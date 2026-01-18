NEXA Bb Counter Trend

NEXA Bb Counter Trend

Manual do Usuário (para MQL5 Market)

1. Visão geral do produto

NEXA Bb Counter Trend é um Expert Advisor (EA) de negociação automática projetado para identificar oportunidades de reversão à média após extensões de preço de curto prazo.
O sistema combina Bollinger Bands, Stochastic Oscillator e níveis Pivot diários.

Este produto foi desenvolvido para operar no timeframe M5.
Todas as decisões de negociação são baseadas exclusivamente em velas fechadas (Closed Candles), sem qualquer lógica de repaint.

O Expert Advisor opera em apenas um símbolo e gerencia uma única posição por vez.

2. Lógica de negociação

O Expert Advisor considera uma nova entrada somente quando todas as condições abaixo são atendidas simultaneamente:

  • O preço atinge a banda superior ou inferior das Bollinger Bands

  • O Stochastic Oscillator apresenta um sinal de reversão a partir de regiões de sobrecompra ou sobrevenda

  • O preço atual está próximo de um Pivot Point diário ou de níveis-chave de suporte/resistência

O Stop Loss é calculado com base em uma distância derivada do indicador ATR.
O Take Profit é definido a partir da linha central das Bollinger Bands ou dos níveis Pivot, conforme a configuração escolhida.

3. Ambiente operacional e limitações

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Instrumentos suportados: um único símbolo definido pelo usuário

  • Timeframe recomendado: M5

  • Tipo de ordem: ordens a mercado

  • Sem chamadas DLL

  • Sem uso de WebRequest

  • Sem links ou recursos externos

  • Nenhuma coleta de dados pessoais

O produto é distribuído exclusivamente como arquivo compilado EX5.

4. Parâmetros de entrada

4.1 ▶ [General Settings] Configurações gerais

Trading Symbol
Define o símbolo a ser negociado.
Se o símbolo especificado não estiver disponível no terminal, o símbolo do gráfico atual será utilizado automaticamente.

Fixed Lot Size
Volume fixo utilizado em cada operação.
O volume é ajustado automaticamente para atender aos requisitos mínimos, máximos e de passo do corretor.

Magic Number
Identificador exclusivo das posições abertas por este Expert Advisor.
Recomenda-se utilizar valores diferentes ao executar múltiplos EAs na mesma conta.

Slippage
Deslizamento máximo permitido para a execução de ordens a mercado (em pontos).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Filtro de horário de negociação

Enable Trading Time Filter
Quando ativado, novas entradas são permitidas apenas dentro do horário e dos dias especificados.

Trade Start Hour / Trade End Hour
Define a janela de negociação com base no horário do servidor.
Intervalos noturnos são suportados.

Allow Monday ~ Allow Friday
Permite ou bloqueia novas entradas em dias específicos da semana.
As posições existentes podem continuar sendo gerenciadas fora do horário de entrada.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Configuração da estratégia

Trading Timeframe
Timeframe utilizado para a geração de sinais de negociação.
A estratégia foi projetada para M5.

Bollinger Bands

  • Period: período de cálculo

  • Deviation: multiplicador do desvio padrão

  • Applied Price: tipo de preço utilizado

Stochastic Oscillator

  • %K, %D, Slowing: parâmetros de cálculo

  • MA Method: método de suavização

  • Price Mode: fonte de preços

  • Overbought / Oversold: níveis de sobrecompra e sobrevenda

Pivot Zone

  • Pivot Proximity ATR Multiplier: tolerância baseada em ATR para proximidade aos níveis Pivot

  • Ativação individual dos níveis Pivot Point, R1/S1 e R2/S2

4.4 ▶ [Entry Filters] Filtros de entrada

Spread Filter
Bloqueia novas entradas quando o spread atual excede o valor máximo definido.

Volatility Filter (ATR Explosion)
Restringe negociações durante períodos de volatilidade excessiva comparando o ATR atual com sua média.

4.5 ▶ [Risk] Configuração de Stop Loss e segurança

ATR Period
Período do ATR utilizado para o cálculo do Stop Loss e para o filtro de volatilidade.

SL ATR Multiplier
Multiplicador do ATR para definir a distância do Stop Loss.

Minimum SL Points
Define uma distância mínima de Stop Loss quando o valor calculado pelo ATR é muito pequeno.
Os requisitos mínimos do corretor são considerados automaticamente.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Opções de Take Profit

TP Mode

  • Linha central das Bollinger Bands

  • Pivot Point

  • Nível R1 / S1

  • Seleção automática do nível válido mais próximo na direção do lucro

O Take Profit é ajustado automaticamente para garantir que esteja na direção do lucro e cumpra a distância mínima exigida.

4.7 ▶ [Position Management] Gerenciamento de posição

Break-Even
Move o Stop Loss para próximo do preço de entrada quando um nível de lucro predefinido é atingido.

Trailing Stop
Ajusta progressivamente o Stop Loss conforme o preço se move a favor da posição.
As restrições mínimas de modificação do corretor são aplicadas automaticamente.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gerenciamento avançado de risco

  • Limite diário de perdas (baseado em Balance ou Equity)

  • Perda máxima por operação

  • Limite de perdas consecutivas

  • Distância mínima entre operações (em número de barras)

4.9 ▶ [Debug Options] Opções de depuração

Debug Logging
Ativa o registro detalhado para fins de diagnóstico.
Recomenda-se desativar durante o uso normal.

5. Observações de uso

  • Todas as decisões de negociação são avaliadas somente após o fechamento completo da vela.

  • Apenas uma posição pode estar ativa ao mesmo tempo.

  • Resultados de backtest são baseados em dados históricos e não representam desempenho real.

  • Os resultados reais podem variar conforme as condições de mercado, execução do corretor e deslizamento.

6. Instalação

  1. Inicie o MetaTrader 5

  2. Abra a pasta de dados

  3. Copie o arquivo EX5 para o diretório MQL5 → Experts

  4. Reinicie o MetaTrader 5

  5. Anexe o Expert Advisor a um gráfico

7. Suporte e comunicação

O suporte do produto é fornecido exclusivamente por meio da seção de comentários do MQL5 Market ou do sistema interno de mensagens do MQL5.

Não são utilizados sites externos, aplicativos de mensagens ou canais de suporte de terceiros.

8. Aviso legal

Este Expert Advisor não fornece aconselhamento de investimento.
Todas as decisões de negociação e os resultados decorrentes do uso deste produto são de responsabilidade exclusiva do usuário.


