NEXA Bb Counter Trend

NEXA Bb Counter Trend

Manuale utente (MQL5 Market)

1. Panoramica del prodotto

NEXA Bb Counter Trend è un Expert Advisor automatizzato progettato per individuare opportunità di ritorno alla media nel breve termine dopo movimenti di prezzo eccessivi.
Il sistema combina Bande di Bollinger, Oscillatore Stocastico e livelli Pivot giornalieri.

Il prodotto è progettato per operare sul timeframe M5.
Tutte le decisioni di trading vengono prese esclusivamente su candele chiuse.
Non viene utilizzata alcuna logica di repainting.

L’Expert Advisor opera su un solo simbolo e gestisce una sola posizione alla volta.

2. Logica di trading

Un segnale di trading viene considerato valido solo quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  • Il prezzo tocca la banda superiore o inferiore delle Bande di Bollinger

  • L’oscillatore stocastico mostra un segnale di inversione da una zona di ipercomprato o ipervenduto

  • Il prezzo si trova in prossimità di un Pivot Point giornaliero o di un livello chiave di supporto o resistenza

Lo Stop Loss viene calcolato utilizzando l’ATR.
Il Take Profit viene impostato in base alla configurazione selezionata, utilizzando la banda centrale di Bollinger o i livelli Pivot.

3. Ambiente operativo e limitazioni

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Strumenti supportati: un simbolo definito dall’utente

  • Timeframe consigliato: M5

  • Tipo di ordini: ordini a mercato

  • Nessuna chiamata DLL

  • Nessun utilizzo di WebRequest

  • Nessun collegamento esterno

  • Nessuna raccolta di dati personali

Il prodotto viene distribuito esclusivamente come file EX5 compilato.

4. Parametri di input

4.1 ▶ [General Settings] Impostazioni generali

Trading Symbol
Definisce il simbolo da negoziare.
Se il simbolo specificato non è disponibile nel terminale, viene utilizzato automaticamente il simbolo del grafico corrente.

Fixed Lot Size
Dimensione del lotto fissa utilizzata per ogni operazione.
Il volume viene automaticamente adattato ai requisiti minimi, massimi e di step del broker.

Magic Number
Identificatore univoco per distinguere le posizioni aperte da questo Expert Advisor.
Si consiglia di utilizzare valori diversi quando più EA sono attivi sullo stesso conto.

Slippage
Slippage massimo consentito per l’esecuzione degli ordini (in punti).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Filtro orario di trading

Enable Trading Time Filter
Se attivato, l’apertura di nuove posizioni è consentita solo all’interno delle fasce orarie definite.

Trade Start Hour / Trade End Hour
Definisce la finestra temporale di trading in base all’orario del server.
Sono supportate anche finestre orarie notturne.

Allow Monday ~ Allow Friday
Consente o blocca l’apertura di nuove posizioni in determinati giorni della settimana.
Le posizioni esistenti possono continuare a essere gestite al di fuori di tali orari.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Parametri di strategia

Trading Timeframe
Timeframe utilizzato per la generazione dei segnali.
La strategia è progettata per M5.

Bande di Bollinger

  • Period: periodo di calcolo

  • Deviation: moltiplicatore della deviazione standard

  • Applied Price: tipo di prezzo utilizzato

Oscillatore Stocastico

  • %K, %D, Slowing: parametri di calcolo

  • MA Method: metodo di smoothing

  • Price Mode: sorgente del prezzo

  • Overbought / Oversold: soglie di ipercomprato e ipervenduto

Zona Pivot

  • Pivot Proximity ATR Multiplier: tolleranza basata su ATR per la vicinanza ai livelli Pivot

  • Attivazione dei livelli Pivot Point, R1/S1, R2/S2

4.4 ▶ [Entry Filters] Filtri di ingresso

Spread Filter
Impedisce l’apertura di nuove posizioni quando lo spread supera il valore massimo impostato.

Volatility Filter (ATR Explosion)
Blocca le entrate in condizioni di volatilità eccessiva confrontando l’ATR corrente con la sua media.

4.5 ▶ [Risk] Impostazioni di Stop Loss e sicurezza

ATR Period
Periodo dell’ATR utilizzato per il calcolo dello Stop Loss e dei filtri di volatilità.

SL ATR Multiplier
Moltiplicatore ATR utilizzato per determinare la distanza dello Stop Loss.

Minimum SL Points
Definisce una distanza minima di Stop Loss se il valore ATR risulta troppo basso.
I requisiti minimi di distanza imposti dal broker vengono automaticamente rispettati.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Opzioni di Take Profit

TP Mode

  • Linea centrale delle Bande di Bollinger

  • Pivot Point

  • Livello R1 o S1

  • Selezione automatica del livello valido più vicino nella direzione del profitto

Il Take Profit viene regolato automaticamente per garantire una direzione favorevole e il rispetto delle distanze minime.

4.7 ▶ [Position Management] Gestione delle posizioni

Break-Even
Sposta lo Stop Loss verso il prezzo di ingresso una volta raggiunto un determinato livello di profitto.

Trailing Stop
Aggiorna progressivamente lo Stop Loss mentre il prezzo si muove a favore della posizione.
Le distanze minime richieste dal broker per la modifica degli ordini vengono rispettate automaticamente.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gestione avanzata del rischio

  • Limite di perdita giornaliera (basato su saldo o equity)

  • Perdita massima per operazione

  • Limite di perdite consecutive

  • Distanza minima tra le operazioni (in barre)

4.9 ▶ [Debug Options] Opzioni di debug

Debug Logging
Attiva registrazioni dettagliate a scopo diagnostico.
Si consiglia di disattivare questa opzione durante l’utilizzo normale.

5. Note operative

  • Tutte le decisioni di trading vengono prese esclusivamente alla chiusura delle candele.

  • È possibile avere una sola posizione attiva alla volta.

  • I risultati dei backtest si basano su dati storici e non rappresentano risultati reali.

  • Le prestazioni possono variare in base alle condizioni di mercato e all’esecuzione del broker.

6. Installazione

  1. Avviare MetaTrader 5

  2. Aprire la cartella dei dati

  3. Copiare il file EX5 nella cartella MQL5 → Experts

  4. Riavviare MetaTrader 5

  5. Applicare l’Expert Advisor a un grafico

7. Supporto e comunicazione

Il supporto del prodotto viene fornito esclusivamente tramite la sezione commenti del MQL5 Market o il sistema di messaggistica interno di MQL5.

Non vengono utilizzati siti esterni, gruppi di messaggistica o canali di terze parti.

8. Avvertenza

Questo Expert Advisor non costituisce una consulenza finanziaria.
Tutte le decisioni di trading e i relativi risultati sono sotto la piena responsabilità dell’utente.


Prodotti consigliati
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experts
Solo 7/10 copie rimaste al prezzo di lancio di $85! Filosofia — “Costruire solo quando il mercato dice sì.” La maggior parte delle griglie piazza livelli a caso e spera. MAM White chiede prima il permesso: al trend, alla volatilità, al tuo broker. Costruisce una griglia LIMIT unilaterale solo quando la EMA veloce è allineata con un forte trend EMA lento e il prezzo è correttamente distante dal centro. Nessun trend? Nessuna costruzione. Nuovo flip? Raffreddamento. Spread troppo ampio o fuori
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experts
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
TitanCross
Davut Ozcan
Experts
MA Cross MACD Final Engine v3.04 Automazione strategica multi-timeframe con integrazione CTrade Panoramica: MA Cross MACD Final Engine v3.04 è un Expert Advisor progettato per MetaTrader 5 che combina l’incrocio di medie mobili (MA), la conferma dell’indicatore MACD e un filtro trend basato su timeframe superiori. Offre una gestione delle operazioni automatizzata e reattiva alle condizioni di mercato. Funzionalità principali: Incrocio MA + Conferma MACD: I segnali di acquisto e vendita vengon
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Pillartrade by QuanticX Welcome to Pillartrade - Your Long-Only Trading Ally for US500 Join the forefront of financial
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experts
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Moving Average 429 EA MT5
Xing Yuan Wang
Experts
This is  MT5 version ,MT4 version:  https://www.mql5.com/zh/market/product/135036 Expert Advisor (EA) is not omnipotent, using this EA means agreeing to bear the risk of all losses incurred by the EA Trading financial products such as foreign exchange and gold are high-risk products that may result in zero principal. Please be aware of the risks before trading This is Moving Average 429 EA FREE! This is a Moving Average EA
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Fibo scalping strategy
Komila Safarova
Experts
Questo EA si basa sui ritracciamenti e sui livelli di Fibonacci. Può aprire molte posizioni di acquisto e vendita contemporaneamente, se ci sono segnali basati sui livelli di Fibonacci. Può anche aprire molte posizioni seguendo il trend in base al livello di margine libero e se il capitale del conto è superiore al saldo del conto. Ti consiglio di utilizzare il conto Cent per la copertura. Se depositi 1000$, saranno 100.000 centesimi. Ho verificato questo aspetto nel conto standard Cent di Exness
FREE
Quant Yen Edge
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Quant Yen Edge - GBPJPY Trading Bot Welcome to Quant Yen Edge - Your Precision Trading Companion for GBPJPY Step into t
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experts
Questo EA opera utilizzando i crossover di medie mobili. Offre impostazioni completamente personalizzabili, impostazioni flessibili di gestione della posizione, oltre a molte funzioni utili come sessioni di trading personalizzabili e una modalità martingala e martingala inversa. [ Guida all'installazione | Guida all'aggiornamento | Risoluzione dei problemi | Domande frequenti | Tutti i prodotti ] Facile da usare e supervisionare Impostazioni della media mobile completamente personalizzabili Impl
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Experts
What is SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed based on Smart Money Concept (SMC) and market structure analysis . The EA is designed to help traders follow the natural flow of the market , focusing on price structure instead of indicators or lagging signals. How Does the EA Work? The EA analyzes market structure changes using pure price action: Detects higher highs & higher lows for bullish structure Detects l
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experts
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Gold Swing Trader EA Advanced Algorithmic Trading for XAUUSD on Higher Timeframes The Gold News & Swing Trader EA is a specialized MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold). It operates on a swing trading strategy to capture medium- to long-term price movements on the H4 and Daily charts. Key Features: · Dedicated XAUUSD Strategy: Logic optimized for the unique volatility of Gold. · Swing Trading Focus: Aims to capture significant price swings over several days. · High
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Experts
This is a Forex Scalping Trading Sytem based on the Bollinger Bands.  Pairs:Major Time frame: 1M or higher. Spread max:0,0001.  Indicators (just suggestion) Bollinger bands (20, 2); ADX (14 period); RSI   (7 period ). Y ou should only trade this system between 2am to 5am EST, 8am to 12am EST and 7.30pm to 10pm EST. Do not scalp 30 minutes before a orange or red news  report and not for a hour afterwards.   Setup: is for price to move above the lower or lower Bollinger Bands, RSI raise above the
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (103)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (16)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.64 (11)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web. Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 199  USD Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai. Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera Il sentiment globale del forex è una misurazione delle posizioni di centinaia di migliaia di
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]     [SET FILES] Caratteristiche Prin
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Pronto l'impresa di costruzioni! Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO     |    Comunità pubblica PREZZO DI LANCIO: $ 249, Prezzo successivo: $ 349 (solo 6 copie rimaste) Che cos'è Gold Atlas? Gold Atlas è un sistema di trading automatizzat
Altri dall’autore
NEXA Bb Volatility Trap
Park Seongcheon
Experts
NEXA Bb Volatility Trap Expert Advisor per MetaTrader 5 1. Panoramica NEXA Bb Volatility Trap è un Expert Advisor di trading automatico progettato per rilevare i cambiamenti della volatilità di mercato basandosi sulla contrazione e sull’espansione della larghezza delle Bande di Bollinger. Il sistema è focalizzato sull’identificazione dei movimenti di prezzo che si verificano dopo periodi di bassa volatilità. Tutte le decisioni di trading vengono prese esclusivamente utilizzando candele chiuse .
FREE
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experts
NEXA Gold Pullback System v2.0 EA di Swing Trading per l’Oro basato su Trend H1 e Pullback M15 Manuale Ufficiale dell’Utente (Versione Finale) 1. Panoramica NEXA Gold Pullback System v2.0 è un Expert Advisor di swing trading sviluppato esclusivamente per il mercato dell’oro (GOLD / XAUUSD). L’EA analizza la direzione del trend di medio-lungo periodo sul timeframe H1 ed esegue le operazioni sul timeframe M15, identificando strutture di pullback che si presentano regolarmente nel mercato dell’oro.
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
Experts
NEXA Logistic Regression EA (Expert Advisor) 1. Panoramica del prodotto NEXA Logistic Regression EA è un programma di trading automatizzato progettato per operare sul timeframe M15 . Questo Expert Advisor combina un filtro direzionale EMA200 con un calcolo di regressione logistica basato sui dati di prezzo per determinare la direzione delle operazioni. Tutti i calcoli vengono eseguiti esclusivamente su candele chiuse , garantendo un funzionamento stabile senza repainting né ricalcoli in tempo re
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experts
Versione Italiana — Descrizione Premium per la Vendita dell’EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema di trading automatico 1:3 basato su GOLD (M15 + M5) (con Filtro Macro + Sistema di Gestione delle Onde) 1. Panoramica dell’EA Il NEXA Gold Macro Strategy02 EA è progettato specificamente per il trading automatico professionale su Oro (XAUUSD) . La direzione viene identificata su M15 , mentre i segnali di ingresso ad alta precisione vengono generati su M5 . Il sistema utilizza inoltre un
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experts
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manuale Utente (Italiano) Panoramica NEXA EMA-RSI Swing v1 è un Expert Advisor completamente automatizzato che combina una strategia trend-following con un approccio swing / pullback . L’EA identifica la direzione
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experts
NEXA Trend Swing Pro v3 Manuale Utente – Versione Italiana (Edizione Finale) EA di swing trading basato su EMA Trend, RSI, Momentum, filtro del volume e sistema Multi-Score 1. Panoramica dell’EA NEXA Trend Swing Pro v3 è un algoritmo di swing trading trend-following progettato per GOLD (XAUUSD) e utilizza: Filtro di trend su H1 Trigger di ingresso su M30 Questa strategia non è un semplice incrocio di EMA. Integra cinque filtri avanzati : Forza del trend (distanza EMA) Struttura del RSI Dir
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experts
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA di Seguimento Micro-Trend per GOLD Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano) 1️⃣ Panoramica NEXA ADX-EMA Trend Ride è un Expert Advisor completamente automatizzato, sviluppato esclusivamente per GOLD (XAUUSD) . A differenza dei classici sistemi trend-following basati su timeframe più alti (H1/H4), questo EA si concentra sulle accelerazioni micro-trend che si verificano all’interno di un trend già stabilito . Concetto chiave Piccole perdite controllate + rari ma s
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experts
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Expert Advisor di Trend a Momentum per GOLD Manuale Utente Ufficiale (Versione Italiana) 1️⃣ Panoramica Generale NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch è un Expert Advisor a bassa frequenza con alto rapporto rischio/rendimento (High RR) , progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD) . Questo EA non è pensato per lo scalping né per il trading ad alta frequenza . Le operazioni vengono aperte solo quando il trend del timeframe superiore e il breakout di momentum sul
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experts
NEXA Swing Zone Trader Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano) 1. Panoramica NEXA Swing Zone Trader è un Expert Advisor di swing trading a bassa frequenza e alta precisione , progettato per operare solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono perfettamente allineati . Questo EA non punta al trading frequente. L’obiettivo è qualità delle operazioni, stabilità e utilizzo realistico su conto reale . 2. Logica Principale della Strategia Identificazione della Zona di Trend EMA (Perio
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experts
NEXA Dynamic Swing Manuale Utente in Italiano 1. Panoramica NEXA Dynamic Swing è un Expert Advisor (EA) di swing trading avanzato , progettato specificamente per il trading su GOLD (XAUUSD) . Questo EA combina una Media Mobile Adattiva (AMA) con RSI, Stochastic e conferma dei volumi tramite OBV , permettendo di operare solo in condizioni di mercato di alta qualità , evitando fasi laterali e rumore di mercato. Concetti chiave: Meno operazioni, maggiore qualità Controllo rigoroso del drawdown S
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Experts
NEXA Multi MA Swing Master Strategia Multi-EMA Pre-Stack per la cattura anticipata dei trend su GOLD (XAUUSD) Panoramica del prodotto NEXA Multi MA Swing Master è un Expert Advisor (EA) di tipo swing progettato per catturare le fasi iniziali dei trend su GOLD (XAUUSD) utilizzando una struttura Multi-EMA Pre-Stack combinata con filtri di momentum e volatilità. Questo EA non opera in tutte le condizioni di mercato . Le operazioni vengono aperte solo quando struttura del trend, momentum e volati
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
Experts
Nexa BB Revert Expert Advisor per MetaTrader 5 1. Panoramica del prodotto Nexa BB Revert è un Expert Advisor progettato secondo il concetto di ritorno alla media (Mean Reversion) basato sulle Bande di Bollinger . Analizza possibili correzioni di prezzo a breve termine dopo movimenti di prezzo eccessivamente estesi. Il sistema è progettato per operare sul timeframe M15 e valuta le condizioni di trading utilizzando una combinazione degli indicatori Bollinger Bands, RSI, CCI e ATR. L’Expert Advisor
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione