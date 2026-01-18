NEXA Bb Counter Trend
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 1.0
Kullanım Kılavuzu (MQL5 Market)
1. Ürün Tanımı
NEXA Bb Counter Trend, aşırı fiyat hareketlerinden sonra kısa vadeli ortalamaya dönüş (mean reversion) fırsatlarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş otomatik bir Expert Advisor’dır.
Sistem; Bollinger Bantları, Stokastik Osilatör ve günlük Pivot seviyelerini birlikte kullanır.
Ürün M5 zaman dilimi için tasarlanmıştır.
Tüm alım-satım kararları yalnızca kapanmış mumlar üzerinden verilir.
Herhangi bir repainting mantığı kullanılmaz.
Expert Advisor tek bir sembol üzerinde çalışır ve aynı anda yalnızca bir pozisyon yönetir.
2. İşlem Mantığı
Bir işlem sinyali yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı sağlandığında değerlendirilir:
-
Fiyat, Bollinger Bantlarının üst veya alt bandına temas eder
-
Stokastik osilatör, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinden bir dönüş sinyali üretir
-
Fiyat, günlük Pivot Point veya önemli bir destek/direnç seviyesine yakın konumdadır
Stop Loss, ATR (Average True Range) kullanılarak hesaplanır.
Take Profit, seçilen ayara bağlı olarak Bollinger orta bandı veya Pivot seviyeleri kullanılarak belirlenir.
3. Çalışma Ortamı ve Kısıtlamalar
-
Platform: MetaTrader 5
-
Desteklenen enstrümanlar: kullanıcı tarafından belirlenen tek bir sembol
-
Önerilen zaman dilimi: M5
-
Emir türü: piyasa emirleri
-
DLL çağrısı yoktur
-
WebRequest kullanılmaz
-
Harici bağlantı yoktur
-
Kişisel veri toplanmaz
Ürün yalnızca derlenmiş EX5 dosyası olarak sunulur.
4. Giriş Parametreleri
4.1 ▶ [General Settings] Genel Ayarlar
Trading Symbol
İşlem yapılacak sembolü belirler.
Belirtilen sembol terminalde mevcut değilse, grafik üzerindeki sembol otomatik olarak kullanılır.
Fixed Lot Size
Her işlem için kullanılan sabit lot büyüklüğü.
Lot miktarı, broker’ın minimum, maksimum ve adım kurallarına otomatik olarak uyarlanır.
Magic Number
Bu Expert Advisor tarafından açılan pozisyonları tanımlamak için kullanılan benzersiz kimliktir.
Aynı hesapta birden fazla EA kullanılıyorsa farklı değerler önerilir.
Slippage
Piyasa emirleri için izin verilen maksimum kayma (puan cinsinden).
4.2 ▶ [Trading Time Filter] İşlem Zamanı Filtresi
Enable Trading Time Filter
Etkinleştirildiğinde, yeni işlemler yalnızca belirlenen zaman aralıklarında açılabilir.
Trade Start Hour / Trade End Hour
Sunucu saatine göre işlem yapılabilecek zaman aralığını tanımlar.
Geceyi kapsayan zaman aralıkları desteklenir.
Allow Monday ~ Allow Friday
Belirli haftanın günlerinde yeni işlem açılmasına izin verir veya engeller.
Mevcut pozisyonlar bu zamanların dışında da yönetilmeye devam eder.
4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Strateji Ayarları
Trading Timeframe
Sinyal üretimi için kullanılan zaman dilimi.
Strateji M5 için tasarlanmıştır.
Bollinger Bantları
-
Period: hesaplama periyodu
-
Deviation: standart sapma çarpanı
-
Applied Price: kullanılan fiyat türü
Stokastik Osilatör
-
%K, %D, Slowing: hesaplama parametreleri
-
MA Method: yumuşatma yöntemi
-
Price Mode: fiyat kaynağı
-
Overbought / Oversold: aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri
Pivot Bölgesi
-
Pivot Proximity ATR Multiplier: Pivot seviyelerine yakınlık için ATR tabanlı tolerans
-
Pivot Point, R1/S1, R2/S2 seviyelerinin etkinleştirilmesi
4.4 ▶ [Entry Filters] Giriş Filtreleri
Spread Filter
Spread belirlenen maksimum değeri aştığında yeni işlemleri engeller.
Volatility Filter (ATR Explosion)
Mevcut ATR değeri ortalamanın çok üzerine çıktığında işlemleri sınırlar.
4.5 ▶ [Risk] Stop Loss ve Güvenlik Ayarları
ATR Period
Stop Loss hesaplaması ve volatilite filtreleri için kullanılan ATR periyodu.
SL ATR Multiplier
Stop Loss mesafesini belirlemek için kullanılan ATR çarpanı.
Minimum SL Points
ATR değeri çok düşük olduğunda uygulanacak minimum Stop Loss mesafesini tanımlar.
Broker tarafından belirlenen minimum mesafe gereksinimleri otomatik olarak dikkate alınır.
4.6 ▶ [Take Profit Options] Take Profit Seçenekleri
TP Mode
-
Bollinger Bantlarının orta çizgisi
-
Pivot Point
-
R1 veya S1 seviyesi
-
Kâr yönündeki en yakın geçerli seviyenin otomatik seçimi
Take Profit, kâr yönünü ve minimum mesafe gereksinimlerini karşılayacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.
4.7 ▶ [Position Management] Pozisyon Yönetimi
Break-Even
Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında Stop Loss’u giriş fiyatına taşır.
Trailing Stop
Fiyat pozisyon lehine hareket ettikçe Stop Loss’u kademeli olarak günceller.
Broker’ın emir değişiklikleri için zorunlu minimum mesafeleri otomatik olarak dikkate alınır.
4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gelişmiş Risk Yönetimi
-
Günlük zarar limiti (bakiye veya özkaynak bazlı)
-
İşlem başına maksimum zarar
-
Ardışık zarar limiti
-
İşlemler arasında minimum mesafe (mum sayısı cinsinden)
4.9 ▶ [Debug Options] Hata Ayıklama Seçenekleri
Debug Logging
Tanılama amacıyla ayrıntılı kayıtları etkinleştirir.
Normal kullanımda kapalı tutulması önerilir.
5. Kullanım Notları
-
Tüm alım-satım kararları yalnızca mum kapanışlarından sonra alınır.
-
Aynı anda yalnızca bir pozisyon açık olabilir.
-
Backtest sonuçları geçmiş verilere dayanır ve gerçek işlem sonuçlarını temsil etmez.
-
Gerçek performans piyasa koşullarına ve broker yürütmesine bağlı olarak değişebilir.
6. Kurulum
-
MetaTrader 5’i başlatın
-
Veri klasörünü açın
-
EX5 dosyasını MQL5 → Experts klasörüne kopyalayın
-
MetaTrader 5’i yeniden başlatın
-
Expert Advisor’ı bir grafiğe ekleyin
7. Destek ve İletişim
Ürün desteği yalnızca MQL5 Market yorum bölümü veya MQL5 dahili mesajlaşma sistemi üzerinden sağlanır.
Harici web siteleri, mesajlaşma grupları veya üçüncü taraf kanallar kullanılmaz.
8. Yasal Uyarı
Bu Expert Advisor herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Tüm işlem kararları ve sonuçları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.