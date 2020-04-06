Nexa BB Revert

Expert Advisor für MetaTrader 5

1. Produktübersicht

Nexa BB Revert ist ein Expert Advisor, der auf dem Mean-Reversion-Konzept unter Verwendung der Bollinger-Bänder basiert.

Er analysiert mögliche kurzfristige Kurskorrekturen nach Phasen übermäßiger Kursausdehnung.

Das System ist für den Betrieb auf dem Zeitfenster M15 konzipiert und bewertet Handelsbedingungen anhand einer Kombination der Indikatoren Bollinger Bands, RSI, CCI und ATR.

Der Expert Advisor arbeitet mit einem einzigen Handelssymbol und nur einer Position pro Magic Number und verwaltet offene Positionen automatisch gemäß vordefinierten Regeln.

2. Handelskonzept

Die Kernlogik von Nexa BB Revert basiert auf den folgenden Bedingungen:

Der Preis erreicht das obere oder untere Bollinger-Band

Der Preis kehrt in der folgenden Kerze in das Band zurück

Die Indikatoren RSI und CCI zeigen überkaufte oder überverkaufte Bedingungen mit Richtungswechsel an

Eine Position wird nur dann in Betracht gezogen, wenn alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind.

Optionale Filter wie der ATR-Bereichsfilter und der ADX-Trendstärkefilter können aktiviert werden, um den Handel in Phasen hoher Volatilität oder starker Trends zu vermeiden.

3. Zusammenfassung der Handelsbedingungen

Hauptzeitfenster: M15

Positionsarten: Kauf und Verkauf

Gleichzeitige Positionen: Eine pro Symbol und Magic Number

Handelsfrequenz: Begrenzt, mit Fokus auf Signalqualität

4. Positionsverwaltung

Nach der Eröffnung einer Position verwaltet Nexa BB Revert den Trade automatisch entsprechend dem ausgewählten Verwaltungsmodus:

ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

Eine der folgenden Zielverwaltungsoptionen: Festes Risiko-Ertrags-Verhältnis Teilweises Schließen auf Zwischenlevels Stop-Loss-Verschiebung auf Break-even nach Teil-Schließung ATR-basierter Trailing-Stop



Alle Verwaltungsaktionen werden automatisch gemäß den konfigurierten Parametern ausgeführt.

5. Risikomanagement-Funktionen

Der Expert Advisor enthält folgende Mechanismen zur Risikokontrolle:

Begrenzung aufeinanderfolgender Verluste

Tägliche Verlustbegrenzung

Wöchentliche Verlustbegrenzung

Handelszeitfilter

Optionaler Spread-Filter

Diese Funktionen dienen dazu, die Handelsaktivität unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen.

6. Struktur der Eingabeparameter

Die Eingabeparameter sind in logische Gruppen unterteilt, darunter:

Allgemeine Einstellungen (Symbol, Lotgröße, Magic Number)

Indikatoreinstellungen (BB, RSI, CCI, ATR)

Schwellenwerte für Einstiegssignale

Stop-Loss- und Ziel-Einstellungen

Einstellungen für Teil-Schließung und Trailing-Stop

Zeit- und Zusatzfilter

Risikomanagement-Einstellungen

Jeder Parameter kann unabhängig angepasst werden, um den individuellen Handelsbedingungen zu entsprechen.

7. Verwendung

Öffnen Sie ein Chart im MetaTrader 5. Stellen Sie das Zeitfenster auf M15 ein. Fügen Sie den Expert Advisor Nexa BB Revert dem Chart hinzu. Überprüfen und passen Sie die Eingabeparameter bei Bedarf an. Aktivieren Sie den automatisierten Handel.

Der Expert Advisor arbeitet automatisch gemäß den konfigurierten Bedingungen.

8. Empfohlene Einsatzumgebung

MetaTrader 5 Plattform

Betrieb mit einem einzelnen Handelssymbol

Testen auf einem Demokonto vor dem Einsatz auf einem Live-Konto empfohlen

Stabile Internetverbindung

9. Wichtige Hinweise

Dieser Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, und der Handel ist mit Marktrisiken verbunden.

Der Benutzer sollte die Funktionsweise des Systems und die Auswirkungen der Eingabeparameter vollständig verstehen, bevor er es verwendet.

Alle Handelsentscheidungen und Ergebnisse liegen in der Verantwortung des Benutzers.

10. Technische Informationen

Lieferformat: Kompilierte EX5-Datei

Keine DLL-Aufrufe

Keine externe Kommunikation oder Datenerfassung

Keine Erfassung oder Übertragung personenbezogener Daten

Konformität mit dem MQL5 Market