NEXA Bb Counter Trend

NEXA Bb Counter Trend

Kullanım Kılavuzu (MQL5 Market)

1. Ürün Tanımı

NEXA Bb Counter Trend, aşırı fiyat hareketlerinden sonra kısa vadeli ortalamaya dönüş (mean reversion) fırsatlarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş otomatik bir Expert Advisor’dır.
Sistem; Bollinger Bantları, Stokastik Osilatör ve günlük Pivot seviyelerini birlikte kullanır.

Ürün M5 zaman dilimi için tasarlanmıştır.
Tüm alım-satım kararları yalnızca kapanmış mumlar üzerinden verilir.
Herhangi bir repainting mantığı kullanılmaz.

Expert Advisor tek bir sembol üzerinde çalışır ve aynı anda yalnızca bir pozisyon yönetir.

2. İşlem Mantığı

Bir işlem sinyali yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı sağlandığında değerlendirilir:

  • Fiyat, Bollinger Bantlarının üst veya alt bandına temas eder

  • Stokastik osilatör, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinden bir dönüş sinyali üretir

  • Fiyat, günlük Pivot Point veya önemli bir destek/direnç seviyesine yakın konumdadır

Stop Loss, ATR (Average True Range) kullanılarak hesaplanır.
Take Profit, seçilen ayara bağlı olarak Bollinger orta bandı veya Pivot seviyeleri kullanılarak belirlenir.

3. Çalışma Ortamı ve Kısıtlamalar

  • Platform: MetaTrader 5

  • Desteklenen enstrümanlar: kullanıcı tarafından belirlenen tek bir sembol

  • Önerilen zaman dilimi: M5

  • Emir türü: piyasa emirleri

  • DLL çağrısı yoktur

  • WebRequest kullanılmaz

  • Harici bağlantı yoktur

  • Kişisel veri toplanmaz

Ürün yalnızca derlenmiş EX5 dosyası olarak sunulur.

4. Giriş Parametreleri

4.1 ▶ [General Settings] Genel Ayarlar

Trading Symbol
İşlem yapılacak sembolü belirler.
Belirtilen sembol terminalde mevcut değilse, grafik üzerindeki sembol otomatik olarak kullanılır.

Fixed Lot Size
Her işlem için kullanılan sabit lot büyüklüğü.
Lot miktarı, broker’ın minimum, maksimum ve adım kurallarına otomatik olarak uyarlanır.

Magic Number
Bu Expert Advisor tarafından açılan pozisyonları tanımlamak için kullanılan benzersiz kimliktir.
Aynı hesapta birden fazla EA kullanılıyorsa farklı değerler önerilir.

Slippage
Piyasa emirleri için izin verilen maksimum kayma (puan cinsinden).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] İşlem Zamanı Filtresi

Enable Trading Time Filter
Etkinleştirildiğinde, yeni işlemler yalnızca belirlenen zaman aralıklarında açılabilir.

Trade Start Hour / Trade End Hour
Sunucu saatine göre işlem yapılabilecek zaman aralığını tanımlar.
Geceyi kapsayan zaman aralıkları desteklenir.

Allow Monday ~ Allow Friday
Belirli haftanın günlerinde yeni işlem açılmasına izin verir veya engeller.
Mevcut pozisyonlar bu zamanların dışında da yönetilmeye devam eder.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Strateji Ayarları

Trading Timeframe
Sinyal üretimi için kullanılan zaman dilimi.
Strateji M5 için tasarlanmıştır.

Bollinger Bantları

  • Period: hesaplama periyodu

  • Deviation: standart sapma çarpanı

  • Applied Price: kullanılan fiyat türü

Stokastik Osilatör

  • %K, %D, Slowing: hesaplama parametreleri

  • MA Method: yumuşatma yöntemi

  • Price Mode: fiyat kaynağı

  • Overbought / Oversold: aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri

Pivot Bölgesi

  • Pivot Proximity ATR Multiplier: Pivot seviyelerine yakınlık için ATR tabanlı tolerans

  • Pivot Point, R1/S1, R2/S2 seviyelerinin etkinleştirilmesi

4.4 ▶ [Entry Filters] Giriş Filtreleri

Spread Filter
Spread belirlenen maksimum değeri aştığında yeni işlemleri engeller.

Volatility Filter (ATR Explosion)
Mevcut ATR değeri ortalamanın çok üzerine çıktığında işlemleri sınırlar.

4.5 ▶ [Risk] Stop Loss ve Güvenlik Ayarları

ATR Period
Stop Loss hesaplaması ve volatilite filtreleri için kullanılan ATR periyodu.

SL ATR Multiplier
Stop Loss mesafesini belirlemek için kullanılan ATR çarpanı.

Minimum SL Points
ATR değeri çok düşük olduğunda uygulanacak minimum Stop Loss mesafesini tanımlar.
Broker tarafından belirlenen minimum mesafe gereksinimleri otomatik olarak dikkate alınır.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Take Profit Seçenekleri

TP Mode

  • Bollinger Bantlarının orta çizgisi

  • Pivot Point

  • R1 veya S1 seviyesi

  • Kâr yönündeki en yakın geçerli seviyenin otomatik seçimi

Take Profit, kâr yönünü ve minimum mesafe gereksinimlerini karşılayacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.

4.7 ▶ [Position Management] Pozisyon Yönetimi

Break-Even
Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında Stop Loss’u giriş fiyatına taşır.

Trailing Stop
Fiyat pozisyon lehine hareket ettikçe Stop Loss’u kademeli olarak günceller.
Broker’ın emir değişiklikleri için zorunlu minimum mesafeleri otomatik olarak dikkate alınır.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gelişmiş Risk Yönetimi

  • Günlük zarar limiti (bakiye veya özkaynak bazlı)

  • İşlem başına maksimum zarar

  • Ardışık zarar limiti

  • İşlemler arasında minimum mesafe (mum sayısı cinsinden)

4.9 ▶ [Debug Options] Hata Ayıklama Seçenekleri

Debug Logging
Tanılama amacıyla ayrıntılı kayıtları etkinleştirir.
Normal kullanımda kapalı tutulması önerilir.

5. Kullanım Notları

  • Tüm alım-satım kararları yalnızca mum kapanışlarından sonra alınır.

  • Aynı anda yalnızca bir pozisyon açık olabilir.

  • Backtest sonuçları geçmiş verilere dayanır ve gerçek işlem sonuçlarını temsil etmez.

  • Gerçek performans piyasa koşullarına ve broker yürütmesine bağlı olarak değişebilir.

6. Kurulum

  1. MetaTrader 5’i başlatın

  2. Veri klasörünü açın

  3. EX5 dosyasını MQL5 → Experts klasörüne kopyalayın

  4. MetaTrader 5’i yeniden başlatın

  5. Expert Advisor’ı bir grafiğe ekleyin

7. Destek ve İletişim

Ürün desteği yalnızca MQL5 Market yorum bölümü veya MQL5 dahili mesajlaşma sistemi üzerinden sağlanır.

Harici web siteleri, mesajlaşma grupları veya üçüncü taraf kanallar kullanılmaz.

8. Yasal Uyarı

Bu Expert Advisor herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Tüm işlem kararları ve sonuçları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.


Önerilen ürünler
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Overview MAM White MT5 is an Expert Advisor for major indices (e.g., US500, NAS100, GER40). It combines trend-confirmed entries (EMA alignment) with volatility filters and an adaptive trailing module. No martingale and no uncontrolled averaging. What it does Enables trading only when fast/slow EMA alignment and volatility conditions agree One-sided, disciplined positioning; ATR-aware trailing and optional partial exits Broker safety checks (stop/freeze levels, margin, volume) before order acti
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Uzman Danışmanlar
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
TitanCross
Davut Ozcan
Uzman Danışmanlar
MA Cross MACD Final Engine v3.04 Çoklu Zaman Dilimi Destekli, CTrade Entegrasyonlu Strateji Otomasyonu Genel Bakış: MA Cross MACD Final Engine v3.04, hareketli ortalamaların (MA) ve MACD göstergesinin kombinasyonunu temel alan, trend filtreli bir otomatik işlem stratejisidir. MetaTrader 5 terminali için geliştirilmiş bu Uzman Danışman (Expert Advisor), piyasa koşullarına uyum sağlayan akıllı bir yapı sunar. Temel Özellikler: Çift MA Kesişimi ve MACD Onayı: Alım ve satım sinyalleri, hızlı ve ya
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Pillartrade by QuanticX Welcome to Pillartrade - Your Long-Only Trading Ally for US500 Join the forefront of financial
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Uzman Danışmanlar
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Moving Average 429 EA MT5
Xing Yuan Wang
Uzman Danışmanlar
This is  MT5 version ,MT4 version:  https://www.mql5.com/zh/market/product/135036 Expert Advisor (EA) is not omnipotent, using this EA means agreeing to bear the risk of all losses incurred by the EA Trading financial products such as foreign exchange and gold are high-risk products that may result in zero principal. Please be aware of the risks before trading This is Moving Average 429 EA FREE! This is a Moving Average EA
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Uzman Danışmanlar
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Uzman Danışmanlar
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Fibo scalping strategy
Komila Safarova
Uzman Danışmanlar
Bu EA, fibo geri çekilmelerine ve fibo seviyelerine dayanmaktadır. Fibo seviyelerine dayalı sinyaller varsa, aynı anda birçok alım ve satım pozisyonu açabilir. Ayrıca, serbest marj seviyesine göre ve hesap sermayesi hesap bakiyesinden yüksekse, trendle birlikte birçok pozisyon açabilir. Hedging için cent hesabı kullanmanızı öneririm. 1000$ yatırırsanız, 100.000 cent olur. Bunu Exness standart cent hesabında kontrol ettim ve bu aracı kurumu da size önerebilirim. Cent hesap türünü kullanmanızı şid
FREE
Quant Yen Edge
QuanticX
Uzman Danışmanlar
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Quant Yen Edge - GBPJPY Trading Bot Welcome to Quant Yen Edge - Your Precision Trading Companion for GBPJPY Step into t
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Uzman Danışmanlar
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Uzman Danışmanlar
Bu EA, Hareketli Ortalama Geçişlerini kullanarak işlem yapar. Tamamen özelleştirilebilir ayarlar, esnek pozisyon yönetimi ayarları ve ayrıca özelleştirilebilir ticaret oturumları ve martingale ve ters martingale modu gibi birçok kullanışlı özellik sunar. [ Kurulum Kılavuzu | Güncelleme Kılavuzu | Sorun Giderme | SSS | Tüm Ürünler ] Kullanımı ve denetlenmesi kolay Tamamen özelleştirilebilir hareketli ortalama ayarları İki farklı ticaret davranışı uygular Özelleştirilebilir başa baş, SL, TP ve tak
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Uzman Danışmanlar
What is SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed based on Smart Money Concept (SMC) and market structure analysis . The EA is designed to help traders follow the natural flow of the market , focusing on price structure instead of indicators or lagging signals. How Does the EA Work? The EA analyzes market structure changes using pure price action: Detects higher highs & higher lows for bullish structure Detects l
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Uzman Danışmanlar
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Uzman Danışmanlar
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Uzman Danışmanlar
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Uzman Danışmanlar
Gold Swing Trader EA Advanced Algorithmic Trading for XAUUSD on Higher Timeframes The Gold News & Swing Trader EA is a specialized MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold). It operates on a swing trading strategy to capture medium- to long-term price movements on the H4 and Daily charts. Key Features: · Dedicated XAUUSD Strategy: Logic optimized for the unique volatility of Gold. · Swing Trading Focus: Aims to capture significant price swings over several days. · High
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This is a Forex Scalping Trading Sytem based on the Bollinger Bands.  Pairs:Major Time frame: 1M or higher. Spread max:0,0001.  Indicators (just suggestion) Bollinger bands (20, 2); ADX (14 period); RSI   (7 period ). Y ou should only trade this system between 2am to 5am EST, 8am to 12am EST and 7.30pm to 10pm EST. Do not scalp 30 minutes before a orange or red news  report and not for a hour afterwards.   Setup: is for price to move above the lower or lower Bollinger Bands, RSI raise above the
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Uzman Danışmanlar
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (103)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 199  USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Che
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Sahne malzemeleri firması hazır! Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları     |    Herkese Açık Topluluk Lansman fiyatı: 249$, Sonraki fiyat: 349$ (Sadece 6 adet kaldı) Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi ha
Yazarın diğer ürünleri
NEXA Bb Volatility Trap
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Bb Volatility Trap MetaTrader 5 için Expert Advisor 1. Genel Bakış NEXA Bb Volatility Trap, Bollinger Bantları genişliğinin daralma ve genişleme süreçlerine dayanarak piyasa volatilitesindeki değişimleri tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir Expert Advisor’dır. Sistem, düşük volatilite dönemlerinden sonra oluşan fiyat hareketlerini belirlemeye odaklanır. Tüm alım satım kararları yalnızca kapanmış mumlar kullanılarak verilir. Bu ürün otomatik bir işlem aracıdır ve her işlem kayıp riski
FREE
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1 Trend ve M15 Pullback Yapısına Dayalı GOLD Swing Trading EA Resmi Kullanıcı Kılavuzu (Nihai Sürüm) 1. Genel Bakış NEXA Gold Pullback System v2.0, yalnızca GOLD (XAUUSD) piyasası için geliştirilmiş bir swing trading Expert Advisor’dır. EA, orta ve uzun vadeli trend yönünü H1 zaman diliminde analiz eder ve M15 zaman diliminde, altın piyasasında sıkça gözlemlenen pullback (geri çekilme) yapıları üzerinden işlemler gerçekleştirir. Sistem tek bir gösterge sinyaline d
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Logistic Regression EA (Uzman Danışman) 1. Ürün Genel Bakışı NEXA Logistic Regression EA, M15 zaman diliminde çalışmak üzere tasarlanmış otomatik bir alım-satım programıdır. Bu Uzman Danışman, işlem yönünü belirlemek için EMA200 yön filtresi ile fiyat verilerine dayalı lojistik regresyon hesaplamasını birleştirir. Tüm hesaplamalar yalnızca kapanmış mumlar üzerinde gerçekleştirilir; bu sayede yeniden çizim (repaint) veya gerçek zamanlı yeniden hesaplama oluşmaz. 2. İşlem Mantığının Özeti EA
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Türkçe Versiyon — EA Satışına Uygun Premium Açıklama NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) zaman dilimlerine dayalı 1:3 otomatik işlem sistemi (Makro Filtre + Dalga Yönetim Sistemi ile birlikte) 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Macro Strategy02 EA , Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Yön belirleme M15 zaman diliminde yapılır, kesin giriş sinyalleri ise M5 ile oluşturulur. Ayrıca US100, US500 ve OIL temelli makro filtre, global piy
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Kullanım Kılavuzu (Türkçe) Genel Bakış NEXA EMA-RSI Swing v1 , trend takibi ile geri çekilme (pullback) swing stratejisini birleştiren tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır. EA, ana trendi H1 zaman diliminde ana
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Trend Swing Pro v3 Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon) EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA 1. EA Genel Tanıtım NEXA Trend Swing Pro v3 , GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve: H1 trend filtresi M30 giriş tetikleyicisi kombinasyonunu kullanır. Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir. Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır: Trend gücü (EMA mesafesi) RSI yap
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD için Mikro-Trend Takip EA Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe) 1️⃣ Genel Bakış NEXA ADX-EMA Trend Ride , yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. H1/H4 gibi yüksek zaman dilimlerine dayalı klasik trend sistemlerinin aksine, bu EA halihazırda oluşmuş bir trendin içinde meydana gelen mikro hızlanmaları hassas biçimde yakalamaya odaklanır. Temel Konsept Küçük ve kontrollü kayıplar + nadiren oluşan güçlü trend kazançları (“Fat Ta
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD için Momentum Trend Expert Advisor Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe Sürüm) 1️⃣ Genel Bakış NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch , düşük işlem sıklığına sahip ve yüksek risk/ödül oranı (High RR) sunan, yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş bir otomatik işlem sistemidir. Bu EA scalping veya yüksek frekanslı işlem amacıyla tasarlanmamıştır . İşlemler üst zaman dilimindeki trend ile alt zaman dilimindeki momentum kırılımı yalnızca kapanmış mumlarda aynı a
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Swing Zone Trader Resmi Kullanım Kılavuzu (Türkçe) 1. Genel Bakış NEXA Swing Zone Trader , düşük frekanslı ve yüksek hassasiyetli bir swing trading Expert Advisor’ıdır . Yalnızca trend, momentum ve piyasa yapısı aynı anda uyum sağladığında işlem açar. Bu EA sık işlem yapmayı hedeflemez. Amaç işlem kalitesi, istikrar ve gerçek hesapta sürdürülebilir performanstır . 2. Stratejinin Temel Mantığı Trend Bölgesi Tespiti EMA (Periyot 150) – H1 zaman dilimi Fiyat EMA’nın üzerinde → Yükseliş Bö
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Dynamic Swing Türkçe Kullanım Kılavuzu 1. Genel Bakış NEXA Dynamic Swing , özellikle GOLD (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş ileri seviye swing trading Expert Advisor (EA) ’dır. Bu EA; Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA) , RSI, Stochastic ve OBV hacim onayı göstergelerini birleştirerek yalnızca yüksek kaliteli piyasa koşullarında işlem açar ve yatay piyasaları ile gürültüyü etkili şekilde filtreler. Temel tasarım prensipleri: Daha az ama daha kaliteli işlemler Sıkı drawdown kontrol
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Multi MA Swing Master GOLD (XAUUSD) için erken trend yakalamaya yönelik Multi-EMA Pre-Stack stratejisi Ürün genel bakışı NEXA Multi MA Swing Master , GOLD (XAUUSD) üzerinde erken trend aşamalarını yakalamak amacıyla geliştirilmiş, Multi-EMA Pre-Stack yapısını momentum ve volatilite filtreleriyle birleştiren bir swing trading Expert Advisor (EA)’dır. Bu EA her piyasa koşulunda işlem yapmaz . İşlemler yalnızca trend yapısı, momentum ve volatilite aynı anda uyumlu olduğunda açılır. Strat
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Nexa BB Revert MetaTrader 5 için Uzman Danışman (Expert Advisor) 1. Ürün Genel Bakışı Nexa BB Revert, Bollinger Bantları tabanlı ortalamaya dönüş (Mean Reversion) konsepti üzerine tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Aşırı fiyat genişlemelerinden sonra oluşabilecek kısa vadeli fiyat geri dönüşlerini analiz eder. Sistem M15 zaman dilimi için tasarlanmıştır ve Bollinger Bands, RSI, CCI ve ATR göstergelerinin birleşimini kullanarak işlem koşullarını değerlendirir. Uzman Danışman, tek bir sembol ve he
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt