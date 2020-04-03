NEXA Multi MA Swing Master
- Experten
- Park Seongcheon
- Version: 2.21
- Aktivierungen: 5
Multi-EMA Pre-Stack Strategie zur frühzeitigen Trend-Erkennung bei GOLD (XAUUSD)
📌 Produktübersicht
NEXA Multi MA Swing Master ist ein Swing-Trading Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um
frühe Trendphasen bei GOLD (XAUUSD) zu erfassen, basierend auf einer Multi-EMA Pre-Stack Struktur in Kombination mit Momentum- und Volatilitätsfiltern.
Dieser EA handelt nicht unter allen Marktbedingungen.
Positionen werden nur eröffnet, wenn Trendstruktur, Momentum und Volatilität gleichzeitig übereinstimmen.
📊 Zentrale Strategie-Merkmale
1️⃣ EMA Pre-Stack Logik (Kernkonzept)
-
Verwendet EMA 20 / 50 / 100 zur Bewertung der Trendbildung
-
Analysiert den Prozess der EMA-Ausrichtung, nicht nur die vollständige Ausrichtung
-
Fokus auf frühe Trend-Einstiege, nicht auf späte Signale
Diese Logik hilft, Seitwärtsmärkte und schwache Marktphasen zu filtern.
2️⃣ Momentum-Ignitionsfilter
Trades werden nur ausgeführt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
-
RSI durchbricht das definierte zentrale Niveau
-
Momentum liegt über seinem jüngsten Durchschnitt
-
ADX zeigt steigende Trendstärke und Bestätigung
➡ Filtert Seitwärtsmärkte, schwache Bewegungen und Fehlausbrüche.
3️⃣ ATR-basierte Ausbruchbestätigung
-
Ausbrüche werden mit ATR-basierter Toleranz validiert
-
Reduziert Fehleinstiege durch Volatilitätsspitzen oder lange Kerzen-Dochte
-
Optimiert für das volatile Verhalten von GOLD
4️⃣ Risiko- und Positionsmanagement
-
Automatischer Stop-Loss auf ATR-Basis
-
Take-Profit basierend auf festgelegtem Chance-Risiko-Verhältnis
-
Automatische Break-Even-Funktion
-
ATR-basierter Trailing-Stop
-
Tägliches Verlustlimit
-
Schutz vor maximalem Drawdown
-
Begrenzung gleichzeitiger Positionen
⏱ Handelscharakteristik
-
Handelsfrequenz: niedrig bis mittel
-
Haupt-Handelssitzungen: Europa und USA
-
Geringe Aktivität während der asiatischen Session
-
Gleichmäßige Verteilung der Trades über Wochentage und Monate
📈 Backtest-Zusammenfassung (Strategieeigenschaften)
-
Stabile, ansteigende Equity-Kurve
-
Kontrollierte Drawdowns mit schneller Erholung
-
Keine Abhängigkeit von bestimmten Tagen oder Monaten
-
Gewinne entstehen hauptsächlich in klaren Trendphasen
-
Seitwärtsmärkte werden weitgehend vermieden
⚠ Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten und garantieren keine zukünftige Performance.
⚙ Empfohlene Einstellungen
|Parameter
|Empfehlung
|Symbol
|GOLD (XAUUSD)
|Zeitrahmen
|M15
|Kontotyp
|ECN / niedriger Spread
|Handelszeiten
|07:00 – 22:00 (Brokerzeit)
|Historische Daten
|Mindestens 200 Kerzen
👤 Geeignet für Trader, die
-
GOLD handeln
-
Swing-Trading gegenüber Scalping bevorzugen
-
Qualität der Trades höher bewerten als deren Anzahl
-
Trendstrategien mit klarer Risikokontrolle einsetzen
-
Seitwärtsmärkte vermeiden möchten
❗ Wichtige Hinweise
-
Dies ist kein hochfrequenter Scalping-EA
-
In Seitwärtsphasen kann die Handelsaktivität gering sein
-
Die Nutzung eines VPS wird empfohlen
-
Vor dem Live-Handel wird ein Test auf dem Demokonto empfohlen
📝 Zusammenfassung
NEXA Multi MA Swing Master ist nicht für permanentes Trading konzipiert.
Er wurde entwickelt, um nur dann zu handeln, wenn sich ein klarer früher Trend abzeichnet,
mit kontrolliertem Risiko und systematischem Positionsmanagement.