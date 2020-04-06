Momentum Trend Catch

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Momentum-Trend Expert Advisor für GOLD

Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsche Version)

1️⃣ Überblick

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist ein
niedrigfrequenter Expert Advisor mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (High RR),
der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde.

Dieser EA ist nicht für Scalping oder Hochfrequenzhandel gedacht.
Ein Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Trend des höheren Zeitrahmens und ein Momentum-Ausbruch im niedrigeren Zeitrahmen auf einer geschlossenen Kerze gleichzeitig bestätigt werden, wodurch Marktrauschen effektiv gefiltert wird.

2️⃣ Zentrale Strategie-Logik

🔹 Trendbestimmung (Höherer Zeitrahmen)

  • EMA 50 im H1

  • Handel ausschließlich in Trendrichtung relativ zur EMA

  • Trendstärke wird über eine ATR-basierte Distanz (Trend Score) berechnet

  • Trades werden nur bei Erreichen des minimalen Trend Scores ausgeführt

🔹 Einstiegstrigger (Niedriger Zeitrahmen)

  • M5 – ausschließlich geschlossene Kerzen

  • Momentum-Indikator durchbricht seinen Durchschnitt

  • Mindest-Kerzenkörper-Verhältnis erforderlich

  • Ausbruch über lokale Hochs/Tiefs

  • Optionaler Volumen-Expansionsfilter

👉 Alle Bedingungen werden ohne Repainting (No Repaint) ausgewertet.

3️⃣ Einstiegs- und Ausstiegsregeln

▶ Einstiegsregeln

  • Nur eine Einstiegsauswertung pro Kerze

  • Maximal eine offene Position gleichzeitig

  • Kein Handel bei Überschreiten des maximalen Spreads

▶ Stop Loss / Take Profit

  • Stop Loss (SL): ATR × 2.0

  • Take Profit (TP): Risiko-Ertrags-Multiplikator

    • Standardwert: RR 6.3

  • Verluste werden begrenzt, Gewinne konsequent laufen gelassen

4️⃣ Handelsfrequenz & Strategie-Charakteristik (Wichtig)

  • Niedrige Handelsfrequenz

    • Ca. 60–80 Trades pro Jahr

  • Serien von Verlusttrades sind möglich

  • Der Großteil der Gewinne entsteht durch wenige starke Trendbewegungen

⚠️ Dieser EA zielt nicht auf eine hohe Trefferquote ab.
⚠️ Nutzer müssen Drawdowns und Verlustserien akzeptieren können.

5️⃣ Empfohlene Handelsumgebung

Parameter Empfehlung
Handelsinstrument GOLD (XAUUSD)
Kontotyp ECN / niedriger Spread
Mindestkapital $1.000 oder mehr
Lotgröße 0.01 (fix)
Hebel 1:200 oder höher
Handelsstil Langfristig

6️⃣ Erklärung der Eingabeparameter

▶ General

  • InpSymbol – Handelssymbol (Standard: GOLD)

  • InpLots – Feste Lotgröße

  • InpMagic – Eindeutige Magic Number

  • InpMaxSpread – Maximal erlaubter Spread

  • InpMaxPositions – Maximale Anzahl offener Positionen

▶ Timeframes

  • TrendTF – Trend-Zeitfenster (H1)

  • TriggerTF – Einstiegs-Zeitfenster (M5)

▶ Trend

  • InpEmaPeriod – EMA-Periode (50)

  • InpTrendScoreMin – Minimaler Trend Score

  • InpTrendScoreCap – Obergrenze des Trend Scores

▶ Momentum / Volume

  • Momentum-Durchschnittsperiode

  • Mindest-Kerzenkörper-Verhältnis

  • Volumenfilter EIN / AUS

▶ Risk

  • InpAtrMult – ATR-Multiplikator für Stop Loss

  • InpRR – Risiko-Ertrags-Verhältnis

7️⃣ Backtest-Zusammenfassung (Referenz)

  • Testzeitraum: ca. 5 Jahre

  • Gesamtanzahl Trades: 300+

  • Profit Factor: > 1.4

  • Maximaler Drawdown: ca. 25–30%

  • Kontokurve: Stabiler langfristiger Aufwärtstrend

📌 Ergebnisse basieren auf langfristiger Strukturvalidierung ohne Curve Fitting.

8️⃣ Risikohinweis (Pflicht)

⚠️ Verlustserien sind möglich.
⚠️ Nicht geeignet für Trader, die ausschließlich eine hohe Trefferquote erwarten.
⚠️ Vor Live-Einsatz unbedingt auf einem Demokonto testen.
⚠️ Ergebnisse können je nach Broker, Spread und Marktbedingungen variieren.

9️⃣ Geeignet / Nicht geeignet für

✅ Geeignet für

  • Trader mit Fokus auf GOLD-Automatisierung

  • Nutzer, die niedrigfrequente High-RR-Strategien verstehen

  • Disziplinierte Langzeit-Trader

❌ Nicht geeignet für

  • Trader, die tägliche, häufige Trades erwarten

  • Nutzer mit Fokus ausschließlich auf Trefferquote

  • Ungeduldige Kurzfrist-Trader

🔟 Fazit

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist kein Massen-Retail-EA,
sondern ein strategisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, geduldig auf starke Momentum-Trends zu warten und diese gezielt zu nutzen.

Für Nutzer, die die Strategieeigenschaften verstehen,
kann dieser EA ein zuverlässiges langfristiges automatisiertes Trading-Werkzeug sein.


