NEXA Bb Counter Trend
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.0
Manuale utente (MQL5 Market)
1. Panoramica del prodotto
NEXA Bb Counter Trend è un Expert Advisor automatizzato progettato per individuare opportunità di ritorno alla media nel breve termine dopo movimenti di prezzo eccessivi.
Il sistema combina Bande di Bollinger, Oscillatore Stocastico e livelli Pivot giornalieri.
Il prodotto è progettato per operare sul timeframe M5.
Tutte le decisioni di trading vengono prese esclusivamente su candele chiuse.
Non viene utilizzata alcuna logica di repainting.
L’Expert Advisor opera su un solo simbolo e gestisce una sola posizione alla volta.
2. Logica di trading
Un segnale di trading viene considerato valido solo quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
-
Il prezzo tocca la banda superiore o inferiore delle Bande di Bollinger
-
L’oscillatore stocastico mostra un segnale di inversione da una zona di ipercomprato o ipervenduto
-
Il prezzo si trova in prossimità di un Pivot Point giornaliero o di un livello chiave di supporto o resistenza
Lo Stop Loss viene calcolato utilizzando l’ATR.
Il Take Profit viene impostato in base alla configurazione selezionata, utilizzando la banda centrale di Bollinger o i livelli Pivot.
3. Ambiente operativo e limitazioni
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Strumenti supportati: un simbolo definito dall’utente
-
Timeframe consigliato: M5
-
Tipo di ordini: ordini a mercato
-
Nessuna chiamata DLL
-
Nessun utilizzo di WebRequest
-
Nessun collegamento esterno
-
Nessuna raccolta di dati personali
Il prodotto viene distribuito esclusivamente come file EX5 compilato.
4. Parametri di input
4.1 ▶ [General Settings] Impostazioni generali
Trading Symbol
Definisce il simbolo da negoziare.
Se il simbolo specificato non è disponibile nel terminale, viene utilizzato automaticamente il simbolo del grafico corrente.
Fixed Lot Size
Dimensione del lotto fissa utilizzata per ogni operazione.
Il volume viene automaticamente adattato ai requisiti minimi, massimi e di step del broker.
Magic Number
Identificatore univoco per distinguere le posizioni aperte da questo Expert Advisor.
Si consiglia di utilizzare valori diversi quando più EA sono attivi sullo stesso conto.
Slippage
Slippage massimo consentito per l’esecuzione degli ordini (in punti).
4.2 ▶ [Trading Time Filter] Filtro orario di trading
Enable Trading Time Filter
Se attivato, l’apertura di nuove posizioni è consentita solo all’interno delle fasce orarie definite.
Trade Start Hour / Trade End Hour
Definisce la finestra temporale di trading in base all’orario del server.
Sono supportate anche finestre orarie notturne.
Allow Monday ~ Allow Friday
Consente o blocca l’apertura di nuove posizioni in determinati giorni della settimana.
Le posizioni esistenti possono continuare a essere gestite al di fuori di tali orari.
4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Parametri di strategia
Trading Timeframe
Timeframe utilizzato per la generazione dei segnali.
La strategia è progettata per M5.
Bande di Bollinger
-
Period: periodo di calcolo
-
Deviation: moltiplicatore della deviazione standard
-
Applied Price: tipo di prezzo utilizzato
Oscillatore Stocastico
-
%K, %D, Slowing: parametri di calcolo
-
MA Method: metodo di smoothing
-
Price Mode: sorgente del prezzo
-
Overbought / Oversold: soglie di ipercomprato e ipervenduto
Zona Pivot
-
Pivot Proximity ATR Multiplier: tolleranza basata su ATR per la vicinanza ai livelli Pivot
-
Attivazione dei livelli Pivot Point, R1/S1, R2/S2
4.4 ▶ [Entry Filters] Filtri di ingresso
Spread Filter
Impedisce l’apertura di nuove posizioni quando lo spread supera il valore massimo impostato.
Volatility Filter (ATR Explosion)
Blocca le entrate in condizioni di volatilità eccessiva confrontando l’ATR corrente con la sua media.
4.5 ▶ [Risk] Impostazioni di Stop Loss e sicurezza
ATR Period
Periodo dell’ATR utilizzato per il calcolo dello Stop Loss e dei filtri di volatilità.
SL ATR Multiplier
Moltiplicatore ATR utilizzato per determinare la distanza dello Stop Loss.
Minimum SL Points
Definisce una distanza minima di Stop Loss se il valore ATR risulta troppo basso.
I requisiti minimi di distanza imposti dal broker vengono automaticamente rispettati.
4.6 ▶ [Take Profit Options] Opzioni di Take Profit
TP Mode
-
Linea centrale delle Bande di Bollinger
-
Pivot Point
-
Livello R1 o S1
-
Selezione automatica del livello valido più vicino nella direzione del profitto
Il Take Profit viene regolato automaticamente per garantire una direzione favorevole e il rispetto delle distanze minime.
4.7 ▶ [Position Management] Gestione delle posizioni
Break-Even
Sposta lo Stop Loss verso il prezzo di ingresso una volta raggiunto un determinato livello di profitto.
Trailing Stop
Aggiorna progressivamente lo Stop Loss mentre il prezzo si muove a favore della posizione.
Le distanze minime richieste dal broker per la modifica degli ordini vengono rispettate automaticamente.
4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gestione avanzata del rischio
-
Limite di perdita giornaliera (basato su saldo o equity)
-
Perdita massima per operazione
-
Limite di perdite consecutive
-
Distanza minima tra le operazioni (in barre)
4.9 ▶ [Debug Options] Opzioni di debug
Debug Logging
Attiva registrazioni dettagliate a scopo diagnostico.
Si consiglia di disattivare questa opzione durante l’utilizzo normale.
5. Note operative
-
Tutte le decisioni di trading vengono prese esclusivamente alla chiusura delle candele.
-
È possibile avere una sola posizione attiva alla volta.
-
I risultati dei backtest si basano su dati storici e non rappresentano risultati reali.
-
Le prestazioni possono variare in base alle condizioni di mercato e all’esecuzione del broker.
6. Installazione
-
Avviare MetaTrader 5
-
Aprire la cartella dei dati
-
Copiare il file EX5 nella cartella MQL5 → Experts
-
Riavviare MetaTrader 5
-
Applicare l’Expert Advisor a un grafico
7. Supporto e comunicazione
Il supporto del prodotto viene fornito esclusivamente tramite la sezione commenti del MQL5 Market o il sistema di messaggistica interno di MQL5.
Non vengono utilizzati siti esterni, gruppi di messaggistica o canali di terze parti.
8. Avvertenza
Questo Expert Advisor non costituisce una consulenza finanziaria.
Tutte le decisioni di trading e i relativi risultati sono sotto la piena responsabilità dell’utente.