Программа передвигает уровень стоп-лосс вслед за ценой на расстоянии в пунктах, которое будет указано в настройках, то есть является самостоятельным плавающим стоп-лоссом.

При необходимости, программу можно настроить таким образом, чтобы она передвинула стоп-лосс при достижении какого-либо уровня прибыли в пунктах.

Также можно установить шаг трейлинга, чтобы программа передвигала стоп-лосс только через определенное количество пунктов.

Несколько причин отдать предпочтение "Mobile trailing stop":

Программа автоматически запустит трейлинг-стоп на любой открытый, либо отложенный ордер;

Возможность настроить трейлинг-стоп под свой метод торговли;





Параметры эксперта