NEXA Bb Counter Trend

ユーザーマニュアル（MQL5 Market 用）

1. 製品概要

NEXA Bb Counter Trend は、短期的な価格の過度な拡張後に発生する**平均回帰（Mean Reversion）**の機会を検出するために設計された自動売買 Expert Advisor です。

本システムは、Bollinger Bands、Stochastic Oscillator、日足 Pivot レベルを組み合わせて使用します。

本製品は M5 タイムフレームでの運用を前提として設計されています。

すべての取引判断は 確定したローソク足（クローズ済みバー） のみを使用して行われ、リペイント（repaint）ロジックは含まれていません。

本 Expert Advisor は 単一シンボルで動作し、同時に 1つのポジションのみを管理します。

2. トレードロジック

以下の条件がすべて同時に満たされた場合にのみ、新規エントリーを検討します。

価格が Bollinger Bands の上限または下限に到達している

Stochastic Oscillator が買われ過ぎ／売られ過ぎゾーンからの反転シグナルを示している

現在価格が日足 Pivot Point または主要なサポート／レジスタンス付近に位置している

Stop Loss は ATR に基づいた距離計算によって設定されます。

Take Profit は Bollinger Bands のミドルライン、または Pivot レベルを基準に設定されます（設定により選択可能）。

3. 動作環境および制限事項

プラットフォーム：MetaTrader 5

対応銘柄：ユーザーが指定した単一シンボル

推奨タイムフレーム：M5

注文方式：成行注文

DLL 呼び出しなし

WebRequest 使用なし

外部リンク・外部リソースなし

個人情報の収集なし

本製品は EX5 形式のコンパイル済みファイルとしてのみ提供されます。

4. 入力パラメータ

4.1 ▶ [General Settings] 一般設定

Trading Symbol

取引に使用するシンボルを指定します。

指定したシンボルがターミナルに存在しない場合は、現在のチャートシンボルが自動的に使用されます。

Fixed Lot Size

各トレードで使用される固定ロットサイズです。

ロット数はブローカーの最小・最大・ステップ条件に自動的に調整されます。

Magic Number

本 Expert Advisor が開いたポジションを識別するための一意の番号です。

複数の EA を同一口座で使用する場合は、異なる値を推奨します。

Slippage

成行注文において許容される最大スリッページ（ポイント）です。

4.2 ▶ [Trading Time Filter] 取引時間フィルター

Enable Trading Time Filter

有効にすると、指定した時間帯および曜日のみ新規エントリーを許可します。

Trade Start Hour / Trade End Hour

サーバー時間基準で取引を許可する時間帯を設定します。

日付をまたぐ夜間時間帯にも対応しています。

Allow Monday ~ Allow Friday

曜日ごとに新規エントリーの可否を設定します。

既存ポジションの管理は、取引時間外でも継続されます。

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] 戦略設定

Trading Timeframe

売買シグナルを生成するタイムフレームです。

本戦略は M5 向けに設計されています。

Bollinger Bands

Period：計算期間

Deviation：標準偏差倍率

Applied Price：計算に使用する価格

Stochastic Oscillator

%K / %D / Slowing：計算パラメータ

MA Method：平滑化方法

Price Mode：価格ソース

Overbought / Oversold：買われ過ぎ／売られ過ぎレベル

Pivot Zone

Pivot Proximity ATR Multiplier：ATR に基づく Pivot 近接判定範囲

Pivot Point、R1/S1、R2/S2 レベルの使用可否設定

4.4 ▶ [Entry Filters] エントリーフィルター

Spread Filter

現在のスプレッドが指定値を超えた場合、新規エントリーを制限します。

Volatility Filter（ATR Explosion）

現在の ATR と平均 ATR を比較し、過度なボラティリティ時の取引を制限します。

4.5 ▶ [Risk] Stop Loss および安全設定

ATR Period

Stop Loss 計算およびボラティリティフィルターに使用される ATR 期間です。

SL ATR Multiplier

ATR に基づく Stop Loss 距離の倍率です。

Minimum SL Points

ATR による Stop Loss が小さすぎる場合に適用される最小 Stop Loss 距離です。

ブローカーの最小距離条件も自動的に考慮されます。

4.6 ▶ [Take Profit Options] Take Profit 設定

TP Mode

Bollinger Bands ミドルライン

Pivot Point

R1 / S1 レベル

利益方向で最も近い有効レベルを自動選択

Take Profit は常に利益方向になるよう調整され、最小距離条件が適用されます。

4.7 ▶ [Position Management] ポジション管理

Break-Even

一定の利益に到達すると、Stop Loss をエントリー価格付近に移動します。

Trailing Stop

価格が有利な方向に進むにつれて、Stop Loss を段階的に追従させます。

ブローカーの最小変更距離制限は自動的に考慮されます。

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] 高度なリスク管理

日次損失制限（Balance または Equity 基準）

1 トレードあたりの最大損失制限

連続損失回数制限

トレード間の最小間隔（バー数）

4.9 ▶ [Debug Options] デバッグ設定

Debug Logging

診断目的の詳細ログを出力します。

通常運用では無効化を推奨します。

5. 運用上の注意点

すべての取引判断は、ローソク足が完全に確定した後にのみ行われます。

同時に保持できるポジションは 1 つのみです。

バックテスト結果は過去データに基づくものであり、実際の取引結果を示すものではありません。

実際の結果は市場状況、ブローカーの約定条件、スリッページ等により異なる場合があります。

6. インストール方法

MetaTrader 5 を起動 データフォルダを開く EX5 ファイルを MQL5 → Experts フォルダにコピー MetaTrader 5 を再起動 チャートに Expert Advisor を適用

7. サポートについて

製品サポートは MQL5 Market のコメント欄または MQL5 内蔵メッセージ機能のみを通じて提供されます。

外部サイト、SNS、メッセンジャー、第三者サポートチャネルは使用していません。

8. 免責事項

本 Expert Advisor は投資助言を提供するものではありません。

本製品の使用により発生するすべての取引判断および結果についての責任は、利用者本人にあります。