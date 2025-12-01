NEXA Gold Macro Strategy02 EA

🇩🇪 Deutsche Version — Premium-Beschreibung für den EA-Verkauf

NEXA Gold Macro Strategy02 EA

Automatisches Handelssystem 1:3 basierend auf GOLD (M15 + M5)
(mit Makro-Filter + Wellen-Management-System)

📌 1. EA Übersicht

Der NEXA Gold Macro Strategy02 EA wurde speziell für den vollautomatischen Handel von Gold (XAUUSD) entwickelt.

Die Trendrichtung wird im M15 bestimmt, während präzise Einstiege im M5 generiert werden.
Zusätzlich nutzt das System einen globalen Makro-Filter basierend auf US100, US500 und OIL, um den Risikosentiment-Zustand des Marktes zuverlässig zu identifizieren.

📌 2. Hauptmerkmale

Dual-Timeframe-Algorithmus (M15 + M5)

  • Trendanalyse mit EMA8/20, RSI14 und ADX

  • M5-Trigger für maximale Einstiegsschärfe

Makro-Filter (Risk-ON / Risk-OFF System)

Globale Risikoindikatoren basierend auf US100 / US500 / OIL:

  • Risk-ON → GOLD SELL (Verkauf)

  • Risk-OFF → GOLD BUY (Kauf)

Reduziert Fehlsignale deutlich und senkt den Drawdown.

Wellen-Managementsystem (3 Phasen)

Phase 1: Bestätigung der Wellenstruktur
Phase 2: Teilgewinn bei 1.5R + Bewegung des SL auf BE (Break-Even)
Phase 3: 0.5R Trailing → vollständiger Ausstieg bei 3R

Sehr stabil – selbst in den schnellen Umkehrbereichen, die für Gold typisch sind.

Leistungsstarkes Risikomanagement

  • Tägliches Verlustlimit (Daily Loss Limit)

  • Spread-Filter

  • Stopp nach mehreren Verlusten

  • Begrenzung der täglichen Trades pro Richtung

📌 3. Backtest-Zusammenfassung (2022–2024)

  • Profit Factor: 1.62 ~ 1.67

  • Maximaler Drawdown: 18% ~ 19% (stabile Konfiguration)

  • Sharpe Ratio: 5.0+ (sehr stabil)

  • Trades pro Jahr: 40–60

  • Makro-Filter Genauigkeit: sehr hoch

📌 4. Empfohlene Einstellungen

Stabiler Modus (Option A — empfohlen)

  • Lots: 0.05

  • MaxDailyLossPercent: 7

  • MaxTradesPerDirPerDay: 2

Aggressiver Modus (Option B)

  • Lots: 0.1

  • MaxDailyLossPercent: 10

  • MaxTradesPerDirPerDay: 2

Ultra-Stabiler Modus (Option C)

  • Lots: 0.02

  • MaxDailyLossPercent: 5

  • MaxTradesPerDirPerDay: 1

📌 5. Parameteraufbau

  • Trend- und Trigger-Timeframes

  • Zeitfilter

  • ATR / EMA / RSI / ADX Parameter

  • SL/TP auf Basis des 1:3 Risiko-Rendite-Verhältnisses

  • Wellen-Management (Stages)

  • Makro-Filter ON/OFF

  • Tägliches Drawdown-Limit

  • Spread-Limit

Alle Einstellungen können vom Nutzer frei angepasst werden.

📌 6. Warum dieser EA so gut funktioniert

  • Vollständig basierend auf echter Marktlogik

  • Einstiege nur bei Übereinstimmung der Makro-Richtung

  • Swing-basierte SL/TP-Struktur

  • Nachhaltiges 1:3 RRR

  • Sehr robustes Wellen-Management

  • Keine Überoptimierung (theoriebasiertes Framework)

📌 7. Voraussetzungen

  • Kontotyp: Standard oder ECN

  • Hebel: bis 1:500

  • Instrument: GOLD / XAUUSD

  • Mindestkapital: 200–500 USD

  • Chart-Anwendung: M15

📌 8. Enthalten im Paket

  • EA-Hauptdatei

  • Zwei Preset-Dateien (Stabil / Aggressiv)

  • PDF-Handbuch

  • Technischer Support inklusive

📌 9. Schlussbemerkung

Dieser EA vereint Stabilität und Leistung,
und bietet eine langfristig nachhaltige automatische Trading-Lösung für GOLD (XAUUSD).


