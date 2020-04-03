Multi-EMA Pre-Stack Strategie zur frühzeitigen Trend-Erkennung bei GOLD (XAUUSD)

📌 Produktübersicht

NEXA Multi MA Swing Master

NEXA Multi MA Swing Master ist ein Swing-Trading Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um

frühe Trendphasen bei GOLD (XAUUSD) zu erfassen, basierend auf einer Multi-EMA Pre-Stack Struktur in Kombination mit Momentum- und Volatilitätsfiltern.

Dieser EA handelt nicht unter allen Marktbedingungen.

Positionen werden nur eröffnet, wenn Trendstruktur, Momentum und Volatilität gleichzeitig übereinstimmen.

📊 Zentrale Strategie-Merkmale

1️⃣ EMA Pre-Stack Logik (Kernkonzept)

Verwendet EMA 20 / 50 / 100 zur Bewertung der Trendbildung

Analysiert den Prozess der EMA-Ausrichtung , nicht nur die vollständige Ausrichtung

Fokus auf frühe Trend-Einstiege, nicht auf späte Signale

Diese Logik hilft, Seitwärtsmärkte und schwache Marktphasen zu filtern.

2️⃣ Momentum-Ignitionsfilter

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

RSI durchbricht das definierte zentrale Niveau

Momentum liegt über seinem jüngsten Durchschnitt

ADX zeigt steigende Trendstärke und Bestätigung

➡ Filtert Seitwärtsmärkte, schwache Bewegungen und Fehlausbrüche.

3️⃣ ATR-basierte Ausbruchbestätigung

Ausbrüche werden mit ATR-basierter Toleranz validiert

Reduziert Fehleinstiege durch Volatilitätsspitzen oder lange Kerzen-Dochte

Optimiert für das volatile Verhalten von GOLD

4️⃣ Risiko- und Positionsmanagement

Automatischer Stop-Loss auf ATR-Basis

Take-Profit basierend auf festgelegtem Chance-Risiko-Verhältnis

Automatische Break-Even-Funktion

ATR-basierter Trailing-Stop

Tägliches Verlustlimit

Schutz vor maximalem Drawdown

Begrenzung gleichzeitiger Positionen

⏱ Handelscharakteristik

Handelsfrequenz: niedrig bis mittel

Haupt-Handelssitzungen: Europa und USA

Geringe Aktivität während der asiatischen Session

Gleichmäßige Verteilung der Trades über Wochentage und Monate

📈 Backtest-Zusammenfassung (Strategieeigenschaften)

Stabile, ansteigende Equity-Kurve

Kontrollierte Drawdowns mit schneller Erholung

Keine Abhängigkeit von bestimmten Tagen oder Monaten

Gewinne entstehen hauptsächlich in klaren Trendphasen

Seitwärtsmärkte werden weitgehend vermieden

⚠ Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten und garantieren keine zukünftige Performance.

⚙ Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfehlung Symbol GOLD (XAUUSD) Zeitrahmen M15 Kontotyp ECN / niedriger Spread Handelszeiten 07:00 – 22:00 (Brokerzeit) Historische Daten Mindestens 200 Kerzen

👤 Geeignet für Trader, die

GOLD handeln

Swing-Trading gegenüber Scalping bevorzugen

Qualität der Trades höher bewerten als deren Anzahl

Trendstrategien mit klarer Risikokontrolle einsetzen

Seitwärtsmärkte vermeiden möchten

❗ Wichtige Hinweise

Dies ist kein hochfrequenter Scalping-EA

In Seitwärtsphasen kann die Handelsaktivität gering sein

Die Nutzung eines VPS wird empfohlen

Vor dem Live-Handel wird ein Test auf dem Demokonto empfohlen

📝 Zusammenfassung

NEXA Multi MA Swing Master ist nicht für permanentes Trading konzipiert.

Er wurde entwickelt, um nur dann zu handeln, wenn sich ein klarer früher Trend abzeichnet,

mit kontrolliertem Risiko und systematischem Positionsmanagement.