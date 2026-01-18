NEXA Bb Counter Trend

Questo EA si basa sui ritracciamenti e sui livelli di Fibonacci. Può aprire molte posizioni di acquisto e vendita contemporaneamente, se ci sono segnali basati sui livelli di Fibonacci. Può anche aprire molte posizioni seguendo il trend in base al livello di margine libero e se il capitale del conto è superiore al saldo del conto. Ti consiglio di utilizzare il conto Cent per la copertura. Se depositi 1000$, saranno 100.000 centesimi. Ho verificato questo aspetto nel conto standard Cent di Exness

