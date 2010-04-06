Mobile trailing stop
Программа передвигает уровень стоп-лосс вслед за ценой на расстоянии в пунктах, которое будет указано в настройках, то есть является самостоятельным плавающим стоп-лоссом.
При необходимости, программу можно настроить таким образом, чтобы она передвинула стоп-лосс при достижении какого-либо уровня прибыли в пунктах.
Также можно установить шаг трейлинга, чтобы программа передвигала стоп-лосс только через определенное количество пунктов.
Несколько причин отдать предпочтение "Mobile trailing stop":
- Программа автоматически запустит трейлинг-стоп на любой открытый, либо отложенный ордер;
- Возможность настроить трейлинг-стоп под свой метод торговли;
Параметры эксперта
- Profit trailing - Если TRUE, то эксперт начнет передвигать стоп-лосс при достижении прибыли в пунктах. Если False, то эксперт начнет передвигать стоп-лосс сразу же при открытии ордера;
- Trailing step - Это шаг плавающего стоп-лосса. Эксперт будет передвигать стоп-лосс через определенное количество пунктов. Например шаг = 5. Стоп-лосс будет передвигаться через 5 пунктов, ордера в сторону профита.
- Trailing stop - Это расстояние от текущей цены, на котором будет находиться стоп-лосс. Например, Trailing stop = 15, ордер в прибыли 50 пунктов, значит стоп-лосс "передвинется" на уровень 35 пунктов в прибыли.
- Magic number - Если магическое число -1, то эксперт инициирует плавающий стоп-лосс всех ордеров на графике. Если 0 то ордера, открытые трейдером. Или если указан магический номер другого эксперта, то ордера открытые этим экспертом.