop orders (BuyStop, SellStop). The script places any number of pending orders at a user-defined distance (in points). Order expiration time in seconds can also be specified. It is also possible to place only Buy Stop or only Sell Stop orders. All stop orders are accompanied by user-defined take profit and stop loss levels. Volume is customizable as well. Parameters Open BuyStop - place a pending Buy order Open SellStop - place a pending
Mirage
Andrey Frolov
Utilities
This tool set Stop Loss and Take Profit, which are invisible for the broker. But keep in mind that the terminal must be constantly running and connected. It means that you cannot turn off your computer or close the terminal. In the strategy tester, the tool opens positions and manages them using stop-order for demonstration purposes. Parameters Take Profit Stop Loss Slippage
Varied timeframes
Andrey Frolov
Indicators
This candlestick indicator searches for candlesticks, at which the direction on all selected timeframes coincides (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). For example, if the candlestick on all timeframes is rising (bullish) or falling (bearish). You can: Turn off the display of unnecessary arrows and leave, for example, only those showing changes in signal direction, i.e. only the first arrow in each direction. Set the candlestick for the signal: the zero candlestick or a completely formed one.
Cross Lines MT5
Andrey Frolov
Indicators
Trend indicator. Designed for long-term trading. It is recommended to use on a chart with the M30 timeframe or higher. When the red line crossed the green line below the zero mark, and the green line, respectively, crosses from above, then it is a buy signal. When the green line crossed the red line above the zero mark, and the red line, respectively, crosses from above, then it is a sell signal. Parameters Indicator period - period of the indicator. (The greater the period, the more long-term
Trend Points MT5
Andrey Frolov
Indicators
The indicator displays points showing a symbol trend. Bullish (blue) points mean buy signals. Bearish (red) points mean sell signals. I recommend using the indicator in conjunction with others. Timeframe: M30 and higher. Simple strategy: Buy if there are two blue points on the chart. Sell if there are two red points on the chart. Parameters Trend points period - The main period of the indicator; True range period - The auxiliary period of the indicator; Points calculation method - Calculation m
Trend Uncover
Andrey Frolov
Indicators
Trend indicator. Displays a two-colored line on the chart, which shows the market direction. The blue color shows the uptrend. The red, respectively, shows the downtrend. It is recommended to use on charts with the M30 timeframe or higher. Simple strategy: When the line changes its color to blue, buy. When it changes to red, sell. Parameters Trend Uncover period - period of the indicator;
Market levels
Andrey Frolov
Indicators
This is a trend-following indicator that is most efficient in long-term trading. It does not require deep knowledge to be applied in trading activity. It features a single input parameter for more ease of use. The indicator displays lines and dots, as well as signals informing a trader of the beginning of a bullish or bearish trend. Parameter Indicator_Period - indicator period (the greater, the more long-term the signals).
Trend reversal lines
Andrey Frolov
Indicators
Trend indicator, draws 2 bars of different colors on the chart. A change of one lane to another signals a market reversal in the opposite direction. The indicator also places on the chart 3 parallel dashed lines High, Middle, Low line which show respectively the top, middle, bottom of the forming reversal. Parameters Depth - Depth of indicator calculation, the higher the parameter, the longer-term signals; Deviation - Deviation of the indicator during drawing; Backstep - The intensity of the d
Bollinger Prophecy
Andrey Frolov
Indicators
Bollinger Prophecy is a multicurrency trending tool for technical analysis of financial markets. Draws 3 lines on the chart that show the current price deviations of the currency pair. The indicator is calculated based on the standard deviation from a simple moving average. The parameters for the calculation are the standard double deviation and the period of the moving average, which depends on the settings of the trader himself. A trading signal is considered when the price exits the trading c
Filter:
No reviews
Reply to review