Nexa BB Revert

Expert Advisor für MetaTrader 5

1. Produktübersicht

Nexa BB Revert ist ein Expert Advisor, der auf dem Mean-Reversion-Konzept unter Verwendung der Bollinger-Bänder basiert.
Er analysiert mögliche kurzfristige Kurskorrekturen nach Phasen übermäßiger Kursausdehnung.

Das System ist für den Betrieb auf dem Zeitfenster M15 konzipiert und bewertet Handelsbedingungen anhand einer Kombination der Indikatoren Bollinger Bands, RSI, CCI und ATR.

Der Expert Advisor arbeitet mit einem einzigen Handelssymbol und nur einer Position pro Magic Number und verwaltet offene Positionen automatisch gemäß vordefinierten Regeln.

2. Handelskonzept

Die Kernlogik von Nexa BB Revert basiert auf den folgenden Bedingungen:

  • Der Preis erreicht das obere oder untere Bollinger-Band

  • Der Preis kehrt in der folgenden Kerze in das Band zurück

  • Die Indikatoren RSI und CCI zeigen überkaufte oder überverkaufte Bedingungen mit Richtungswechsel an

Eine Position wird nur dann in Betracht gezogen, wenn alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind.

Optionale Filter wie der ATR-Bereichsfilter und der ADX-Trendstärkefilter können aktiviert werden, um den Handel in Phasen hoher Volatilität oder starker Trends zu vermeiden.

3. Zusammenfassung der Handelsbedingungen

  • Hauptzeitfenster: M15

  • Positionsarten: Kauf und Verkauf

  • Gleichzeitige Positionen: Eine pro Symbol und Magic Number

  • Handelsfrequenz: Begrenzt, mit Fokus auf Signalqualität

4. Positionsverwaltung

Nach der Eröffnung einer Position verwaltet Nexa BB Revert den Trade automatisch entsprechend dem ausgewählten Verwaltungsmodus:

  • ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

  • Eine der folgenden Zielverwaltungsoptionen:

    • Festes Risiko-Ertrags-Verhältnis

    • Teilweises Schließen auf Zwischenlevels

    • Stop-Loss-Verschiebung auf Break-even nach Teil-Schließung

    • ATR-basierter Trailing-Stop

Alle Verwaltungsaktionen werden automatisch gemäß den konfigurierten Parametern ausgeführt.

5. Risikomanagement-Funktionen

Der Expert Advisor enthält folgende Mechanismen zur Risikokontrolle:

  • Begrenzung aufeinanderfolgender Verluste

  • Tägliche Verlustbegrenzung

  • Wöchentliche Verlustbegrenzung

  • Handelszeitfilter

  • Optionaler Spread-Filter

Diese Funktionen dienen dazu, die Handelsaktivität unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen.

6. Struktur der Eingabeparameter

Die Eingabeparameter sind in logische Gruppen unterteilt, darunter:

  • Allgemeine Einstellungen (Symbol, Lotgröße, Magic Number)

  • Indikatoreinstellungen (BB, RSI, CCI, ATR)

  • Schwellenwerte für Einstiegssignale

  • Stop-Loss- und Ziel-Einstellungen

  • Einstellungen für Teil-Schließung und Trailing-Stop

  • Zeit- und Zusatzfilter

  • Risikomanagement-Einstellungen

Jeder Parameter kann unabhängig angepasst werden, um den individuellen Handelsbedingungen zu entsprechen.

7. Verwendung

  1. Öffnen Sie ein Chart im MetaTrader 5.

  2. Stellen Sie das Zeitfenster auf M15 ein.

  3. Fügen Sie den Expert Advisor Nexa BB Revert dem Chart hinzu.

  4. Überprüfen und passen Sie die Eingabeparameter bei Bedarf an.

  5. Aktivieren Sie den automatisierten Handel.

Der Expert Advisor arbeitet automatisch gemäß den konfigurierten Bedingungen.

8. Empfohlene Einsatzumgebung

  • MetaTrader 5 Plattform

  • Betrieb mit einem einzelnen Handelssymbol

  • Testen auf einem Demokonto vor dem Einsatz auf einem Live-Konto empfohlen

  • Stabile Internetverbindung

9. Wichtige Hinweise

Dieser Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, und der Handel ist mit Marktrisiken verbunden.
Der Benutzer sollte die Funktionsweise des Systems und die Auswirkungen der Eingabeparameter vollständig verstehen, bevor er es verwendet.

Alle Handelsentscheidungen und Ergebnisse liegen in der Verantwortung des Benutzers.

10. Technische Informationen

  • Lieferformat: Kompilierte EX5-Datei

  • Keine DLL-Aufrufe

  • Keine externe Kommunikation oder Datenerfassung

  • Keine Erfassung oder Übertragung personenbezogener Daten

Konformität mit dem MQL5 Market

  • Keine Gewinnversprechen oder Garantien

  • Keine Darstellung von Backtest-Ergebnissen als reale Performance

  • Keine externen Links

  • Neutrale und technische Beschreibungsweise


