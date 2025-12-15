Micro-Trend-Folge-EA für GOLD

📘 NEXA ADX-EMA Trend Ride

Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch)

1️⃣ Überblick

NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor,

der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4)

konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen,

die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten.

📌 Kernkonzept

Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber starke Trendgewinne

(Fat-Tail-Ertragsstruktur)

2️⃣ Zeitrahmen-Struktur (WICHTIG)

🔹 Interne Berechnungs-Zeitrahmen (EA-Logik)

Alle Handelsentscheidungen werden intern auf Basis der folgenden festen Zeitrahmen getroffen:

TrendTF : M5 (Richtung des Mikro-Trends) TriggerTF : M1 (präzise Ausführung des Einstiegs)

M5 : Trendfilter mittels EMA und ADX

M1: RSI-Pullback und Mikro-Momentum-Trigger

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Zeitrahmen des Charts, auf dem der EA läuft, beeinflusst die Handelslogik nicht .

Der EA arbeitet immer mit seiner internen M5 / M1 Struktur.

🔹 Höhere Zeitrahmen (H1 / M15) – Nur als Referenz

Die Zeitrahmen H1 und M15 werden nicht für Berechnungen verwendet.

Sie dienen ausschließlich als visuelle Referenz, um den Markt besser zu verstehen.

Empfohlene Nutzung

H1 Bestimmung der übergeordneten GOLD-Marktrichtung Unterscheidung zwischen Trend- und Seitwärtsmarkt

M15 Beobachtung von Volatilitäts-Kompression und -Expansion Identifikation wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus



📌 Hinweis

H1/M15 sind Analysehilfen.

Manuelle Eingriffe auf dieser Basis werden nicht empfohlen.

3️⃣ Handelslogik der Strategie

✅ Trendfilter

EMA (Periode 125) zur Richtungsbestimmung

ADX (Periode 14) zur Bestätigung der Trendstärke

Seitwärts- und schwache Märkte werden automatisch gefiltert

✅ Einstiegsbedingungen

Trades nur in Trendrichtung

RSI-Pullback als Bestätigung

Präziser Einstieg durch Mikro-Momentum auf M1

✅ Stop Loss & Take Profit

Stop Loss (SL) : dynamisch auf ATR-Basis (kleine, schnelle Verluste)

Take Profit (TP) : ATR-Ziel mit Smart-TP-Erweiterung

Break-Even: automatische Absicherung nach Anfangsgewinn

👉 Die meisten Trades enden mit kleinem Gewinn, kleinem Verlust oder Break-Even.

👉 Nur wenige Trades führen zu großen Trendgewinnen.

4️⃣ Risikomanagement

Der EA verfügt über mehrere Schutzmechanismen:

Begrenzung der maximalen offenen Positionen

Spread- und Slippage-Kontrolle

Break-Even-System

Smart-TP-Erweiterung

Optionales SAR-Trailing-Stop

⚠️ Aufgrund der M1-basierten Ausführung sind Broker-Qualität und Ausführungsgeschwindigkeit entscheidend.

5️⃣ Empfohlene Handelsumgebung

✅ Empfohlen

Symbol: GOLD (XAUUSD)

Broker mit niedrigem Spread

Schnelle Orderausführung (VPS empfohlen)

London- und New-York-Session

❌ Nicht empfohlen

Hohe Spreads

Handel während wichtiger Nachrichten

Häufige manuelle Eingriffe

6️⃣ Kapital- und Lot-Empfehlung

Konservativer Modus : 0.01 Lot (empfohlen)

Aggressiver Modus: 0.05 Lot (nur für erfahrene Trader)

📌 Dieser EA basiert auf Erwartungswert, nicht auf hoher Trefferquote.

Verlustserien können auftreten und sind Teil der Strategie.

7️⃣ Risikohinweis

Dieser Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Aufgrund der M1-Ausführungslogik können die Ergebnisse je nach Broker, Spread und Ausführungsgeschwindigkeit variieren. Bitte testen Sie den EA ausführlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

8️⃣ Zusammenfassung