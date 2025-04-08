NEXA Bb Counter Trend

한국어 사용 설명서 (MQL5 마켓 등록용)

1. 제품 개요

NEXA Bb Counter Trend는 Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, 일일 Pivot Level을 결합하여 단기 가격 과확장 이후의 평균 회귀 구간을 탐지하도록 설계된 자동매매 Expert Advisor입니다.

본 제품은 M5 타임프레임을 기준으로 작동하며, 모든 거래 판단은 완전히 확정된 캔들(Closed Bar) 데이터만을 사용합니다.

재도색(repaint) 로직은 포함되어 있지 않습니다.

이 Expert Advisor는 단일 심볼 기준으로 설계되었으며, 동시에 하나의 포지션만 관리합니다.

2. 작동 원리

본 Expert Advisor는 다음 조건이 동시에 충족될 경우 신규 진입을 고려합니다.

가격이 Bollinger Bands 상단 또는 하단 영역에 도달한 이후

Stochastic Oscillator가 과매수 또는 과매도 구간에서 방향 전환 신호를 보이며

현재 가격이 전일 기준 Pivot Point 또는 주요 지지·저항 영역 근처에 위치한 경우

손절(Stop Loss)은 ATR 기반 거리 계산을 통해 설정되며,

이익 실현(Take Profit)은 Bollinger Bands 중단선 또는 Pivot 레벨을 기준으로 설정됩니다.

3. 사용 환경 및 제한 사항

MetaTrader 5 플랫폼

지원 자산: 사용자가 지정한 단일 심볼

권장 타임프레임: M5

주문 방식: 시장가 주문

DLL 호출 없음

WebRequest 사용 없음

외부 리소스 및 링크 사용 없음

개인 정보 수집 기능 없음

본 제품은 컴파일된 EX5 파일 형태로만 제공됩니다.

4. 입력 매개변수 설명

4.1 ▶ [General Settings] 일반 설정

Trading Symbol

거래에 사용할 심볼을 지정합니다. 입력한 심볼이 터미널에 존재하지 않을 경우 현재 차트 심볼이 사용됩니다.

Fixed Lot Size

각 거래에 사용되는 고정 랏 크기입니다. 브로커의 최소/최대 랏 및 랏 스텝 조건에 맞게 자동 보정됩니다.

Magic Number

EA가 생성한 포지션을 식별하기 위한 고유 번호입니다. 다른 EA와 함께 운용 시 서로 다른 값을 권장합니다.

Slippage

시장가 주문 실행 시 허용되는 최대 슬리피지(포인트) 기준입니다.

4.2 ▶ [Trading Time Filter] 거래 시간 필터

Enable trading time filter

지정된 시간과 요일에서만 신규 진입을 허용합니다.

Trade start hour / Trade end hour

서버 시간 기준으로 거래 허용 시간 범위를 설정합니다. 야간 구간도 설정할 수 있습니다.

Allow Monday ~ Allow Friday

요일별 신규 진입 허용 여부를 설정합니다. 기존 포지션 관리는 계속 수행될 수 있습니다.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] 전략 설정

Trading timeframe

거래 판단에 사용할 타임프레임입니다. 본 시스템은 M5 기준으로 설계되었습니다.

Bollinger Bands

Period: 밴드 계산 기간

Deviation: 표준편차 배수

Applied price: 계산에 사용할 가격 기준

Stochastic Oscillator

%K, %D, Slowing: Stochastic 계산 파라미터

MA method: 내부 평활 방식

Price mode: 고가/저가 기반 계산 방식

Overbought / Oversold: 과매수·과매도 기준

Pivot Zone

Pivot proximity ATR multiplier: Pivot 근접 판단 허용 범위(ATR 기반)

Pivot Point, R1/S1, R2/S2 사용 여부 설정

4.4 ▶ [Entry Filters] 진입 필터

Spread filter

스프레드가 지정 값 이상일 경우 신규 진입을 제한합니다.

Volatility filter (ATR explosion)

현재 ATR이 평균 ATR 대비 과도하게 증가한 경우 진입을 제한합니다.

4.5 ▶ [Risk] 손절 및 안전 설정

ATR period

손절 계산 및 변동성 필터에 사용되는 ATR 기간입니다.

SL ATR multiplier

ATR 기준 손절 거리 배수입니다.

Minimum SL points

ATR 기반 손절이 너무 짧을 경우 적용되는 최소 손절 거리입니다.

브로커의 최소 주문 거리 조건도 함께 고려됩니다.

4.6 ▶ [Take Profit Options] 이익 실현 설정

TP Mode

BB Middle

Pivot Point

S1/R1

자동 선택(수익 방향에서 가장 가까운 레벨)

TP는 항상 수익 방향이 되도록 보정되며, 최소 거리 조건이 적용됩니다.

4.7 ▶ [Position Management] 포지션 관리

Break-even

포지션 이익이 지정 값 이상일 경우 손절가를 진입가 부근으로 이동합니다.

Trailing Stop

이익 구간에서 손절가를 단계적으로 이동시킵니다.

브로커의 최소 수정 거리 조건을 자동으로 고려합니다.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] 고급 리스크 관리

일일 손실 제한 (잔고 또는 에퀴티 기준)

거래당 최대 손실 비율 제한

연속 손실 횟수 제한

최소 거래 간격(바 수) 제한

4.9 ▶ [Debug Options] 디버그

디버그 로그 출력 여부를 설정합니다.

일반 운용 시 비활성화를 권장합니다.

5. 동작 방식 및 주의 사항

모든 진입 판단은 새로운 캔들이 완전히 종료된 이후에만 수행됩니다.

동시에 하나의 포지션만 유지합니다.

백테스트 결과는 과거 데이터 기반 시뮬레이션이며, 실제 거래 결과를 보장하지 않습니다.

시장 상황, 브로커 환경, 슬리피지 등에 따라 실제 성과는 달라질 수 있습니다.

6. 설치 방법

MetaTrader 5 실행 데이터 폴더 열기 MQL5 → Experts 폴더에 파일 복사 MetaTrader 5 재시작 차트에 Expert Advisor 적용

7. 지원 및 문의

제품 관련 문의 및 지원은 MQL5 마켓 댓글 시스템 또는 MQL5 메시징 기능을 통해서만 제공됩니다.

외부 메신저, 텔레그램 그룹, 외부 웹사이트는 운영하지 않습니다.

8. 면책 조항

본 Expert Advisor는 투자 조언을 제공하지 않습니다.

자동매매 시스템 사용에 따른 모든 거래 결정과 결과에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.