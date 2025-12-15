NEXA Adx Ema Trend Ride
- Experten
- Park Seongcheon
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Micro-Trend-Folge-EA für GOLD
Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch)
1️⃣ Überblick
NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor,
der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4)
konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen,
die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten.
📌 Kernkonzept
Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber starke Trendgewinne
(Fat-Tail-Ertragsstruktur)
2️⃣ Zeitrahmen-Struktur (WICHTIG)
🔹 Interne Berechnungs-Zeitrahmen (EA-Logik)
Alle Handelsentscheidungen werden intern auf Basis der folgenden festen Zeitrahmen getroffen:
-
M5: Trendfilter mittels EMA und ADX
-
M1: RSI-Pullback und Mikro-Momentum-Trigger
⚠️ Wichtiger Hinweis
-
Der Zeitrahmen des Charts, auf dem der EA läuft, beeinflusst die Handelslogik nicht.
-
Der EA arbeitet immer mit seiner internen M5 / M1 Struktur.
🔹 Höhere Zeitrahmen (H1 / M15) – Nur als Referenz
Die Zeitrahmen H1 und M15 werden nicht für Berechnungen verwendet.
Sie dienen ausschließlich als visuelle Referenz, um den Markt besser zu verstehen.
Empfohlene Nutzung
-
H1
-
Bestimmung der übergeordneten GOLD-Marktrichtung
-
Unterscheidung zwischen Trend- und Seitwärtsmarkt
-
-
M15
-
Beobachtung von Volatilitäts-Kompression und -Expansion
-
Identifikation wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
-
📌 Hinweis
H1/M15 sind Analysehilfen.
Manuelle Eingriffe auf dieser Basis werden nicht empfohlen.
3️⃣ Handelslogik der Strategie
✅ Trendfilter
-
EMA (Periode 125) zur Richtungsbestimmung
-
ADX (Periode 14) zur Bestätigung der Trendstärke
-
Seitwärts- und schwache Märkte werden automatisch gefiltert
✅ Einstiegsbedingungen
-
Trades nur in Trendrichtung
-
RSI-Pullback als Bestätigung
-
Präziser Einstieg durch Mikro-Momentum auf M1
✅ Stop Loss & Take Profit
-
Stop Loss (SL): dynamisch auf ATR-Basis (kleine, schnelle Verluste)
-
Take Profit (TP): ATR-Ziel mit Smart-TP-Erweiterung
-
Break-Even: automatische Absicherung nach Anfangsgewinn
👉 Die meisten Trades enden mit kleinem Gewinn, kleinem Verlust oder Break-Even.
👉 Nur wenige Trades führen zu großen Trendgewinnen.
4️⃣ Risikomanagement
Der EA verfügt über mehrere Schutzmechanismen:
-
Begrenzung der maximalen offenen Positionen
-
Spread- und Slippage-Kontrolle
-
Break-Even-System
-
Smart-TP-Erweiterung
-
Optionales SAR-Trailing-Stop
⚠️ Aufgrund der M1-basierten Ausführung sind Broker-Qualität und Ausführungsgeschwindigkeit entscheidend.
5️⃣ Empfohlene Handelsumgebung
✅ Empfohlen
-
Symbol: GOLD (XAUUSD)
-
Broker mit niedrigem Spread
-
Schnelle Orderausführung (VPS empfohlen)
-
London- und New-York-Session
❌ Nicht empfohlen
-
Hohe Spreads
-
Handel während wichtiger Nachrichten
-
Häufige manuelle Eingriffe
6️⃣ Kapital- und Lot-Empfehlung
-
Konservativer Modus: 0.01 Lot (empfohlen)
-
Aggressiver Modus: 0.05 Lot (nur für erfahrene Trader)
📌 Dieser EA basiert auf Erwartungswert, nicht auf hoher Trefferquote.
Verlustserien können auftreten und sind Teil der Strategie.
7️⃣ Risikohinweis
Dieser Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge.
Aufgrund der M1-Ausführungslogik können die Ergebnisse je nach Broker, Spread und Ausführungsgeschwindigkeit variieren.
Bitte testen Sie den EA ausführlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
8️⃣ Zusammenfassung
-
✔ Interne Logik: M5 / M1 Mikro-Trend-Engine
-
✔ Referenz-Zeitrahmen: H1 / M15
-
✔ Strategiekern: kleine Verluste + seltene große Gewinne
-
✔ Exklusiv optimiert für GOLD (XAUUSD)