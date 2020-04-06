Momentum-Trend Expert Advisor für GOLD

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsche Version)

1️⃣ Überblick

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist ein

niedrigfrequenter Expert Advisor mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (High RR),

der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde.

Dieser EA ist nicht für Scalping oder Hochfrequenzhandel gedacht.

Ein Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Trend des höheren Zeitrahmens und ein Momentum-Ausbruch im niedrigeren Zeitrahmen auf einer geschlossenen Kerze gleichzeitig bestätigt werden, wodurch Marktrauschen effektiv gefiltert wird.

2️⃣ Zentrale Strategie-Logik

🔹 Trendbestimmung (Höherer Zeitrahmen)

EMA 50 im H1

Handel ausschließlich in Trendrichtung relativ zur EMA

Trendstärke wird über eine ATR-basierte Distanz (Trend Score) berechnet

Trades werden nur bei Erreichen des minimalen Trend Scores ausgeführt

🔹 Einstiegstrigger (Niedriger Zeitrahmen)

M5 – ausschließlich geschlossene Kerzen

Momentum-Indikator durchbricht seinen Durchschnitt

Mindest-Kerzenkörper-Verhältnis erforderlich

Ausbruch über lokale Hochs/Tiefs

Optionaler Volumen-Expansionsfilter

👉 Alle Bedingungen werden ohne Repainting (No Repaint) ausgewertet.

3️⃣ Einstiegs- und Ausstiegsregeln

▶ Einstiegsregeln

Nur eine Einstiegsauswertung pro Kerze

Maximal eine offene Position gleichzeitig

Kein Handel bei Überschreiten des maximalen Spreads

▶ Stop Loss / Take Profit

Stop Loss (SL): ATR × 2.0

Take Profit (TP): Risiko-Ertrags-Multiplikator Standardwert: RR 6.3

Verluste werden begrenzt, Gewinne konsequent laufen gelassen

4️⃣ Handelsfrequenz & Strategie-Charakteristik (Wichtig)

Niedrige Handelsfrequenz Ca. 60–80 Trades pro Jahr

Serien von Verlusttrades sind möglich

Der Großteil der Gewinne entsteht durch wenige starke Trendbewegungen

⚠️ Dieser EA zielt nicht auf eine hohe Trefferquote ab.

⚠️ Nutzer müssen Drawdowns und Verlustserien akzeptieren können.

5️⃣ Empfohlene Handelsumgebung

Parameter Empfehlung Handelsinstrument GOLD (XAUUSD) Kontotyp ECN / niedriger Spread Mindestkapital $1.000 oder mehr Lotgröße 0.01 (fix) Hebel 1:200 oder höher Handelsstil Langfristig

6️⃣ Erklärung der Eingabeparameter

▶ General

InpSymbol – Handelssymbol (Standard: GOLD)

InpLots – Feste Lotgröße

InpMagic – Eindeutige Magic Number

InpMaxSpread – Maximal erlaubter Spread

InpMaxPositions – Maximale Anzahl offener Positionen

▶ Timeframes

TrendTF – Trend-Zeitfenster (H1)

TriggerTF – Einstiegs-Zeitfenster (M5)

▶ Trend

InpEmaPeriod – EMA-Periode (50)

InpTrendScoreMin – Minimaler Trend Score

InpTrendScoreCap – Obergrenze des Trend Scores

▶ Momentum / Volume

Momentum-Durchschnittsperiode

Mindest-Kerzenkörper-Verhältnis

Volumenfilter EIN / AUS

▶ Risk

InpAtrMult – ATR-Multiplikator für Stop Loss

InpRR – Risiko-Ertrags-Verhältnis

7️⃣ Backtest-Zusammenfassung (Referenz)

Testzeitraum: ca. 5 Jahre

Gesamtanzahl Trades: 300+

Profit Factor: > 1.4

Maximaler Drawdown: ca. 25–30%

Kontokurve: Stabiler langfristiger Aufwärtstrend

📌 Ergebnisse basieren auf langfristiger Strukturvalidierung ohne Curve Fitting.

8️⃣ Risikohinweis (Pflicht)

⚠️ Verlustserien sind möglich.

⚠️ Nicht geeignet für Trader, die ausschließlich eine hohe Trefferquote erwarten.

⚠️ Vor Live-Einsatz unbedingt auf einem Demokonto testen.

⚠️ Ergebnisse können je nach Broker, Spread und Marktbedingungen variieren.

9️⃣ Geeignet / Nicht geeignet für

✅ Geeignet für

Trader mit Fokus auf GOLD-Automatisierung

Nutzer, die niedrigfrequente High-RR-Strategien verstehen

Disziplinierte Langzeit-Trader

❌ Nicht geeignet für

Trader, die tägliche, häufige Trades erwarten

Nutzer mit Fokus ausschließlich auf Trefferquote

Ungeduldige Kurzfrist-Trader

🔟 Fazit

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist kein Massen-Retail-EA,

sondern ein strategisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, geduldig auf starke Momentum-Trends zu warten und diese gezielt zu nutzen.

Für Nutzer, die die Strategieeigenschaften verstehen,

kann dieser EA ein zuverlässiges langfristiges automatisiertes Trading-Werkzeug sein.