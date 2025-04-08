NEXA Bb Counter Trend

NEXA Bb Counter Trend

한국어 사용 설명서 (MQL5 마켓 등록용)

1. 제품 개요

NEXA Bb Counter Trend는 Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, 일일 Pivot Level을 결합하여 단기 가격 과확장 이후의 평균 회귀 구간을 탐지하도록 설계된 자동매매 Expert Advisor입니다.

본 제품은 M5 타임프레임을 기준으로 작동하며, 모든 거래 판단은 완전히 확정된 캔들(Closed Bar) 데이터만을 사용합니다.
재도색(repaint) 로직은 포함되어 있지 않습니다.

이 Expert Advisor는 단일 심볼 기준으로 설계되었으며, 동시에 하나의 포지션만 관리합니다.

2. 작동 원리

본 Expert Advisor는 다음 조건이 동시에 충족될 경우 신규 진입을 고려합니다.

가격이 Bollinger Bands 상단 또는 하단 영역에 도달한 이후
Stochastic Oscillator가 과매수 또는 과매도 구간에서 방향 전환 신호를 보이며
현재 가격이 전일 기준 Pivot Point 또는 주요 지지·저항 영역 근처에 위치한 경우

손절(Stop Loss)은 ATR 기반 거리 계산을 통해 설정되며,
이익 실현(Take Profit)은 Bollinger Bands 중단선 또는 Pivot 레벨을 기준으로 설정됩니다.

3. 사용 환경 및 제한 사항

  • MetaTrader 5 플랫폼

  • 지원 자산: 사용자가 지정한 단일 심볼

  • 권장 타임프레임: M5

  • 주문 방식: 시장가 주문

  • DLL 호출 없음

  • WebRequest 사용 없음

  • 외부 리소스 및 링크 사용 없음

  • 개인 정보 수집 기능 없음

본 제품은 컴파일된 EX5 파일 형태로만 제공됩니다.

4. 입력 매개변수 설명

4.1 ▶ [General Settings] 일반 설정

Trading Symbol
거래에 사용할 심볼을 지정합니다. 입력한 심볼이 터미널에 존재하지 않을 경우 현재 차트 심볼이 사용됩니다.

Fixed Lot Size
각 거래에 사용되는 고정 랏 크기입니다. 브로커의 최소/최대 랏 및 랏 스텝 조건에 맞게 자동 보정됩니다.

Magic Number
EA가 생성한 포지션을 식별하기 위한 고유 번호입니다. 다른 EA와 함께 운용 시 서로 다른 값을 권장합니다.

Slippage
시장가 주문 실행 시 허용되는 최대 슬리피지(포인트) 기준입니다.

4.2 ▶ [Trading Time Filter] 거래 시간 필터

Enable trading time filter
지정된 시간과 요일에서만 신규 진입을 허용합니다.

Trade start hour / Trade end hour
서버 시간 기준으로 거래 허용 시간 범위를 설정합니다. 야간 구간도 설정할 수 있습니다.

Allow Monday ~ Allow Friday
요일별 신규 진입 허용 여부를 설정합니다. 기존 포지션 관리는 계속 수행될 수 있습니다.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] 전략 설정

Trading timeframe
거래 판단에 사용할 타임프레임입니다. 본 시스템은 M5 기준으로 설계되었습니다.

Bollinger Bands

  • Period: 밴드 계산 기간

  • Deviation: 표준편차 배수

  • Applied price: 계산에 사용할 가격 기준

Stochastic Oscillator

  • %K, %D, Slowing: Stochastic 계산 파라미터

  • MA method: 내부 평활 방식

  • Price mode: 고가/저가 기반 계산 방식

  • Overbought / Oversold: 과매수·과매도 기준

Pivot Zone

  • Pivot proximity ATR multiplier: Pivot 근접 판단 허용 범위(ATR 기반)

  • Pivot Point, R1/S1, R2/S2 사용 여부 설정

4.4 ▶ [Entry Filters] 진입 필터

Spread filter
스프레드가 지정 값 이상일 경우 신규 진입을 제한합니다.

Volatility filter (ATR explosion)
현재 ATR이 평균 ATR 대비 과도하게 증가한 경우 진입을 제한합니다.

4.5 ▶ [Risk] 손절 및 안전 설정

ATR period
손절 계산 및 변동성 필터에 사용되는 ATR 기간입니다.

SL ATR multiplier
ATR 기준 손절 거리 배수입니다.

Minimum SL points
ATR 기반 손절이 너무 짧을 경우 적용되는 최소 손절 거리입니다.
브로커의 최소 주문 거리 조건도 함께 고려됩니다.

4.6 ▶ [Take Profit Options] 이익 실현 설정

TP Mode

  • BB Middle

  • Pivot Point

  • S1/R1

  • 자동 선택(수익 방향에서 가장 가까운 레벨)

TP는 항상 수익 방향이 되도록 보정되며, 최소 거리 조건이 적용됩니다.

4.7 ▶ [Position Management] 포지션 관리

Break-even
포지션 이익이 지정 값 이상일 경우 손절가를 진입가 부근으로 이동합니다.

Trailing Stop
이익 구간에서 손절가를 단계적으로 이동시킵니다.
브로커의 최소 수정 거리 조건을 자동으로 고려합니다.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] 고급 리스크 관리

  • 일일 손실 제한 (잔고 또는 에퀴티 기준)

  • 거래당 최대 손실 비율 제한

  • 연속 손실 횟수 제한

  • 최소 거래 간격(바 수) 제한

4.9 ▶ [Debug Options] 디버그

디버그 로그 출력 여부를 설정합니다.
일반 운용 시 비활성화를 권장합니다.

5. 동작 방식 및 주의 사항

  • 모든 진입 판단은 새로운 캔들이 완전히 종료된 이후에만 수행됩니다.

  • 동시에 하나의 포지션만 유지합니다.

  • 백테스트 결과는 과거 데이터 기반 시뮬레이션이며, 실제 거래 결과를 보장하지 않습니다.

  • 시장 상황, 브로커 환경, 슬리피지 등에 따라 실제 성과는 달라질 수 있습니다.

6. 설치 방법

  1. MetaTrader 5 실행

  2. 데이터 폴더 열기

  3. MQL5 → Experts 폴더에 파일 복사

  4. MetaTrader 5 재시작

  5. 차트에 Expert Advisor 적용

7. 지원 및 문의

제품 관련 문의 및 지원은 MQL5 마켓 댓글 시스템 또는 MQL5 메시징 기능을 통해서만 제공됩니다.
외부 메신저, 텔레그램 그룹, 외부 웹사이트는 운영하지 않습니다.

8. 면책 조항

본 Expert Advisor는 투자 조언을 제공하지 않습니다.
자동매매 시스템 사용에 따른 모든 거래 결정과 결과에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.


추천 제품
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experts
Overview MAM White MT5 is an Expert Advisor for major indices (e.g., US500, NAS100, GER40). It combines trend-confirmed entries (EMA alignment) with volatility filters and an adaptive trailing module. No martingale and no uncontrolled averaging. What it does Enables trading only when fast/slow EMA alignment and volatility conditions agree One-sided, disciplined positioning; ATR-aware trailing and optional partial exits Broker safety checks (stop/freeze levels, margin, volume) before order acti
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experts
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
TitanCross
Davut Ozcan
Experts
MA Cross MACD Final Engine v3.04 CTrade 통합이 포함된 다중 시간 프레임 전략 자동화 개요: MA Cross MACD Final Engine v3.04는 이동 평균(MA) 교차와 MACD 확인, 그리고 추세 필터를 결합한 자동 거래 전략입니다. MetaTrader 5용으로 설계된 이 EA는 시장 상황에 유연하게 반응하는 지능적인 구조를 갖추고 있습니다. 주요 기능: MA 교차 + MACD 확인: 빠른 MA와 느린 MA의 교차, 그리고 MACD가 양의 영역에 있을 때 매수, 음의 영역일 때 매도 신호를 생성합니다. 추세 필터링 (다중 시간 프레임 분석): 상위 시간대에서 계산된 추가 MA 지표를 통해 전체 추세 방향을 감지하고, 추세와 일치하는 거래만 실행합니다. CTrade 기반 완전 자동화: MQL5의 현대적인 CTrade 클래스를 활용하여 주문 실행 및 관리가 자동으로 처리됩니다. 고급 포지션 관리 기능: 고정 SL/TP 조절 가능한 거래량
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Pillartrade by QuanticX Welcome to Pillartrade - Your Long-Only Trading Ally for US500 Join the forefront of financial
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experts
Go Long EA는 다중 기술적 확인을 통한 체계적인 일일 거래 원칙을 기반으로 한 고급 장중 거래 전략을 구현합니다. 많은 트레이더들이 복잡한 알고리즘을 찾는 반면, 이 EA는 단순하지만 효과적인 개념과 정교한 위험 관리 및 다중 기술적 필터를 결합합니다. EA는 매일 특정 시간에 포지션을 열지만, 시장 조건이 여러 기술적 지표와 일치할 때만 실행됩니다. 이러한 체계적인 접근 방식은 수익을 잠식할 수 있는 야간 보유 비용을 피하면서 장중 움직임을 포착하는 데 도움이 됩니다. EA는 사전 설정된 시간에 자동으로 포지션을 종료하므로, 야간 노출을 피하고자 하는 트레이더에게 완벽합니다. 이 EA를 특별하게 만드는 것은 적응형 위험 관리 시스템입니다. 포지션 크기는 여러 요인을 기반으로 자동 조정됩니다: - 기본 자금 및 위험 비율 설정 - 기술적 지표 조건 (이동평균선, RSI, MACD 등) - 조건이 특히 유리할 때 포지션 크기를 증가시키는 특별 승수 EA는 활성화/비활성화
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experts
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Moving Average 429 EA MT5
Xing Yuan Wang
Experts
This is  MT5 version ,MT4 version:  https://www.mql5.com/zh/market/product/135036 Expert Advisor (EA) is not omnipotent, using this EA means agreeing to bear the risk of all losses incurred by the EA Trading financial products such as foreign exchange and gold are high-risk products that may result in zero principal. Please be aware of the risks before trading This is Moving Average 429 EA FREE! This is a Moving Average EA
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Fibo scalping strategy
Komila Safarova
Experts
이 EA는 피보나치 되돌림과 피보나치 레벨을 기반으로 합니다. 피보나치 레벨에 기반한 신호가 있을 경우, 동시에 여러 매수 및 매도 포지션을 개설할 수 있습니다. 또한, 자유 증거금 수준에 따라 추세에 따라 계좌 자본금이 계좌 잔액보다 높을 경우 여러 포지션을 개설할 수 있습니다. 헤지 거래에는 센트 계좌를 사용하는 것을 권장합니다. 1,000달러를 입금하면 100,000센트가 됩니다. Exness Standard 센트 계좌에서 이 점을 확인했으며, 이 브로커를 추천해 드릴 수 있습니다. 제 EA는 고위험 계좌이므로 센트를 위험에 노출하는 것이 좋으므로 센트 계좌 유형을 사용하는 것을 강력히 권장합니다. 기본 설정을 사용하는 것을 권장합니다. 이 설정을 여러 번 테스트했기 때문입니다. 이 EA는 모든 통화쌍에서 작동할 수 있지만, XAUUSD(금) 상품만 사용하는 것을 권장합니다. 이 상품은 시장 변동성이 높고, 변동성이 가장 높은 상황에서도 매우 효과적일 수 있기 때문입니다. XA
FREE
Quant Yen Edge
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Quant Yen Edge - GBPJPY Trading Bot Welcome to Quant Yen Edge - Your Precision Trading Companion for GBPJPY Step into t
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experts
이 EA는 이동 평균 크로스오버를 사용하여 거래합니다. 완전히 사용자 정의 가능한 설정, 유연한 위치 관리 설정, 사용자 정의 가능한 거래 세션, 마틴게일 및 역 마틴게일 모드와 같은 많은 유용한 기능을 제공합니다. [ 설치 가이드 | 업데이트 가이드 | 문제 해결 | 자주하는 질문 | 모든 제품 ] 사용 및 감독 용이 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 설정 그것은 두 가지 다른 거래 행동을 구현합니다 맞춤형 손익분기점, SL, TP 및 후행 정지 ECN/비 ECN 중개인을 위한 작업 2-3-4-5 자리 기호에 대해 작동 거래는 NFA/FIFO를 준수할 수 있습니다. 거래는 반대 신호에서 마감될 수 있습니다. 마틴게일 및 역 마틴게일 기능을 구현합니다. 주중 및 시간별로 거래 필터링 내장된 자금 관리 EA는 네 가지 다른 동작을 구현합니다. 일반: 강세 크로스오버에서 매수하고 약세 크로스오버에서 매도 역: 강세 크로스오버에서 매도하고 약세 크로스오버에서 매수 매수만: 강세 크로스
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Experts
What is SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed based on Smart Money Concept (SMC) and market structure analysis . The EA is designed to help traders follow the natural flow of the market , focusing on price structure instead of indicators or lagging signals. How Does the EA Work? The EA analyzes market structure changes using pure price action: Detects higher highs & higher lows for bullish structure Detects l
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experts
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Gold Swing Trader EA Advanced Algorithmic Trading for XAUUSD on Higher Timeframes The Gold News & Swing Trader EA is a specialized MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold). It operates on a swing trading strategy to capture medium- to long-term price movements on the H4 and Daily charts. Key Features: · Dedicated XAUUSD Strategy: Logic optimized for the unique volatility of Gold. · Swing Trading Focus: Aims to capture significant price swings over several days. · High
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Experts
This is a Forex Scalping Trading Sytem based on the Bollinger Bands.  Pairs:Major Time frame: 1M or higher. Spread max:0,0001.  Indicators (just suggestion) Bollinger bands (20, 2); ADX (14 period); RSI   (7 period ). Y ou should only trade this system between 2am to 5am EST, 8am to 12am EST and 7.30pm to 10pm EST. Do not scalp 30 minutes before a orange or red news  report and not for a hour afterwards.   Setup: is for price to move above the lower or lower Bollinger Bands, RSI raise above the
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 199  USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
소품 준비 완료! 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과     |    공개 커뮤니티 출시 가격: 249달러, 다음 가격: 349달러 (재고 6개 남음) 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전략은 2006년부
제작자의 제품 더 보기
NEXA Bb Volatility Trap
Park Seongcheon
Experts
NEXA Bb Volatility Trap Expert Advisor for MetaTrader 5 1. 개요 NEXA Bb Volatility Trap은 볼린저 밴드 폭(Bollinger Band Width)의 수축과 확장을 기반으로 시장의 변동성 변화를 감지하여 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다. 본 제품은 변동성이 낮은 구간 이후 발생하는 가격 확장 움직임을 감지하는 것을 목표로 하며, 모든 거래 판단은 완전히 종료된 캔들 데이터 를 기준으로 수행됩니다. 본 Expert Advisor는 자동 매매 도구이며, 모든 거래에는 손실의 가능성이 존재합니다. 2. 작동 원리 본 Expert Advisor는 두 개의 시간 프레임을 사용합니다. 2.1 변동성 압축 감지 상위 시간 프레임에서 볼린저 밴드 폭의 통계적 Z-Score를 계산합니다. 변동성이 평균보다 낮은 상태가 감지되면 거래 준비 상태로 전환됩니다. 2.2 진입 트리거 압축 상태 이후 하위 시간 프레임에서
FREE
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experts
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1 추세 + M15 풀백 기반 GOLD 전용 스윙 트레이딩 EA 한국어 사용자 설명서 (최종본) 1. EA 개요 NEXA Gold Pullback System v2.0은 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된 멀티 타임프레임 추세 분석과 풀백 구조를 결합한 스윙 트레이딩 Expert Advisor입니다. 본 EA는 H1(1시간) 차트에서 중·장기 추세 방향을 판단하고, M15 차트에서 실제 GOLD 시장에서 반복적으로 관찰되는 풀백 이후의 재개 구간만을 선별하여 거래를 수행합니다. 단순한 단일 지표 신호가 아닌 Trend → Pullback → Breakout 이라는 구조적 흐름을 기반으로 설계되어, 불필요한 단기 변동 신호를 최소화하고 추세 구간에서 거래 효율을 높이는 것을 목표로 합니다. 2. 전략 구조 2.1 H1 추세 필터 (EMA, RSI, ATR) EMA34가 EMA89 위에 위치할 경우 상승 추세 EMA34가 E
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
Experts
NEXA Logistic Regression EA (Expert Advisor) 1. 제품 개요 NEXA Logistic Regression EA는 M15 타임프레임 기반의 추세 방향 거래를 수행하는 자동매매 프로그램 입니다. 본 제품은 EMA200 방향 필터 와 가격 데이터 기반의 수식형 Logistic Regression 계산 결과 를 조합하여 매수 또는 매도 방향을 판단합니다. 모든 계산은 완료된 캔들(Closed Bar) 기준으로 이루어지며, 실시간 재계산 또는 차트 왜곡을 발생시키지 않습니다. 2. 동작 방식 요약 본 EA는 다음과 같은 흐름으로 동작합니다. EMA200 기준으로 현재 가격의 방향 변화를 확인합니다. EMA200 상·하향 돌파 발생 시에만 거래 가능 상태로 전환됩니다. 최근 가격 데이터를 기반으로 Logistic Regression 계산을 수행합니다. 계산 결과와 EMA200 방향이 일치할 경우에만 진입을 고려합니다. 포지션은 단일 심볼 기준으로 관리되며,
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experts
한국어 버전 — EA 판매용 프리미엄 설명서 NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) 기반 1:3 자동매매 시스템 (매크로 필터 + 웨이브 관리 포함) 1. EA 개요 NEXA Gold Macro Strategy02 EA 는 GOLD(XAUUSD) 시장을 전문적으로 자동매매하기 위해 설계된 프로페셔널 트렌드 기반 알고리즘 EA 입니다. M15에서 방향성 확정 M5에서 정밀한 진입 트리거 발생 또한 US100 / US500 / OIL 을 활용한 글로벌 리스크 센티먼트 필터로 매매 정확도를 크게 향상시키고, 불필요한 손실을 최소화합니다. 2. 주요 특징 듀얼 타임프레임 알고리즘 (M15 + M5) EMA8/20, RSI14, ADX 기반 트렌드 분석 M5 트리거로 정교한 진입 시점 확보 오버트레이딩 방지 + 정확도 극대화 매크로 필터 (Risk-ON / Risk-OFF 시스템) US100 / US500 / OIL 지표
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experts
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- # NEXA EMA-RSI Swing v2 사용설명서 ## 목차 1. [EA 개요](#ea-개요) 2. [전략 설명](#전략-설명) 3. [설정 파라미터](#설정-파라미터) 4. [사용 방법](#사용-방법) 5. [주의사항](#주의사항) 6. [성능 통계](#성능-통계) --- ## EA 개요 **NEXA EMA-RSI Swing v2**은 트렌드 추종과 풀백 스윙 전략을 결합한 자동매매 Expert Adviso
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experts
NEXA Trend Swing Pro v3 한국어 사용 설명서 (최종 버전) EMA 트렌드 + RSI + 모멘텀 + 볼륨 필터 + 멀티 스코어 시스템 기반 스윙 트레이딩 EA 1. EA 개요 NEXA Trend Swing Pro v3는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 H1 추세 + M30 트리거 조합을 사용하는 트렌드 추종형 스윙 알고리즘입니다. 이 전략은 단순한 EMA 크로스 전략이 아니라, 추세 강도 · RSI 구조 · 모멘텀 방향 · 거래량 변화 · 시장 레짐(Trend/Range/Spike) 까지 반영하는 5중 필터 기반 정교한 알고리즘 구조 를 갖고 있습니다. 본 버전은 **7년 장기 데이터 최적화(2018~2024)**를 통해 가장 안정적인 조합으로 파라미터가 세팅되어 있습니다. 2. 전략 구조 (전략 흐름) ① H1 EMA 트렌드 필터 EMA Fast(24) > EMA Slow(130) → 상승 추세 → BUY만 허용 EMA Fast < EMA S
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experts
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD 전용 마이크로 트렌드 추종 EA (공식 한국어 사용자 설명서) 1️⃣ EA 개요 NEXA ADX-EMA Trend Ride 는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된 마이크로 타임프레임 기반 트렌드 추종 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 일반적인 고타임프레임(H1/H4) 추세 추종이 아니라, **이미 형성된 추세 구간에서 발생하는 미세 가속(Micro Momentum)**을 정밀하게 포착하여 진입하는 구조를 가지고 있습니다. 핵심 컨셉 작은 손실 + 드물게 발생하는 큰 추세 수익(Fat Tail Capture) 2️⃣ 타임프레임 구조 설명 (중요) 내부 계산 타임프레임 (EA 로직 기준) 본 EA는 내부적으로 아래 타임프레임을 사용하여 모든 거래 판단을 수행합니다. TrendTF : M5 (마이크로 추세 판단) TriggerTF : M1 (정밀 진입 트리거) M5 : EMA + ADX를 이용한 단기 추세 방향 판단
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experts
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD 전용 모멘텀 트렌드 자동매매 EA 한국어 사용자 설명서 (공식 판매용) 1️⃣ EA 개요 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch 는 GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된 저빈도·고 RR(리스크 대비 수익률) 구조의 모멘텀 기반 트렌드 추종 자동매매 시스템 입니다. 본 EA는 단기 스캘핑이나 고빈도 매매가 아닌, H1 추세 방향 + M5 모멘텀 돌파가 동시에 발생하는 ‘확정 캔들’ 조건 에서만 진입하여 불필요한 노이즈 트레이드를 최대한 배제하도록 설계되었습니다. 2️⃣ 전략 핵심 구조 트렌드 판단 (상위 타임프레임) H1 EMA50 기준 가격이 EMA 위/아래에 위치한 방향만 거래 ATR 기반 거리로 트렌드 강도 점수(Trend Score) 계산 기준 점수 이상일 때만 진입 허용 진입 트리거 (하위 타임프레임) M5 확정 캔들 기준 모멘텀 지표가 평균값을 상향 돌파 캔들
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experts
NEXA Swing Zone Trader 한국어 사용자 설명서 (Official Manual) 1. EA 개요 NEXA Swing Zone Trader 는 EMA 기반의 추세 존(Zone) 안에서 구조 돌파가 발생할 때만 거래하는 저빈도·고정밀 스윙 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 잦은 거래를 하지 않으며, 명확한 추세 + 모멘텀 + 구조 돌파 가 동시에 발생할 때만 진입하여 실계좌 환경에서도 안정성을 우선으로 설계되었습니다. 2. 전략 핵심 구조 추세 판별 (Trend Zone) EMA 150 (H1 기준) 가격이 EMA 위에 있으면 상승 존(Bull Zone) 가격이 EMA 아래에 있으면 하락 존(Bear Zone) 추세 방향과 반대 방향의 거래는 절대 하지 않습니다. 진입 조건 (Entry Logic) 매수(BUY) 가격이 EMA 위 (Bull Zone) RSI(10)이 49.5 기준 상향 돌파 최근 Fractal High 구조 돌파 매도(SELL) 가격이 EMA
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experts
NEXA Dynamic Swing 한국어 사용 설명서 (Korean User Manual) 1. EA 개요 NEXA Dynamic Swing 은 Adaptive Moving Average(AMA)를 중심으로 RSI + Stochastic + OBV 수급 확인을 결합한 변동성 적응형 고급 스윙 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 단기 노이즈를 제거하고, 유럽–미국 세션의 ‘질 좋은 추세 구간’에서만 진입 하도록 설계되었습니다. 과도한 매매 큰 손실 장기 생존 구조 2. 권장 트레이딩 환경 거래 상품(Symbol) : GOLD (XAUUSD) 메인 추세 타임프레임 : H1 진입 타임프레임 : M15 권장 계좌 유형 : ECN / Raw Spread 권장 최소 자본 : $1,000 이상 권장 레버리지 : 1:100 이상 3. 전략 구조 요약 Trend 판단 (H1) Adaptive MA(AMA)를 기준으로 가격이 위/아래에 위치한 방향을 추세로 판단 진입 조건 (
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Experts
NEXA Multi MA Swing Master 다중 EMA 프리스택 기반 GOLD(XAUUSD) 추세 초기 포착 스윙 EA 제품 개요 NEXA Multi MA Swing Master 는 다중 이동평균(EMA 20·50·100)의 정렬이 시작되는 초기 추세 구간 에서만 선별적으로 진입하도록 설계된 GOLD(XAUUSD) 전용 스윙 자동매매 EA 입니다. 이 EA는 모든 시장 상황에서 거래하지 않으며, 변동성과 추세 조건이 동시에 충족되는 구간만 선택적으로 거래 합니다. 전략 핵심 특징 1️⃣ EMA Pre-Stack 구조 (핵심 로직) EMA 20 / 50 / 100의 상대적 위치와 변화 과정을 점수화 완전 정렬 이후가 아닌 정렬이 형성되는 초기 단계만 진입 추세 초입 포착에 최적화된 구조 2️⃣ Momentum Ignition 필터 다음 조건이 동시에 충족될 때만 거래합니다. RSI 중심선 돌파 Momentum 지표의 평균 대비 강한 가속 ADX 상승 구조 및 점화 조건
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
Experts
Nexa BB Revert Expert Advisor for MetaTrader 5 1. 제품 개요 Nexa BB Revert는 볼린저 밴드 기반 평균회귀(Mean Reversion) 개념을 활용하여 과도하게 확장된 가격 움직임 이후 발생할 수 있는 단기 되돌림 구간 을 분석하는 Expert Advisor입니다. 본 제품은 M15 타임프레임 을 기준으로 설계되었으며, 볼린저 밴드, RSI, CCI, ATR 지표의 조합을 통해 진입 조건을 평가합니다. 이 Expert Advisor는 단일 종목, 단일 포지션 구조로 작동하며, 진입 이후에는 부분 청산, 손절 관리, 추적 손절 기능을 통해 포지션을 관리합니다. 2. 전략 개념 설명 본 제품의 핵심 개념은 다음과 같습니다. 가격이 볼린저 밴드 상단 또는 하단에 도달한 이후 이전 봉 대비 가격이 다시 밴드 내부로 복귀할 경우 RSI 및 CCI 지표가 과매수 또는 과매도 구간에서 방향 전환 신호를 보일 때 이러한 조건이 동시에 충족되었을 경우
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변