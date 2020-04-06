Deutsches Benutzerhandbuch

1. Überblick

📘 NEXA Dynamic Swing

NEXA Dynamic Swing ist ein fortschrittlicher Swing-Trading Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der EA kombiniert einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA) mit RSI, Stochastic sowie einer Volumenbestätigung durch OBV, um nur in hochwertigen Marktphasen zu handeln und Seitwärtsmärkte sowie Marktrauschen zu vermeiden.

Zentrale Design-Prinzipien:

Weniger Trades, höhere Qualität

Strenge Kontrolle des Drawdowns

Langfristige Stabilität für reale Konten

2. Empfohlene Handelsumgebung

Handelsinstrument : GOLD (XAUUSD)

Trend-Zeiteinheit : H1

Einstiegs-Zeiteinheit : M15

Kontotyp : ECN / Raw Spread

Empfohlenes Mindestkapital : ab $1.000

Empfohlener Hebel: 1:100 oder höher

3. Strategielogik

🔹 Trendbestimmung (H1)

Die Marktrichtung wird mithilfe des

Adaptive Moving Average (AMA) bestimmt

Kurs über AMA → Kauf-Bias (BUY)

Kurs unter AMA → Verkaufs-Bias (SELL)

🔹 Einstiegsbedingungen (M15)

Ein Trade wird nur eröffnet, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:

RSI bestätigt die Momentum-Richtung

Gültiger Stochastic-Kreuzungspunkt

OBV bestätigt den Volumenfluss in Trendrichtung

Die Volatilität der vorherigen Kerze erfüllt die ATR-Anforderungen

👉 Diese Struktur filtert Fehlsignale und Seitwärtsphasen effektiv heraus.

4. Stop Loss & Take Profit

Stop Loss (SL)

Automatische Berechnung auf Basis eines ATR-Multiplikators

mit Schutz einer minimalen Stop-Distanz.

Take Profit (TP)

Basierend auf dem Risiko-Ertrags-Verhältnis ,

Standard-RR ≥ 1:3.

Positionsmanagement Trailing Stop über Parabolic SAR Trailing wird erst nach Erreichen eines Mindestgewinns (R-Multiplikator) aktiviert



5. Erweitertes Risikomanagement (Kernfunktion)

NEXA Dynamic Swing verfügt über ein 3-stufiges Schutzsystem:

✅ 1) Schutz bei aufeinanderfolgenden Verlusten

Der Handel wird nach einer definierten Verlustserie pausiert

Bei sehr starken Trends sind Ausnahmen möglich

✅ 2) Fail-Safe Exit

Automatisches Schließen, wenn der maximale Verlust (in R) überschritten wird

Zeitbasierte Schließung von langfristig verlustreichen Positionen

✅ 3) Drawdown-Schutz

Automatische Reduzierung der Lotgröße bei steigendem Drawdown

👉 Entwickelt zum Schutz realer Konten und der Trader-Psychologie.

6. Wichtige Parameter (Essentiell)

▶ Lot-Management

FixedLots : Feste Lotgröße

UseDynamicLots : Automatische Lotberechnung basierend auf Risiko-Prozent

▶ Zeitfilter

Optimiert für die London- und New-York-Session

Vermeidet Phasen mit geringer Liquidität und hohen Spreads

▶ Empfohlene Einstellungen für Einsteiger

Dynamic Lots: AUS

OBV-Bestätigung: EIN

Trendstärke-Filter: AUS (höhere Trade-Frequenz)

7. Anwendungshinweise

⚠️ Bitte beachten:

Die Nutzung eines VPS wird dringend empfohlen

Nicht zu viele EAs auf demselben Konto betreiben

Keine manuelle Intervention während wichtiger Nachrichten

Ergebnisse über mindestens 2–3 Monate bewerten

8. Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die stabilen Swing-Handel bevorzugen

✔ Nutzer, die saubere Equity-Kurven und geringen Drawdown schätzen

✔ GOLD-fokussierte Trader

✔ Anwender mit langfristigem Real-Konto-Ansatz

9. Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.

Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für seine Handelsentscheidungen.

✅ Kurzfassung in einem Satz