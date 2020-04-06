NEXA Dynamic Swing
- Experten
- Park Seongcheon
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Deutsches Benutzerhandbuch
1. Überblick
NEXA Dynamic Swing ist ein fortschrittlicher Swing-Trading Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde.
Der EA kombiniert einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA) mit RSI, Stochastic sowie einer Volumenbestätigung durch OBV, um nur in hochwertigen Marktphasen zu handeln und Seitwärtsmärkte sowie Marktrauschen zu vermeiden.
Zentrale Design-Prinzipien:
-
Weniger Trades, höhere Qualität
-
Strenge Kontrolle des Drawdowns
-
Langfristige Stabilität für reale Konten
2. Empfohlene Handelsumgebung
-
Handelsinstrument: GOLD (XAUUSD)
-
Trend-Zeiteinheit: H1
-
Einstiegs-Zeiteinheit: M15
-
Kontotyp: ECN / Raw Spread
-
Empfohlenes Mindestkapital: ab $1.000
-
Empfohlener Hebel: 1:100 oder höher
3. Strategielogik
🔹 Trendbestimmung (H1)
-
Die Marktrichtung wird mithilfe des
Adaptive Moving Average (AMA) bestimmt
-
Kurs über AMA → Kauf-Bias (BUY)
-
Kurs unter AMA → Verkaufs-Bias (SELL)
🔹 Einstiegsbedingungen (M15)
Ein Trade wird nur eröffnet, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
-
RSI bestätigt die Momentum-Richtung
-
Gültiger Stochastic-Kreuzungspunkt
-
OBV bestätigt den Volumenfluss in Trendrichtung
-
Die Volatilität der vorherigen Kerze erfüllt die ATR-Anforderungen
👉 Diese Struktur filtert Fehlsignale und Seitwärtsphasen effektiv heraus.
4. Stop Loss & Take Profit
-
Stop Loss (SL)
Automatische Berechnung auf Basis eines ATR-Multiplikators
mit Schutz einer minimalen Stop-Distanz.
-
Take Profit (TP)
Basierend auf dem Risiko-Ertrags-Verhältnis,
Standard-RR ≥ 1:3.
-
Positionsmanagement
-
Trailing Stop über Parabolic SAR
-
Trailing wird erst nach Erreichen eines Mindestgewinns (R-Multiplikator) aktiviert
-
5. Erweitertes Risikomanagement (Kernfunktion)
NEXA Dynamic Swing verfügt über ein 3-stufiges Schutzsystem:
✅ 1) Schutz bei aufeinanderfolgenden Verlusten
-
Der Handel wird nach einer definierten Verlustserie pausiert
-
Bei sehr starken Trends sind Ausnahmen möglich
✅ 2) Fail-Safe Exit
-
Automatisches Schließen, wenn der maximale Verlust (in R) überschritten wird
-
Zeitbasierte Schließung von langfristig verlustreichen Positionen
✅ 3) Drawdown-Schutz
-
Automatische Reduzierung der Lotgröße bei steigendem Drawdown
👉 Entwickelt zum Schutz realer Konten und der Trader-Psychologie.
6. Wichtige Parameter (Essentiell)
▶ Lot-Management
-
FixedLots : Feste Lotgröße
-
UseDynamicLots : Automatische Lotberechnung basierend auf Risiko-Prozent
▶ Zeitfilter
-
Optimiert für die London- und New-York-Session
-
Vermeidet Phasen mit geringer Liquidität und hohen Spreads
▶ Empfohlene Einstellungen für Einsteiger
-
Dynamic Lots: AUS
-
OBV-Bestätigung: EIN
-
Trendstärke-Filter: AUS (höhere Trade-Frequenz)
7. Anwendungshinweise
⚠️ Bitte beachten:
-
Die Nutzung eines VPS wird dringend empfohlen
-
Nicht zu viele EAs auf demselben Konto betreiben
-
Keine manuelle Intervention während wichtiger Nachrichten
-
Ergebnisse über mindestens 2–3 Monate bewerten
8. Für wen ist dieser EA geeignet?
✔ Trader, die stabilen Swing-Handel bevorzugen
✔ Nutzer, die saubere Equity-Kurven und geringen Drawdown schätzen
✔ GOLD-fokussierte Trader
✔ Anwender mit langfristigem Real-Konto-Ansatz
9. Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.
Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für seine Handelsentscheidungen.
✅ Kurzfassung in einem Satz
NEXA Dynamic Swing ist ein GOLD-Swing-EA,
der weniger handelt, dafür aber mit höherer Präzision und Stabilität.