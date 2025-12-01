🇩🇪

NEXA Gold Macro Strategy02 EA

Automatisches Handelssystem 1:3 basierend auf GOLD (M15 + M5)

(mit Makro-Filter + Wellen-Management-System)

📌 1. EA Übersicht

Der NEXA Gold Macro Strategy02 EA wurde speziell für den vollautomatischen Handel von Gold (XAUUSD) entwickelt.

Die Trendrichtung wird im M15 bestimmt, während präzise Einstiege im M5 generiert werden.

Zusätzlich nutzt das System einen globalen Makro-Filter basierend auf US100, US500 und OIL, um den Risikosentiment-Zustand des Marktes zuverlässig zu identifizieren.

📌 2. Hauptmerkmale

✔ Dual-Timeframe-Algorithmus (M15 + M5)

Trendanalyse mit EMA8/20, RSI14 und ADX

M5-Trigger für maximale Einstiegsschärfe

✔ Makro-Filter (Risk-ON / Risk-OFF System)

Globale Risikoindikatoren basierend auf US100 / US500 / OIL:

Risk-ON → GOLD SELL (Verkauf)

Risk-OFF → GOLD BUY (Kauf)

Reduziert Fehlsignale deutlich und senkt den Drawdown.

✔ Wellen-Managementsystem (3 Phasen)

Phase 1: Bestätigung der Wellenstruktur

Phase 2: Teilgewinn bei 1.5R + Bewegung des SL auf BE (Break-Even)

Phase 3: 0.5R Trailing → vollständiger Ausstieg bei 3R

Sehr stabil – selbst in den schnellen Umkehrbereichen, die für Gold typisch sind.

✔ Leistungsstarkes Risikomanagement

Tägliches Verlustlimit (Daily Loss Limit)

Spread-Filter

Stopp nach mehreren Verlusten

Begrenzung der täglichen Trades pro Richtung

📌 3. Backtest-Zusammenfassung (2022–2024)

Profit Factor: 1.62 ~ 1.67

Maximaler Drawdown: 18% ~ 19% (stabile Konfiguration)

Sharpe Ratio: 5.0+ (sehr stabil)

Trades pro Jahr: 40–60

Makro-Filter Genauigkeit: sehr hoch

📌 4. Empfohlene Einstellungen

Stabiler Modus (Option A — empfohlen)

Lots: 0.05

MaxDailyLossPercent: 7

MaxTradesPerDirPerDay: 2

Aggressiver Modus (Option B)

Lots: 0.1

MaxDailyLossPercent: 10

MaxTradesPerDirPerDay: 2

Ultra-Stabiler Modus (Option C)

Lots: 0.02

MaxDailyLossPercent: 5

MaxTradesPerDirPerDay: 1

📌 5. Parameteraufbau

Trend- und Trigger-Timeframes

Zeitfilter

ATR / EMA / RSI / ADX Parameter

SL/TP auf Basis des 1:3 Risiko-Rendite-Verhältnisses

Wellen-Management (Stages)

Makro-Filter ON/OFF

Tägliches Drawdown-Limit

Spread-Limit

Alle Einstellungen können vom Nutzer frei angepasst werden.

📌 6. Warum dieser EA so gut funktioniert

Vollständig basierend auf echter Marktlogik

Einstiege nur bei Übereinstimmung der Makro-Richtung

Swing-basierte SL/TP-Struktur

Nachhaltiges 1:3 RRR

Sehr robustes Wellen-Management

Keine Überoptimierung (theoriebasiertes Framework)

📌 7. Voraussetzungen

Kontotyp: Standard oder ECN

Hebel: bis 1:500

Instrument: GOLD / XAUUSD

Mindestkapital: 200–500 USD

Chart-Anwendung: M15

📌 8. Enthalten im Paket

EA-Hauptdatei

Zwei Preset-Dateien (Stabil / Aggressiv)

PDF-Handbuch

Technischer Support inklusive

📌 9. Schlussbemerkung

Dieser EA vereint Stabilität und Leistung,

und bietet eine langfristig nachhaltige automatische Trading-Lösung für GOLD (XAUUSD).