NEXA Trend Swing Pro

📘 NEXA Trend Swing Pro v3

Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe)

Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System

📌 1. EA Übersicht

NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus
für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus:

  • H1-Trendfilter

  • M30-Einstiegssignal

Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System.
Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen:

  • Trendstärke (EMA-Distanz)

  • RSI-Struktur

  • Momentum-Richtung

  • Volumenanstieg

  • Marktregime-Klassifizierung (Trend / Range / Spike)

Diese Komponenten bilden ein präzises, mehrschichtiges Swing-Trading-System.

Die aktuelle Version wurde anhand von 7 Jahren historischer Daten (2018–2024) optimiert
und bietet höchste Stabilität und Zuverlässigkeit.

📌 2. Strategieaufbau (Ablaufstruktur)

✔ ① H1 EMA Trendfilter

  • EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → Aufwärtstrend → nur BUY erlaubt

  • EMA Fast < EMA Slow → Abwärtstrend → nur SELL erlaubt

Bei geringer EMA-Distanz oder schwacher Trendphase werden keine Trades eröffnet.
Je größer der Abstand, desto höher der TrendScore und die Signalqualität.

✔ ② M30 RSI + Momentum Einstiegssignal

Ein Entry ist nur erlaubt, wenn er mit der H1-Trendrichtung übereinstimmt.

🔸 BUY Bedingungen

  • RSI durchbricht das Level 54 von unten nach oben

  • Momentum > 0

🔸 SELL Bedingungen

  • RSI durchbricht das Level 51 von oben nach unten

  • Momentum < 0

✔ ③ Volumenfilter (Volume Filter)

Ein Einstieg wird nur zugelassen, wenn:

  • Aktuelles Volumen > Durchschnitt der letzten 10 Kerzen × 1.30

Dies stellt sicher, dass der Markt ausreichend aktiv ist
und reduziert störende Signale erheblich.

✔ ④ Marktregime-Filter

Der EA unterscheidet drei Marktregime:

Regime Beschreibung Handel
TREND Starker ADX + klare EMA-Ausweitung erlaubt
RANGE Schwacher ADX blockiert
SPIKE ATR-Anstieg (hohe Volatilität) blockiert

➡️ Trades finden ausschließlich in stabilen Trendphasen statt,
während Seitwärtsmärkte und extreme Volatilität vermieden werden.

✔ ⑤ Multi-Filter Fusion Score (0.0–1.0)

Der Gesamtscore setzt sich zusammen aus:

  • TrendScore (0.30)

  • RSIScore (0.25)

  • StochScore Proxy (0.20)

  • ADXScore (0.15)

  • VolumeScore (0.10)

📍 Mindestscore für Entry = 0.70

  • < 0.70 → kein Entry

  • Starke Signale → RR 1:4 beibehalten + Standard-Lotgröße

  • Schwache Signale → RR reduziert + Lot automatisiert reduziert

➡️ Reduziert Drawdown und erhöht langfristige Stabilität.

📌 3. SL/TP Struktur

  • Stop Loss = ATR(18) × 4.0

  • Take Profit = SL × 4.0 (RR = 1:4)

Für schwächere Signale:

  • RR wird automatisch auf 1:2 oder 1:1.5 angepasst
    → Dynamische Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses.

📌 4. Handelszeiten & Spread-Filter

  • Handelszeit: 08:00 ~ 23:00 (Serverzeit)

  • Maximaler Spread: ≤ 250 Punkte

  • Maximal eine Position pro Symbol

📌 5. Hauptvorteile

✔ 1) Starke Reduzierung von Marktrauschen

Trend + RSI + Momentum + Volumen + ADX + ATR + Score
→ Vermeidet 60–80% unnötiger Trades

✔ 2) Hervorragende risikoadjustierte Performance

  • Geringer Drawdown

  • Hohe Stabilität

  • Gleichmäßige Kapitalentwicklung über lange Zeiträume

✔ 3) Vollautomatisches Risikomanagement

  • Starkes Signal → RR 1:4 bleibt erhalten

  • Mittleres Signal → RR reduziert

  • Schwaches Signal → Lot reduziert

➡️ Automatischer Schutz in ungünstigen Marktphasen.

📌 6. Empfohlene Lot-Größe
Kontogröße Stabiler Modus Aggressiver Modus
$300 0.01 0.03
$500 0.01 0.05
$1,000 0.01–0.03 0.05–0.10
$3,000+ 0.03 0.10+

Standardwert: InpLots = 0.05 (aggressiv)

📌 7. Mindestanforderungen

  • Empfohlenes Symbol: GOLD (XAUUSD / GOLD / XAUUSD.m)

  • Minimales Kapital: ab $300

  • Hebel: 1:100 ~ 1:500

  • Verwendete Timeframes: H1 (Trend) / M30 (Entry)

📌 8. Installation & Setup

  1. EA-Datei in den Ordner MT5 / Experts kopieren

  2. MT5 neu starten

  3. GOLD (H1) Chart öffnen

  4. EA anhängen und Parameter prüfen

  5. Algo Trading aktivieren

📌 9. Risikohinweis

Obwohl der EA mit langfristigen historischen Daten optimiert wurde,
können bei starken Nachrichtenereignissen oder extremer Volatilität Verluste auftreten.

Dieser EA ist kein Scalper.
Er wurde für mittel- bis langfristiges Swing-Trading entwickelt,
mit Fokus auf Stabilität und Beständigkeit.

