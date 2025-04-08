NEXA Bb Counter Trend
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 1.0
用户说明书（适用于 MQL5 Market）
1. 产品概述
NEXA Bb Counter Trend 是一款自动交易专家顾问（Expert Advisor），用于在价格短期过度扩张后，识别潜在的均值回归交易机会。
该系统结合使用 Bollinger Bands、Stochastic Oscillator 以及日线 Pivot 关键价位。
本产品专为 M5 时间周期设计。
所有交易决策均基于已完全收盘的K线（Closed Candle），不包含任何重绘（repaint）逻辑。
该 Expert Advisor 仅针对单一交易品种运行，并且在任意时间只管理一个持仓。
2. 交易逻辑
当以下所有条件同时满足时，系统才会考虑建立新仓位：
-
价格触及 Bollinger Bands 上轨或下轨
-
Stochastic Oscillator 在超买或超卖区域出现方向反转信号
-
当前价格接近日线 Pivot Point 或关键支撑/阻力区域
止损（Stop Loss）基于 ATR 波动率计算得出。
止盈（Take Profit）根据 Bollinger Bands 中轨或 Pivot 价位确定，具体取决于用户设置。
3. 运行环境与限制
-
交易平台：MetaTrader 5
-
支持品种：用户指定的单一交易品种
-
推荐周期：M5
-
订单类型：市价单
-
不包含 DLL 调用
-
不使用 WebRequest
-
不包含任何外部链接或资源
-
不收集用户个人数据
本产品仅以 EX5 编译文件形式提供。
4. 输入参数说明
4.1 ▶ [General Settings] 常规设置
Trading Symbol
指定交易品种。
如果指定品种在终端中不可用，系统将自动使用当前图表的交易品种。
Fixed Lot Size
每次交易使用的固定手数。
手数将自动调整以符合经纪商的最小、最大及步进要求。
Magic Number
用于识别本 Expert Advisor 开立的持仓的唯一编号。
在同一账户中运行多个 EA 时，建议使用不同的数值。
Slippage
允许的最大滑点（以点为单位）。
4.2 ▶ [Trading Time Filter] 交易时间过滤
Enable Trading Time Filter
启用后，仅在指定时间段和交易日内允许新开仓。
Trade Start Hour / Trade End Hour
基于服务器时间设定允许交易的时间范围。
支持跨日（夜间）时间区间。
Allow Monday ~ Allow Friday
分别控制在各个工作日是否允许新开仓。
已存在的持仓在非交易时间仍可被管理。
4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] 策略设置
Trading Timeframe
用于生成交易信号的时间周期。
本策略针对 M5 周期设计。
Bollinger Bands
-
Period：计算周期
-
Deviation：标准差倍数
-
Applied Price：计算所使用的价格类型
Stochastic Oscillator
-
%K、%D、Slowing：计算参数
-
MA Method：平滑方法
-
Price Mode：价格来源
-
Overbought / Oversold：超买/超卖阈值
Pivot Zone
-
Pivot Proximity ATR Multiplier：基于 ATR 的 Pivot 接近判断范围
-
可分别启用 Pivot Point、R1/S1、R2/S2 级别
4.4 ▶ [Entry Filters] 入场过滤器
Spread Filter
当当前点差超过设定值时，禁止新开仓。
Volatility Filter（ATR Explosion）
通过将当前 ATR 与平均 ATR 进行比较，在高波动时期限制交易。
4.5 ▶ [Risk] 止损与安全设置
ATR Period
用于止损计算和波动率过滤的 ATR 周期。
SL ATR Multiplier
基于 ATR 的止损距离倍数。
Minimum SL Points
当 ATR 计算出的止损距离过小时，使用的最小止损点数。
经纪商的最小止损距离要求会被自动考虑。
4.6 ▶ [Take Profit Options] 止盈设置
TP Mode
-
Bollinger Bands 中轨
-
Pivot Point
-
R1 / S1 级别
-
自动选择利润方向上最近的有效价位
止盈价位会自动调整，以确保位于盈利方向并满足最小距离要求。
4.7 ▶ [Position Management] 持仓管理
Break-Even
当持仓利润达到设定值时，将止损移动至接近开仓价的位置。
Trailing Stop
随着价格向有利方向移动，逐步调整止损位置。
经纪商对订单修改的最小距离限制将被自动考虑。
4.8 ▶ [Advanced Risk Management] 高级风险管理
-
日内最大亏损限制（基于余额或净值）
-
单笔交易最大亏损限制
-
连续亏损次数限制
-
交易之间的最小间隔（以K线数量计算）
4.9 ▶ [Debug Options] 调试选项
Debug Logging
启用详细日志输出，用于调试和诊断。
正常使用时建议关闭。
5. 使用说明与注意事项
-
所有交易决策仅在 K 线完全收盘后进行。
-
同一时间仅允许存在一个持仓。
-
回测结果基于历史数据，不代表真实交易表现。
-
实际交易结果可能因市场环境、经纪商执行及滑点而有所不同。
6. 安装方法
-
启动 MetaTrader 5
-
打开数据文件夹
-
将 EX5 文件复制到 MQL5 → Experts 目录
-
重启 MetaTrader 5
-
将 Expert Advisor 加载到图表中
7. 支持与联系
产品支持仅通过 MQL5 Market 评论区或 MQL5 内置消息系统提供。
不提供任何外部网站、社交平台或即时通讯工具支持。
8. 免责声明
本 Expert Advisor 不构成任何投资建议。
使用自动交易系统所产生的所有交易决策及结果，均由用户自行承担责任。