NEXA Bb Counter Trend

Kullanım Kılavuzu (MQL5 Market)

1. Ürün Tanımı

NEXA Bb Counter Trend, aşırı fiyat hareketlerinden sonra kısa vadeli ortalamaya dönüş (mean reversion) fırsatlarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş otomatik bir Expert Advisor’dır.

Sistem; Bollinger Bantları, Stokastik Osilatör ve günlük Pivot seviyelerini birlikte kullanır.

Ürün M5 zaman dilimi için tasarlanmıştır.

Tüm alım-satım kararları yalnızca kapanmış mumlar üzerinden verilir.

Herhangi bir repainting mantığı kullanılmaz.

Expert Advisor tek bir sembol üzerinde çalışır ve aynı anda yalnızca bir pozisyon yönetir.

2. İşlem Mantığı

Bir işlem sinyali yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı sağlandığında değerlendirilir:

Fiyat, Bollinger Bantlarının üst veya alt bandına temas eder

Stokastik osilatör, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinden bir dönüş sinyali üretir

Fiyat, günlük Pivot Point veya önemli bir destek/direnç seviyesine yakın konumdadır

Stop Loss, ATR (Average True Range) kullanılarak hesaplanır.

Take Profit, seçilen ayara bağlı olarak Bollinger orta bandı veya Pivot seviyeleri kullanılarak belirlenir.

3. Çalışma Ortamı ve Kısıtlamalar

Platform: MetaTrader 5

Desteklenen enstrümanlar: kullanıcı tarafından belirlenen tek bir sembol

Önerilen zaman dilimi: M5

Emir türü: piyasa emirleri

DLL çağrısı yoktur

WebRequest kullanılmaz

Harici bağlantı yoktur

Kişisel veri toplanmaz

Ürün yalnızca derlenmiş EX5 dosyası olarak sunulur.

4. Giriş Parametreleri

4.1 ▶ [General Settings] Genel Ayarlar

Trading Symbol

İşlem yapılacak sembolü belirler.

Belirtilen sembol terminalde mevcut değilse, grafik üzerindeki sembol otomatik olarak kullanılır.

Fixed Lot Size

Her işlem için kullanılan sabit lot büyüklüğü.

Lot miktarı, broker’ın minimum, maksimum ve adım kurallarına otomatik olarak uyarlanır.

Magic Number

Bu Expert Advisor tarafından açılan pozisyonları tanımlamak için kullanılan benzersiz kimliktir.

Aynı hesapta birden fazla EA kullanılıyorsa farklı değerler önerilir.

Slippage

Piyasa emirleri için izin verilen maksimum kayma (puan cinsinden).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] İşlem Zamanı Filtresi

Enable Trading Time Filter

Etkinleştirildiğinde, yeni işlemler yalnızca belirlenen zaman aralıklarında açılabilir.

Trade Start Hour / Trade End Hour

Sunucu saatine göre işlem yapılabilecek zaman aralığını tanımlar.

Geceyi kapsayan zaman aralıkları desteklenir.

Allow Monday ~ Allow Friday

Belirli haftanın günlerinde yeni işlem açılmasına izin verir veya engeller.

Mevcut pozisyonlar bu zamanların dışında da yönetilmeye devam eder.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Strateji Ayarları

Trading Timeframe

Sinyal üretimi için kullanılan zaman dilimi.

Strateji M5 için tasarlanmıştır.

Bollinger Bantları

Period: hesaplama periyodu

Deviation: standart sapma çarpanı

Applied Price: kullanılan fiyat türü

Stokastik Osilatör

%K, %D, Slowing: hesaplama parametreleri

MA Method: yumuşatma yöntemi

Price Mode: fiyat kaynağı

Overbought / Oversold: aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri

Pivot Bölgesi

Pivot Proximity ATR Multiplier: Pivot seviyelerine yakınlık için ATR tabanlı tolerans

Pivot Point, R1/S1, R2/S2 seviyelerinin etkinleştirilmesi

4.4 ▶ [Entry Filters] Giriş Filtreleri

Spread Filter

Spread belirlenen maksimum değeri aştığında yeni işlemleri engeller.

Volatility Filter (ATR Explosion)

Mevcut ATR değeri ortalamanın çok üzerine çıktığında işlemleri sınırlar.

4.5 ▶ [Risk] Stop Loss ve Güvenlik Ayarları

ATR Period

Stop Loss hesaplaması ve volatilite filtreleri için kullanılan ATR periyodu.

SL ATR Multiplier

Stop Loss mesafesini belirlemek için kullanılan ATR çarpanı.

Minimum SL Points

ATR değeri çok düşük olduğunda uygulanacak minimum Stop Loss mesafesini tanımlar.

Broker tarafından belirlenen minimum mesafe gereksinimleri otomatik olarak dikkate alınır.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Take Profit Seçenekleri

TP Mode

Bollinger Bantlarının orta çizgisi

Pivot Point

R1 veya S1 seviyesi

Kâr yönündeki en yakın geçerli seviyenin otomatik seçimi

Take Profit, kâr yönünü ve minimum mesafe gereksinimlerini karşılayacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.

4.7 ▶ [Position Management] Pozisyon Yönetimi

Break-Even

Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında Stop Loss’u giriş fiyatına taşır.

Trailing Stop

Fiyat pozisyon lehine hareket ettikçe Stop Loss’u kademeli olarak günceller.

Broker’ın emir değişiklikleri için zorunlu minimum mesafeleri otomatik olarak dikkate alınır.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gelişmiş Risk Yönetimi

Günlük zarar limiti (bakiye veya özkaynak bazlı)

İşlem başına maksimum zarar

Ardışık zarar limiti

İşlemler arasında minimum mesafe (mum sayısı cinsinden)

4.9 ▶ [Debug Options] Hata Ayıklama Seçenekleri

Debug Logging

Tanılama amacıyla ayrıntılı kayıtları etkinleştirir.

Normal kullanımda kapalı tutulması önerilir.

5. Kullanım Notları

Tüm alım-satım kararları yalnızca mum kapanışlarından sonra alınır.

Aynı anda yalnızca bir pozisyon açık olabilir.

Backtest sonuçları geçmiş verilere dayanır ve gerçek işlem sonuçlarını temsil etmez.

Gerçek performans piyasa koşullarına ve broker yürütmesine bağlı olarak değişebilir.

6. Kurulum

MetaTrader 5’i başlatın Veri klasörünü açın EX5 dosyasını MQL5 → Experts klasörüne kopyalayın MetaTrader 5’i yeniden başlatın Expert Advisor’ı bir grafiğe ekleyin

7. Destek ve İletişim

Ürün desteği yalnızca MQL5 Market yorum bölümü veya MQL5 dahili mesajlaşma sistemi üzerinden sağlanır.

Harici web siteleri, mesajlaşma grupları veya üçüncü taraf kanallar kullanılmaz.

8. Yasal Uyarı

Bu Expert Advisor herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Tüm işlem kararları ve sonuçları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.