Mobile trailing stop

Программа передвигает уровень стоп-лосс вслед за ценой на расстоянии в пунктах, которое будет указано в настройках, то есть является самостоятельным плавающим стоп-лоссом.

При необходимости, программу можно настроить таким образом, чтобы она передвинула стоп-лосс при достижении какого-либо уровня прибыли в пунктах.

Также можно установить шаг трейлинга, чтобы программа передвигала стоп-лосс только через определенное количество пунктов.

Несколько причин отдать предпочтение "Mobile trailing stop":

  • Программа автоматически запустит трейлинг-стоп на любой открытый, либо отложенный ордер;
  • Возможность настроить трейлинг-стоп под свой метод торговли;


Параметры эксперта

  • Profit trailing - Если TRUE, то эксперт начнет передвигать стоп-лосс при достижении прибыли в пунктах. Если False, то эксперт начнет передвигать стоп-лосс сразу же при открытии ордера;
  • Trailing step - Это шаг плавающего стоп-лосса. Эксперт будет передвигать стоп-лосс через определенное количество пунктов. Например шаг = 5. Стоп-лосс будет передвигаться через 5 пунктов, ордера в сторону профита.
  • Trailing stop - Это расстояние от текущей цены, на котором будет находиться стоп-лосс. Например, Trailing stop = 15, ордер в прибыли 50 пунктов, значит стоп-лосс "передвинется" на уровень 35 пунктов в прибыли.
  • Magic number - Если магическое число -1, то эксперт инициирует плавающий стоп-лосс всех ордеров на графике. Если 0 то ордера, открытые трейдером. Или если указан магический номер другого эксперта, то ордера открытые этим экспертом.

Produits recommandés
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicateurs
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilitaires
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Utilitaires
Market Order Management Utility and strategy Tester in one solution. The software is equipped with a simple and intuitive interface, with risk management in lots, but also in money or percentage. Management of the market position trough BE and split of the profit and monitoring of the profits in money and percentage. Also usable for MT4 BactTest system with 4 different speed.
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 4. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « WPR et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte. - Le WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping. - L'indicateur « WPR et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur WPR. - L'indicateur permet d'anticiper les corrections de prix. - Il est très facile à configurer via les paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps. - Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Utilitaires
Prop Trade Assistant — Smart Prop Account Manager Overview Prop Trade Assistant is a utility designed for traders using prop firm accounts (e.g., FTMO, MFF, The Funded Trader, MyForexFunds, etc.). It functions as a risk management tool and dashboard, providing real-time tracking of drawdown, current PnL, profit targets, and other account metrics. Features Calculates profit and loss based on lot size, stop loss (SL), take profit (TP), and break-even (BE) Accepts input values in pips, currency
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitaires
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilitaires
La barre de trading Lot by Risk est conçue pour le trading manuel. C'est un moyen alternatif d'envoyer des ordres. La première caractéristique du panneau est l'affichage pratique des ordres à l'aide de lignes de contrôle. La deuxième caractéristique est le calcul du volume de la transaction à un risque donné en présence d'une ligne stop loss. Les lignes de contrôle sont affichées à l'aide de raccourcis clavier: take profit-touche T Par défaut; price-touche P par Défaut; stop loss – touche s p
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilitaires
Je pense que tout le monde connaît une telle règle de gestion de l'argent, comme le «coffre-fort». Pour ceux qui ne sont pas au courant, le coffre-fort suggère de fermer la moitié de la position après que le profit sur la transaction a égalisé avec la taille de l'arrêt. Ainsi, même si le prix se déroule et s'accroche à l'arrêt, Vous ne perdrez pas d'argent, car le même montant de profit a été reçu lors de la fermeture d'une partie de la position plus tôt. Safety Advisor n'a qu'un seul paramètr
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
L'indicateur montre les heures d'ouverture des bourses mondiales. Vous aide à voir quels marchés sont actuellement les plus actifs Découvrez mon  #1 Pro  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Aide à sélectionner les instruments les plus volatils en ce moment; Particulièrement utile pour les traders intraday; 1) Lors de l'utilisation sur des délais 1H et inférieurs: les lignes correspondront à la position réelle des barres sur le graphiq
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitaires
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Neonplox Trade Manager
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Utilitaires
n3oNpLoX Trade Manager Market Order. Stop Order. Limit Order. To help you Place trades based on the amount of Money in Dollars you want to risk. As it will show in the screenshots you can calculate the right Lot size for the money you want to risk. Calculates Lot Size based on the distance between Stop Loss and Entry Point. 5 Options for TP - (1RR,2RR,3RR,4RR,5RR) It will help you manage your risk and Place trades with the correct Lot Size. So you will not over expose yourself and your money
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitaires
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Utilitaires
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicateurs
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Utilitaires
This utility keeps a watchful eye on your trading terminals and ensures that you are notified if any of them are disconnected. Simply attach the utility to a chart and connect to a monitoring service who can notify you. We use UptimeRobot for both VPS and terminal monitoring; however, any service supporting heartbeat monitoring can be employed. Many such services offer free plans and various notification methods, such as Cronitor.io
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilitaires
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.76 (42)
Utilitaires
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Indicateurs
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitaires
VR Color Levels est un outil pratique pour ceux qui appliquent l'analyse technique à l'aide d'éléments tels que la ligne de tendance, le rectangle et le texte. Il est possible d'ajouter du texte directement au graphique et de prendre des captures d'écran. Les paramètres, les fichiers de configuration, les versions de démonstration, les instructions, la résolution de problèmes peuvent être obtenus auprès de [Blog] Vous pouvez lire ou écrire des critiques sur [lien] Version pour [MetaTrader 5] L
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Utilitaires
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. This Demo Version has Notification and Close features disabled, full version can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29141 How does it work? Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitaires
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilitaires
Partial Closure EA MT4 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitaires
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilitaires
Exp-Averager   est conçu pour faire la moyenne de vos transactions qui ont reçu un certain retrait en ouvrant des transactions de moyenne. Le conseiller a la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions en tendance ou à contre-courant. Il comprend également une fonction intelligente de stop suiveur qui s'applique à une série de positions. Le conseiller peut augmenter ou diminuer la taille du lot des positions. Il s'agit d'une stratégie largement utilisée pour ramener les positions perdantes au p
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Plus de l'auteur
Pending provider
Andrey Frolov
5 (1)
Utilitaires
The script greatly simplifies trader's work with pending stop orders (BuyStop, SellStop). The script places any number of pending orders at a user-defined distance (in points). Order expiration time in seconds can also be specified. It is also possible to place only Buy Stop or only Sell Stop orders. All stop orders are accompanied by user-defined take profit and stop loss levels. Volume is customizable as well. Parameters Open BuyStop - place a pending Buy order Open SellStop - place a pending
Mirage
Andrey Frolov
Utilitaires
This tool set Stop Loss and Take Profit, which are invisible for the broker. But keep in mind that the terminal must be constantly running and connected. It means that you cannot turn off your computer or close the terminal. In the strategy tester, the tool opens positions and manages them using stop-order for demonstration purposes. Parameters Take Profit Stop Loss Slippage
Varied timeframes
Andrey Frolov
Indicateurs
This candlestick indicator searches for candlesticks, at which the direction on all selected timeframes coincides (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). For example, if the candlestick on all timeframes is rising (bullish) or falling (bearish). You can: Turn off the display of unnecessary arrows and leave, for example, only those showing changes in signal direction, i.e. only the first arrow in each direction. Set the candlestick for the signal: the zero candlestick or a completely formed one.
Cross Lines MT5
Andrey Frolov
Indicateurs
Trend indicator. Designed for long-term trading. It is recommended to use on a chart with the M30 timeframe or higher. When the red line crossed the green line below the zero mark, and the green line, respectively, crosses from above, then it is a buy signal. When the green line crossed the red line above the zero mark, and the red line, respectively, crosses from above, then it is a sell signal. Parameters Indicator period - period of the indicator. (The greater the period, the more long-term
Trend Points MT5
Andrey Frolov
Indicateurs
The indicator displays points showing a symbol trend. Bullish (blue) points mean buy signals. Bearish (red) points mean sell signals. I recommend using the indicator in conjunction with others. Timeframe: M30 and higher. Simple strategy: Buy if there are two blue points on the chart. Sell if there are two red points on the chart. Parameters Trend points period - The main period of the indicator; True range period - The auxiliary period of the indicator; Points calculation method - Calculation m
Trend Uncover
Andrey Frolov
Indicateurs
Trend indicator. Displays a two-colored line on the chart, which shows the market direction. The blue color shows the uptrend. The red, respectively, shows the downtrend. It is recommended to use on charts with the M30 timeframe or higher. Simple strategy: When the line changes its color to blue, buy. When it changes to red, sell. Parameters Trend Uncover period - period of the indicator;
Market levels
Andrey Frolov
Indicateurs
This is a trend-following indicator that is most efficient in long-term trading. It does not require deep knowledge to be applied in trading activity. It features a single input parameter for more ease of use. The indicator displays lines and dots, as well as signals informing a trader of the beginning of a bullish or bearish trend. Parameter Indicator_Period - indicator period (the greater, the more long-term the signals).
Trend reversal lines
Andrey Frolov
Indicateurs
Trend indicator, draws 2 bars of different colors on the chart. A change of one lane to another signals a market reversal in the opposite direction. The indicator also places on the chart 3 parallel dashed lines High, Middle, Low line which show respectively the top, middle, bottom of the forming reversal. Parameters Depth - Depth of indicator calculation, the higher the parameter, the longer-term signals; Deviation - Deviation of the indicator during drawing; Backstep - The intensity of the d
Bollinger Prophecy
Andrey Frolov
Indicateurs
Bollinger Prophecy is a multicurrency trending tool for technical analysis of financial markets. Draws 3 lines on the chart that show the current price deviations of the currency pair. The indicator is calculated based on the standard deviation from a simple moving average. The parameters for the calculation are the standard double deviation and the period of the moving average, which depends on the settings of the trader himself. A trading signal is considered when the price exits the trading c
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis