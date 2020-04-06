Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe)

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System

📌 1. EA Übersicht

NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus

für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus:

H1-Trendfilter

M30-Einstiegssignal

Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System.

Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen:

Trendstärke (EMA-Distanz)

RSI-Struktur

Momentum-Richtung

Volumenanstieg

Marktregime-Klassifizierung (Trend / Range / Spike)

Diese Komponenten bilden ein präzises, mehrschichtiges Swing-Trading-System.

Die aktuelle Version wurde anhand von 7 Jahren historischer Daten (2018–2024) optimiert

und bietet höchste Stabilität und Zuverlässigkeit.

✔ ① H1 EMA Trendfilter

EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → Aufwärtstrend → nur BUY erlaubt

EMA Fast < EMA Slow → Abwärtstrend → nur SELL erlaubt

📌 2. Strategieaufbau (Ablaufstruktur)

Bei geringer EMA-Distanz oder schwacher Trendphase werden keine Trades eröffnet.

Je größer der Abstand, desto höher der TrendScore und die Signalqualität.

✔ ② M30 RSI + Momentum Einstiegssignal

Ein Entry ist nur erlaubt, wenn er mit der H1-Trendrichtung übereinstimmt.

🔸 BUY Bedingungen

RSI durchbricht das Level 54 von unten nach oben

Momentum > 0

🔸 SELL Bedingungen

RSI durchbricht das Level 51 von oben nach unten

Momentum < 0

✔ ③ Volumenfilter (Volume Filter)

Ein Einstieg wird nur zugelassen, wenn:

Aktuelles Volumen > Durchschnitt der letzten 10 Kerzen × 1.30

Dies stellt sicher, dass der Markt ausreichend aktiv ist

und reduziert störende Signale erheblich.

✔ ④ Marktregime-Filter

Der EA unterscheidet drei Marktregime:

Regime Beschreibung Handel TREND Starker ADX + klare EMA-Ausweitung erlaubt RANGE Schwacher ADX blockiert SPIKE ATR-Anstieg (hohe Volatilität) blockiert

➡️ Trades finden ausschließlich in stabilen Trendphasen statt,

während Seitwärtsmärkte und extreme Volatilität vermieden werden.

✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (0.0–1.0)

Der Gesamtscore setzt sich zusammen aus:

TrendScore (0.30)

RSIScore (0.25)

StochScore Proxy (0.20)

ADXScore (0.15)

VolumeScore (0.10)

📍 Mindestscore für Entry = 0.70

< 0.70 → kein Entry

Starke Signale → RR 1:4 beibehalten + Standard-Lotgröße

Schwache Signale → RR reduziert + Lot automatisiert reduziert

➡️ Reduziert Drawdown und erhöht langfristige Stabilität.

Stop Loss = ATR(18) × 4.0

Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

📌 3. SL/TP Struktur

Für schwächere Signale:

RR wird automatisch auf 1:2 oder 1:1.5 angepasst

→ Dynamische Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.

Handelszeit: 08:00 ~ 23:00 (Serverzeit)

Maximaler Spread: ≤ 250 Punkte

Maximal eine Position pro Symbol

✔ 1) Starke Reduzierung von Marktrauschen

📌 4. Handelszeiten & Spread-Filter📌 5. Hauptvorteile

Trend + RSI + Momentum + Volumen + ADX + ATR + Score

→ Vermeidet 60–80% unnötiger Trades

✔ 2) Hervorragende risikoadjustierte Performance

Geringer Drawdown

Hohe Stabilität

Gleichmäßige Kapitalentwicklung über lange Zeiträume

✔ 3) Vollautomatisches Risikomanagement

Starkes Signal → RR 1:4 bleibt erhalten

Mittleres Signal → RR reduziert

Schwaches Signal → Lot reduziert

➡️ Automatischer Schutz in ungünstigen Marktphasen.

Kontogröße Stabiler Modus Aggressiver Modus $300 0.01 0.03 $500 0.01 0.05 $1,000 0.01–0.03 0.05–0.10 $3,000+ 0.03 0.10+

📌 6. Empfohlene Lot-Größe

Standardwert: InpLots = 0.05 (aggressiv)

Empfohlenes Symbol: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

Minimales Kapital: ab $300

Hebel: 1:100 ~ 1:500

Verwendete Timeframes: H1 (Trend) / M30 (Entry)

EA-Datei in den Ordner MT5 / Experts kopieren MT5 neu starten GOLD (H1) Chart öffnen EA anhängen und Parameter prüfen Algo Trading aktivieren

📌 7. Mindestanforderungen📌 8. Installation & Setup📌 9. Risikohinweis

Obwohl der EA mit langfristigen historischen Daten optimiert wurde,

können bei starken Nachrichtenereignissen oder extremer Volatilität Verluste auftreten.

Dieser EA ist kein Scalper.

Er wurde für mittel- bis langfristiges Swing-Trading entwickelt,

mit Fokus auf Stabilität und Beständigkeit.