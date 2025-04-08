NEXA Bb Counter Trend

NEXA Bb Counter Trend

用户说明书（适用于 MQL5 Market）

1. 产品概述

NEXA Bb Counter Trend 是一款自动交易专家顾问（Expert Advisor），用于在价格短期过度扩张后，识别潜在的均值回归交易机会。
该系统结合使用 Bollinger Bands、Stochastic Oscillator 以及日线 Pivot 关键价位。

本产品专为 M5 时间周期设计。
所有交易决策均基于已完全收盘的K线（Closed Candle），不包含任何重绘（repaint）逻辑。

该 Expert Advisor 仅针对单一交易品种运行，并且在任意时间只管理一个持仓

2. 交易逻辑

当以下所有条件同时满足时，系统才会考虑建立新仓位：

  • 价格触及 Bollinger Bands 上轨或下轨

  • Stochastic Oscillator 在超买或超卖区域出现方向反转信号

  • 当前价格接近日线 Pivot Point 或关键支撑/阻力区域

止损（Stop Loss）基于 ATR 波动率计算得出。
止盈（Take Profit）根据 Bollinger Bands 中轨或 Pivot 价位确定，具体取决于用户设置。

3. 运行环境与限制

  • 交易平台：MetaTrader 5

  • 支持品种：用户指定的单一交易品种

  • 推荐周期：M5

  • 订单类型：市价单

  • 不包含 DLL 调用

  • 不使用 WebRequest

  • 不包含任何外部链接或资源

  • 不收集用户个人数据

本产品仅以 EX5 编译文件形式提供。

4. 输入参数说明

4.1 ▶ [General Settings] 常规设置

Trading Symbol
指定交易品种。
如果指定品种在终端中不可用，系统将自动使用当前图表的交易品种。

Fixed Lot Size
每次交易使用的固定手数。
手数将自动调整以符合经纪商的最小、最大及步进要求。

Magic Number
用于识别本 Expert Advisor 开立的持仓的唯一编号。
在同一账户中运行多个 EA 时，建议使用不同的数值。

Slippage
允许的最大滑点（以点为单位）。

4.2 ▶ [Trading Time Filter] 交易时间过滤

Enable Trading Time Filter
启用后，仅在指定时间段和交易日内允许新开仓。

Trade Start Hour / Trade End Hour
基于服务器时间设定允许交易的时间范围。
支持跨日（夜间）时间区间。

Allow Monday ~ Allow Friday
分别控制在各个工作日是否允许新开仓。
已存在的持仓在非交易时间仍可被管理。

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] 策略设置

Trading Timeframe
用于生成交易信号的时间周期。
本策略针对 M5 周期设计。

Bollinger Bands

  • Period：计算周期

  • Deviation：标准差倍数

  • Applied Price：计算所使用的价格类型

Stochastic Oscillator

  • %K、%D、Slowing：计算参数

  • MA Method：平滑方法

  • Price Mode：价格来源

  • Overbought / Oversold：超买/超卖阈值

Pivot Zone

  • Pivot Proximity ATR Multiplier：基于 ATR 的 Pivot 接近判断范围

  • 可分别启用 Pivot Point、R1/S1、R2/S2 级别

4.4 ▶ [Entry Filters] 入场过滤器

Spread Filter
当当前点差超过设定值时，禁止新开仓。

Volatility Filter（ATR Explosion）
通过将当前 ATR 与平均 ATR 进行比较，在高波动时期限制交易。

4.5 ▶ [Risk] 止损与安全设置

ATR Period
用于止损计算和波动率过滤的 ATR 周期。

SL ATR Multiplier
基于 ATR 的止损距离倍数。

Minimum SL Points
当 ATR 计算出的止损距离过小时，使用的最小止损点数。
经纪商的最小止损距离要求会被自动考虑。

4.6 ▶ [Take Profit Options] 止盈设置

TP Mode

  • Bollinger Bands 中轨

  • Pivot Point

  • R1 / S1 级别

  • 自动选择利润方向上最近的有效价位

止盈价位会自动调整，以确保位于盈利方向并满足最小距离要求。

4.7 ▶ [Position Management] 持仓管理

Break-Even
当持仓利润达到设定值时，将止损移动至接近开仓价的位置。

Trailing Stop
随着价格向有利方向移动，逐步调整止损位置。
经纪商对订单修改的最小距离限制将被自动考虑。

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] 高级风险管理

  • 日内最大亏损限制（基于余额或净值）

  • 单笔交易最大亏损限制

  • 连续亏损次数限制

  • 交易之间的最小间隔（以K线数量计算）

4.9 ▶ [Debug Options] 调试选项

Debug Logging
启用详细日志输出，用于调试和诊断。
正常使用时建议关闭。

5. 使用说明与注意事项

  • 所有交易决策仅在 K 线完全收盘后进行。

  • 同一时间仅允许存在一个持仓。

  • 回测结果基于历史数据，不代表真实交易表现。

  • 实际交易结果可能因市场环境、经纪商执行及滑点而有所不同。

6. 安装方法

  1. 启动 MetaTrader 5

  2. 打开数据文件夹

  3. 将 EX5 文件复制到 MQL5 → Experts 目录

  4. 重启 MetaTrader 5

  5. 将 Expert Advisor 加载到图表中

7. 支持与联系

产品支持仅通过 MQL5 Market 评论区或 MQL5 内置消息系统提供
不提供任何外部网站、社交平台或即时通讯工具支持。

8. 免责声明

本 Expert Advisor 不构成任何投资建议。
使用自动交易系统所产生的所有交易决策及结果，均由用户自行承担责任。


