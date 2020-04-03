NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master

Multi-EMA Pre-Stack Strategie zur frühzeitigen Trend-Erkennung bei GOLD (XAUUSD)

📌 Produktübersicht

NEXA Multi MA Swing Master ist ein Swing-Trading Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um
frühe Trendphasen bei GOLD (XAUUSD) zu erfassen, basierend auf einer Multi-EMA Pre-Stack Struktur in Kombination mit Momentum- und Volatilitätsfiltern.

Dieser EA handelt nicht unter allen Marktbedingungen.
Positionen werden nur eröffnet, wenn Trendstruktur, Momentum und Volatilität gleichzeitig übereinstimmen.

📊 Zentrale Strategie-Merkmale

1️⃣ EMA Pre-Stack Logik (Kernkonzept)

  • Verwendet EMA 20 / 50 / 100 zur Bewertung der Trendbildung

  • Analysiert den Prozess der EMA-Ausrichtung, nicht nur die vollständige Ausrichtung

  • Fokus auf frühe Trend-Einstiege, nicht auf späte Signale

Diese Logik hilft, Seitwärtsmärkte und schwache Marktphasen zu filtern.

2️⃣ Momentum-Ignitionsfilter

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • RSI durchbricht das definierte zentrale Niveau

  • Momentum liegt über seinem jüngsten Durchschnitt

  • ADX zeigt steigende Trendstärke und Bestätigung

➡ Filtert Seitwärtsmärkte, schwache Bewegungen und Fehlausbrüche.

3️⃣ ATR-basierte Ausbruchbestätigung

  • Ausbrüche werden mit ATR-basierter Toleranz validiert

  • Reduziert Fehleinstiege durch Volatilitätsspitzen oder lange Kerzen-Dochte

  • Optimiert für das volatile Verhalten von GOLD

4️⃣ Risiko- und Positionsmanagement

  • Automatischer Stop-Loss auf ATR-Basis

  • Take-Profit basierend auf festgelegtem Chance-Risiko-Verhältnis

  • Automatische Break-Even-Funktion

  • ATR-basierter Trailing-Stop

  • Tägliches Verlustlimit

  • Schutz vor maximalem Drawdown

  • Begrenzung gleichzeitiger Positionen

⏱ Handelscharakteristik

  • Handelsfrequenz: niedrig bis mittel

  • Haupt-Handelssitzungen: Europa und USA

  • Geringe Aktivität während der asiatischen Session

  • Gleichmäßige Verteilung der Trades über Wochentage und Monate

📈 Backtest-Zusammenfassung (Strategieeigenschaften)

  • Stabile, ansteigende Equity-Kurve

  • Kontrollierte Drawdowns mit schneller Erholung

  • Keine Abhängigkeit von bestimmten Tagen oder Monaten

  • Gewinne entstehen hauptsächlich in klaren Trendphasen

  • Seitwärtsmärkte werden weitgehend vermieden

⚠ Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten und garantieren keine zukünftige Performance.

⚙ Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfehlung
Symbol GOLD (XAUUSD)
Zeitrahmen M15
Kontotyp ECN / niedriger Spread
Handelszeiten 07:00 – 22:00 (Brokerzeit)
Historische Daten Mindestens 200 Kerzen

👤 Geeignet für Trader, die

  • GOLD handeln

  • Swing-Trading gegenüber Scalping bevorzugen

  • Qualität der Trades höher bewerten als deren Anzahl

  • Trendstrategien mit klarer Risikokontrolle einsetzen

  • Seitwärtsmärkte vermeiden möchten

❗ Wichtige Hinweise

  • Dies ist kein hochfrequenter Scalping-EA

  • In Seitwärtsphasen kann die Handelsaktivität gering sein

  • Die Nutzung eines VPS wird empfohlen

  • Vor dem Live-Handel wird ein Test auf dem Demokonto empfohlen

📝 Zusammenfassung

NEXA Multi MA Swing Master ist nicht für permanentes Trading konzipiert.
Er wurde entwickelt, um nur dann zu handeln, wenn sich ein klarer früher Trend abzeichnet,
mit kontrolliertem Risiko und systematischem Positionsmanagement.


Empfohlene Produkte
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Experten
Papa EA Version 6.0 basiert auf Big Boy Version 3.0. Es wurden brandneue Handelsideen und Funktionen hinzugefügt. Das macht Papa EA viel besser als Big Boy: Denken Sie darüber nach! Und an den Eingaben hat sich nicht viel geändert. Das bedeutet, dass Sie immer noch einen sehr einfach zu bedienenden EA in Ihren Händen halten. Ändern Sie einfach BasicBalance auf 55 (oder mehr) und stellen Sie den EA auf ein 15-Minuten-EURUSD-Diagramm ein. >>> Live-PAPA-EA-Signal <<< Hier die Eingaben: 1) Exp
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
Force Trade X MT5 ist ein EA, der auf Force Index basiert. Force Index-Parameter wie Period, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können angepasst werden. Force Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Force Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Xau dripper
Allan Maurice Mwesigwa
Experten
XAU Dripper - Expert Advisor für die kontinuierliche Goldgewinnung Tröpfchen für Tröpfchen. Trade für Trade. Beständiges Wachstum. XAU Dripper ist ein präziser Expert Advisor, der mit Geduld und Disziplin Gewinne aus dem Goldmarkt extrahiert. Wie Wasser, das sich durch Stein wühlt, erzwingt dieser EA keine Ergebnisse, sondern lässt sie auf natürliche Weise durch kalkulierte, hochwahrscheinliche Trades fließen. Die Dripper-Philosophie Ich überstürze nichts. Ich handele nicht übermäßig. Ich jage n
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm „   Multi Symbol Trailing   “ verschiebt den Stop Loss für alle Positionen, die derzeit offen sind (Multi Symbol Trailing). Es soll in erster Linie den manuellen Handel unterstützen. Es gibt keine Einschränkungen für das Dienstprogramm, weder durch den Namen des Währungspaares noch durch die individuelle Kennung (Magic-Nummer) - das Dienstprogramm verarbeitet absolut alle Positionen, die derzeit offen sind. Die Maßeinheit für die Parameter „   Trailing Stop   “ und „   Trailin
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Experten
Engulfx Pro - Fortgeschrittener Breakout & News-gesteuerter EA für MT5 Engulfx Pro ist ein leistungsfähiger und intelligenter Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die eine intelligente Entscheidungsfindung, präzise Einstiege und eine dynamische Risikokontrolle verlangen. Dieser EA kombiniert hochwertige technische Bestätigungen mit einer Markt-Timing-Logik, um effektiv mit Ausbrüchen zu handeln - und gleichzeitig der Volatilität durch wichtige Nachrichtenereignisse voraus zu sein. Eg
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT5, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
FREE
Edgevia Gold Calenda
Le Huy Tuong
Experten
XAUUSD CALENDAR - News Trading Expert Advisor Handeln Sie Gold (XAUUSD) auf der Grundlage wichtiger wirtschaftlicher Kalenderereignisse. Dieser EA wurde speziell für den Nachrichtenhandel entwickelt und erfasst Volatilitätsspitzen während wichtiger wirtschaftlicher USD-Veröffentlichungen. UNTERSTÜTZTE NACHRICHTENEREIGNISSE - FED-Zinsentscheidungen - Non-Farm Payrolls (NFP) - CPI-Inflationsdaten - PCE-Kernpreisinde
FREE
DE40 Scalper MT5
Bishoy Yacob
Experten
Willkommen beim DE40 Scalper EA! Laden Sie das Setfile herunter . Bitte verwenden Sie das Setfile, wenn Sie einen Backtest/Forward durchführen und jeden Tick auf der Basis von realen Ticks modellieren . Handeln Sie schnell - es gibt nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis, bevor er auf $397 steigt! Prüfen Sie Live-Signale für 4 EAs US30 D1, M1, US500 M2 und DE40 M10. Kontodetails für die Demonstration: Um die Handels-EAs in Aktion zu sehen, loggen Sie sich in das folgende Live-Konto
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indikatoren
RED ZONE Monitor Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5) RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen. Er zeigt visuell an: Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation) Der Break-Even-Preis Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale. Er verspricht keine Gewinne. Er zeigt an , wo Ihr Konto ta
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indikatoren
Schauen Sie sich meinen TRADE PLANNER MT5 an - dringend empfohlen, um Kontoszenarien zu antizipieren, bevor Sie Geld riskieren. Dies ist ein tabellenbasierter Indikator für MetaTrader 5 mit mehreren Symbolen und Zeitrahmen, der 46 Arten von Candlestick-Formationen identifiziert. Jede Formation ist zur leichteren Erkennung mit einem eigenen Bild versehen. Der Indikator umfasst beliebte Muster wie Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing und Doji-ähnliche Kerzen. Sie können die vollständige
Currency Strength Meter Pro Graph for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currenc
YaY
Sergey Shevchenko
Experten
Revolutionärer Forex-Handelsberater Wir präsentieren Ihnen den neuesten Forex-Handelsberater, der Ihr Verständnis der Möglichkeiten des automatisierten Handels revolutionieren wird! Dieses einzigartige Tool wurde mit den fortschrittlichsten Technologien und jahrelanger Erfahrung professioneller Händler entwickelt. Hauptmerkmale unseres Beraters: Hohe Rentabilität : Unser Berater kann selbst unter den schwierigsten Marktbedingungen erhebliche Gewinne erzielen. Mit innovativen Algorithmen und fort
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experten
MLTA von Vertice - eine hochmoderne Handelslösung Wir bei Vertice sind der festen Überzeugung, dass datengestützte Erkenntnisse die Handelsperformance erheblich verbessern können. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) ist unsere vollautomatische Handelsstrategie, die darauf ausgelegt ist, die Entscheidungsfindung zu rationalisieren und die Handelsausführung mit Präzision zu optimieren. Wie sie funktioniert MLTA nutzt fortschrittliche Rechentechniken, um den optimalen Handelskanal innerhalb
Gold Smart Turtle
Premananth R
Experten
Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5) Empfohlenes Handels-Setup Handels-Symbol: XAUUSD Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen) Zeitrahmen: M5 (fest) Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert) Broker & Konto-Kompatibilität Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig) Unterstützt jede Kontobasiswährung Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten Unabhängig v
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indikatoren
Das RSI / TDI-Warnungs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, RSIs (von Ihnen wählbar) für jedes wichtige Paar, das Sie handeln, sofort zu überwachen. Sie können es auf zwei Arten verwenden: 1. Wählen Sie mehrere Zeitrahmen aus und der Strich zeigt Ihnen, wenn es mehrere Zeitrahmen gibt, die über die normalen Handelsbedingungen hinausgehen. Ein großartiger Indikator dafür, dass der Preis in letzter Zeit stark nach oben gedrückt hat, da er über mehrere Zeiträume hinweg ein überkauftes oder überverkau
Big Boy
Busingye Tusasirwe
Experten
Big Boy v3.0 ist ein neuer EA, der für den genauen Handel im EURUSD-Zeitrahmen von 15 Minuten entwickelt wurde. Bitte verwenden Sie es auf dem EURUSD 15-Min-Chart. Es ist Jahr für Jahr sehr genau. Ändern Sie nach dem Herunterladen das Grundguthaben auf 50 und hängen Sie es an das EURUSD 15-Min-Diagramm an. Vielen Dank, dass Sie darüber nachgedacht haben, diesen EA zu kaufen und zu verwenden. Hier die Eingaben: 1) Expertenkommentar (Sie können ihn ändern): Der grundlegende Kommentar, der für
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Ultimate Layer Smart Risk Trade Assistant
Ericson Jay Torralba
Utilitys
Layer Smart Risk Trade Assistant - MT5 Trade Manager, Risk Management & Order Organizer Utility für MetaTrader 5 Sind Sie auf der Suche nach dem zuverlässigsten Handelsassistenten für MetaTrader 5 (MT5) ? Layer Smart Risk Trade Assistant ist das ultimative manuelle Handelswerkzeug und Handels-Panel , perfekt für Anfänger und fortgeschrittene Trader, die ein intelligentes Risikomanagement , Order-Organisation und müheloses Multi-Order-Management wünschen. Hatten Sie jemals Probleme mit: Vergesse
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experten
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
Experten
BTC Scalper - Automatisierte RSI-Ausbruchsstrategie für BTCUSD Nutzen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit BTC Scalper! Dieser Expert Advisor ist eine vollständig autonome Handelsstrategie, die entwickelt wurde, um von sich schnell bewegenden BTCUSD-Märkten zu profitieren. Er nutzt eine wirkungsvolle Kombination aus RSI-Breakouts und zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu finden und ein optimales Zusammentreffen für den Er
FREE
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um mehrere Währungspaare und Zeitrahmen mithilfe des Stochastik-Oszillators zu überwachen. Es organisiert Signale in einem Rasterformat und zeigt den Status jedes Symbols in Zeitrahmen von M1 bis MN1 an. Trader können bestimmte Zeitrahmen aktivieren oder deaktivieren, um sie an ihre Strategien anzupassen. Die MT4-Version ist hier verfügbar: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4 Für detai
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experten
Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
FREE
XAU Dominator Pro
Shailesh Gour
Experten
XAU Dominator Pro - Präzisions-Scalping für GOLD (XAUUSD) auf M5 XAU Dominator Pro.mq5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt wurde und auf dem M5-Zeitrahmen für kurzfristiges Scalping und trendbasierte Trades optimiert ist. Dieser EA wurde entwickelt, um den Goldmarkt mit präzisen Eingängen und einer robusten Risikokontrolle zu dominieren, und ist für beständige Gewinne mit Disziplin ausgelegt. Hauptmerkmale ️ Symbol: XAUUSD / XAUUSDc Zeitrahmen
SalarymanEA
Jose Luis Thenier Villa
Experten
Salaryman EA, inexahustible, wie es funktioniert 24/7 in den Forex-Markt. SalarymanEA ist ein anpassbarer Multicurrency Expert Advisor, der in 7 Währungspaaren handelt; AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, USDCAD, GBPCAD, AUDUSD und NZDUSD. Der Advisor basiert auf den folgenden Prinzipien: Die Liquiditätsniveaus des Marktes sind in den Charts verborgen, Salaryman EA identifiziert kritische Liquiditätszonen auf der Grundlage mehrerer propietärer Indikatoren. Der Markt sollte nicht wissen, unsere Operationen,
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indikatoren
Quasimodo Genie-Indikator für MetaTrader 5 Wir stellen Ihnen den Quasimodo Genie vor, einen Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der das Quasimodo oder "Over and Under"-Muster auf Ihren Charts automatisch erkennt. Dieses Tool liefert visuelle Signale, die auf der Struktur dieses beliebten Chartmusters basieren. Dieser Indikator unterstützt Sie bei der Mustererkennung und -analyse, indem er wichtige Swing-Punkte hervorhebt. Er bietet außerdem eine Reihe von anpassbaren Einstell
FREE
RiskX Turbo EA
Burak Enes Aydin
Experten
RiskX Turbo EA - Handelsroboter mit hohem Risiko Überblick: RiskX Turbo EA ist ein ultra-aggressiver Handelsroboter, der für Trader entwickelt wurde, die ein hohes Risiko für potenziell hohe Gewinne in Kauf nehmen. Dieser EA arbeitet auf dem USD/JPY 1-Stunden-Chart und führt kühne Trades aus, indem er ein Drittel des Kontoguthabens pro Position verwendet und die Handelsgrößen exponentiell erhöht, wenn das Eigenkapital wächst. Er bietet zwar ein beträchtliches Gewinnpotenzial, birgt aber auch das
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Weitere Produkte dieses Autors
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experten
NEXA Gold Pullback System v2.0 Swing-Trading-EA für GOLD basierend auf H1-Trend und M15-Pullback Offizielles Benutzerhandbuch (Finale Version) 1. Überblick NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein Swing-Trading Expert Advisor, der speziell für den Handel von GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA analysiert den mittel- bis langfristigen Trend auf dem H1-Zeitfenster und führt Trades auf dem M15-Zeitfenster aus, indem er Pullback-Strukturen identifiziert, die im Goldmarkt regelmäßig auftreten. Das S
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experten
Deutsche Version — Premium-Beschreibung für den EA-Verkauf NEXA Gold Macro Strategy02 EA Automatisches Handelssystem 1:3 basierend auf GOLD (M15 + M5) (mit Makro-Filter + Wellen-Management-System) 1. EA Übersicht Der NEXA Gold Macro Strategy02 EA wurde speziell für den vollautomatischen Handel von Gold (XAUUSD) entwickelt. Die Trendrichtung wird im M15 bestimmt, während präzise Einstiege im M5 generiert werden. Zusätzlich nutzt das System einen globalen Makro-Filter basierend auf US100,
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experten
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Benutzerhandbuch (Deutsch) Übersicht NEXA EMA-RSI Swing v1 ist ein automatisches Handelssystem (EA), das Trendfolge mit einer Pullback-/Swing-Strategie kombiniert. Der EA ermittelt auf dem H1-Chart den Haupttrend
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experten
NEXA Trend Swing Pro v3 Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe) Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System 1. EA Übersicht NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus: H1-Trendfilter M30-Einstiegssignal Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System. Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen : Trendstärke (EMA-Distanz) RSI-S
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experten
NEXA ADX-EMA Trend Ride Micro-Trend-Folge-EA für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1️⃣ Überblick NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4) konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen , die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten. Kernkonzept Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber star
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experten
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Momentum-Trend Expert Advisor für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsche Version) 1️⃣ Überblick NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist ein niedrigfrequenter Expert Advisor mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (High RR) , der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA ist nicht für Scalping oder Hochfrequenzhandel gedacht . Ein Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Trend des höheren Zeitrahmens und ein Momentum-Ausbruch im niedrigeren Zeit
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experten
NEXA Swing Zone Trader Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1. Überblick NEXA Swing Zone Trader ist ein niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor , der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen . Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert. Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit . 2. Zentrale Strategie-Logik Trendzonen-Erkennung EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster Kurs über de
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experten
NEXA Dynamic Swing Deutsches Benutzerhandbuch 1. Überblick NEXA Dynamic Swing ist ein fortschrittlicher Swing-Trading Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA kombiniert einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA) mit RSI, Stochastic sowie einer Volumenbestätigung durch OBV , um nur in hochwertigen Marktphasen zu handeln und Seitwärtsmärkte sowie Marktrauschen zu vermeiden. Zentrale Design-Prinzipien: Weniger Trades, höhere Qualität Streng
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension