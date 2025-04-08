NEXA Bb Counter Trend

用户说明书（适用于 MQL5 Market）

1. 产品概述

NEXA Bb Counter Trend 是一款自动交易专家顾问（Expert Advisor），用于在价格短期过度扩张后，识别潜在的均值回归交易机会。

该系统结合使用 Bollinger Bands、Stochastic Oscillator 以及日线 Pivot 关键价位。

本产品专为 M5 时间周期设计。

所有交易决策均基于已完全收盘的K线（Closed Candle），不包含任何重绘（repaint）逻辑。

该 Expert Advisor 仅针对单一交易品种运行，并且在任意时间只管理一个持仓。

2. 交易逻辑

当以下所有条件同时满足时，系统才会考虑建立新仓位：

价格触及 Bollinger Bands 上轨或下轨

Stochastic Oscillator 在超买或超卖区域出现方向反转信号

当前价格接近日线 Pivot Point 或关键支撑/阻力区域

止损（Stop Loss）基于 ATR 波动率计算得出。

止盈（Take Profit）根据 Bollinger Bands 中轨或 Pivot 价位确定，具体取决于用户设置。

3. 运行环境与限制

交易平台：MetaTrader 5

支持品种：用户指定的单一交易品种

推荐周期：M5

订单类型：市价单

不包含 DLL 调用

不使用 WebRequest

不包含任何外部链接或资源

不收集用户个人数据

本产品仅以 EX5 编译文件形式提供。

4. 输入参数说明

4.1 ▶ [General Settings] 常规设置

Trading Symbol

指定交易品种。

如果指定品种在终端中不可用，系统将自动使用当前图表的交易品种。

Fixed Lot Size

每次交易使用的固定手数。

手数将自动调整以符合经纪商的最小、最大及步进要求。

Magic Number

用于识别本 Expert Advisor 开立的持仓的唯一编号。

在同一账户中运行多个 EA 时，建议使用不同的数值。

Slippage

允许的最大滑点（以点为单位）。

4.2 ▶ [Trading Time Filter] 交易时间过滤

Enable Trading Time Filter

启用后，仅在指定时间段和交易日内允许新开仓。

Trade Start Hour / Trade End Hour

基于服务器时间设定允许交易的时间范围。

支持跨日（夜间）时间区间。

Allow Monday ~ Allow Friday

分别控制在各个工作日是否允许新开仓。

已存在的持仓在非交易时间仍可被管理。

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] 策略设置

Trading Timeframe

用于生成交易信号的时间周期。

本策略针对 M5 周期设计。

Bollinger Bands

Period：计算周期

Deviation：标准差倍数

Applied Price：计算所使用的价格类型

Stochastic Oscillator

%K、%D、Slowing：计算参数

MA Method：平滑方法

Price Mode：价格来源

Overbought / Oversold：超买/超卖阈值

Pivot Zone

Pivot Proximity ATR Multiplier：基于 ATR 的 Pivot 接近判断范围

可分别启用 Pivot Point、R1/S1、R2/S2 级别

4.4 ▶ [Entry Filters] 入场过滤器

Spread Filter

当当前点差超过设定值时，禁止新开仓。

Volatility Filter（ATR Explosion）

通过将当前 ATR 与平均 ATR 进行比较，在高波动时期限制交易。

4.5 ▶ [Risk] 止损与安全设置

ATR Period

用于止损计算和波动率过滤的 ATR 周期。

SL ATR Multiplier

基于 ATR 的止损距离倍数。

Minimum SL Points

当 ATR 计算出的止损距离过小时，使用的最小止损点数。

经纪商的最小止损距离要求会被自动考虑。

4.6 ▶ [Take Profit Options] 止盈设置

TP Mode

Bollinger Bands 中轨

Pivot Point

R1 / S1 级别

自动选择利润方向上最近的有效价位

止盈价位会自动调整，以确保位于盈利方向并满足最小距离要求。

4.7 ▶ [Position Management] 持仓管理

Break-Even

当持仓利润达到设定值时，将止损移动至接近开仓价的位置。

Trailing Stop

随着价格向有利方向移动，逐步调整止损位置。

经纪商对订单修改的最小距离限制将被自动考虑。

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] 高级风险管理

日内最大亏损限制（基于余额或净值）

单笔交易最大亏损限制

连续亏损次数限制

交易之间的最小间隔（以K线数量计算）

4.9 ▶ [Debug Options] 调试选项

Debug Logging

启用详细日志输出，用于调试和诊断。

正常使用时建议关闭。

5. 使用说明与注意事项

所有交易决策仅在 K 线完全收盘后进行。

同一时间仅允许存在一个持仓。

回测结果基于历史数据，不代表真实交易表现。

实际交易结果可能因市场环境、经纪商执行及滑点而有所不同。

6. 安装方法

启动 MetaTrader 5 打开数据文件夹 将 EX5 文件复制到 MQL5 → Experts 目录 重启 MetaTrader 5 将 Expert Advisor 加载到图表中

7. 支持与联系

产品支持仅通过 MQL5 Market 评论区或 MQL5 内置消息系统提供。

不提供任何外部网站、社交平台或即时通讯工具支持。

8. 免责声明

本 Expert Advisor 不构成任何投资建议。

使用自动交易系统所产生的所有交易决策及结果，均由用户自行承担责任。