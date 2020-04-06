NEXA Trend Swing Pro
- Experten
- Park Seongcheon
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe)
Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System📌 1. EA Übersicht
NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus
für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus:
-
H1-Trendfilter
-
M30-Einstiegssignal
Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System.
Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen:
-
Trendstärke (EMA-Distanz)
-
RSI-Struktur
-
Momentum-Richtung
-
Volumenanstieg
-
Marktregime-Klassifizierung (Trend / Range / Spike)
Diese Komponenten bilden ein präzises, mehrschichtiges Swing-Trading-System.
Die aktuelle Version wurde anhand von 7 Jahren historischer Daten (2018–2024) optimiert
und bietet höchste Stabilität und Zuverlässigkeit.
✔ ① H1 EMA Trendfilter
-
EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → Aufwärtstrend → nur BUY erlaubt
-
EMA Fast < EMA Slow → Abwärtstrend → nur SELL erlaubt
Bei geringer EMA-Distanz oder schwacher Trendphase werden keine Trades eröffnet.
Je größer der Abstand, desto höher der TrendScore und die Signalqualität.
✔ ② M30 RSI + Momentum Einstiegssignal
Ein Entry ist nur erlaubt, wenn er mit der H1-Trendrichtung übereinstimmt.
🔸 BUY Bedingungen
-
RSI durchbricht das Level 54 von unten nach oben
-
Momentum > 0
🔸 SELL Bedingungen
-
RSI durchbricht das Level 51 von oben nach unten
-
Momentum < 0
✔ ③ Volumenfilter (Volume Filter)
Ein Einstieg wird nur zugelassen, wenn:
-
Aktuelles Volumen > Durchschnitt der letzten 10 Kerzen × 1.30
Dies stellt sicher, dass der Markt ausreichend aktiv ist
und reduziert störende Signale erheblich.
✔ ④ Marktregime-Filter
Der EA unterscheidet drei Marktregime:
|Regime
|Beschreibung
|Handel
|TREND
|Starker ADX + klare EMA-Ausweitung
|erlaubt
|RANGE
|Schwacher ADX
|blockiert
|SPIKE
|ATR-Anstieg (hohe Volatilität)
|blockiert
➡️ Trades finden ausschließlich in stabilen Trendphasen statt,
während Seitwärtsmärkte und extreme Volatilität vermieden werden.
✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (0.0–1.0)
Der Gesamtscore setzt sich zusammen aus:
-
TrendScore (0.30)
-
RSIScore (0.25)
-
StochScore Proxy (0.20)
-
ADXScore (0.15)
-
VolumeScore (0.10)
📍 Mindestscore für Entry = 0.70
-
< 0.70 → kein Entry
-
Starke Signale → RR 1:4 beibehalten + Standard-Lotgröße
-
Schwache Signale → RR reduziert + Lot automatisiert reduziert
➡️ Reduziert Drawdown und erhöht langfristige Stabilität.📌 3. SL/TP Struktur
-
Stop Loss = ATR(18) × 4.0
-
Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)
Für schwächere Signale:
-
RR wird automatisch auf 1:2 oder 1:1.5 angepasst
→ Dynamische Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.
-
Handelszeit: 08:00 ~ 23:00 (Serverzeit)
-
Maximaler Spread: ≤ 250 Punkte
-
Maximal eine Position pro Symbol
✔ 1) Starke Reduzierung von Marktrauschen
Trend + RSI + Momentum + Volumen + ADX + ATR + Score
→ Vermeidet 60–80% unnötiger Trades
✔ 2) Hervorragende risikoadjustierte Performance
-
Geringer Drawdown
-
Hohe Stabilität
-
Gleichmäßige Kapitalentwicklung über lange Zeiträume
✔ 3) Vollautomatisches Risikomanagement
-
Starkes Signal → RR 1:4 bleibt erhalten
-
Mittleres Signal → RR reduziert
-
Schwaches Signal → Lot reduziert
➡️ Automatischer Schutz in ungünstigen Marktphasen.📌 6. Empfohlene Lot-Größe
|Kontogröße
|Stabiler Modus
|Aggressiver Modus
|$300
|0.01
|0.03
|$500
|0.01
|0.05
|$1,000
|0.01–0.03
|0.05–0.10
|$3,000+
|0.03
|0.10+
Standardwert: InpLots = 0.05 (aggressiv)📌 7. Mindestanforderungen
-
Empfohlenes Symbol: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)
-
Minimales Kapital: ab $300
-
Hebel: 1:100 ~ 1:500
-
Verwendete Timeframes: H1 (Trend) / M30 (Entry)
-
EA-Datei in den Ordner MT5 / Experts kopieren
-
MT5 neu starten
-
GOLD (H1) Chart öffnen
-
EA anhängen und Parameter prüfen
-
Algo Trading aktivieren
Obwohl der EA mit langfristigen historischen Daten optimiert wurde,
können bei starken Nachrichtenereignissen oder extremer Volatilität Verluste auftreten.
Dieser EA ist kein Scalper.
Er wurde für mittel- bis langfristiges Swing-Trading entwickelt,
mit Fokus auf Stabilität und Beständigkeit.