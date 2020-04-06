📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

H1-Trend + M15-Pullback basiertes GOLD-Swing-Algorithmus-EA

Offizielles deutsches Benutzerhandbuch

📌 1. EA-Übersicht

Das NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein speziell für GOLD (XAUUSD) entwickeltes Swing-Trading-EA, das auf einer Multi-Timeframe-Trend- und Pullback-Struktur basiert.

Der EA erkennt die Primärtrendrichtung im H1-Chart und analysiert wiederkehrende Pullback-Muster im M15-Chart, um nur in Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln.

Dieses EA arbeitet nicht mit einfachen Indikatorsignalen, sondern folgt einer klaren Marktstruktur:

Trend → Pullback → Breakout

Diese Logik eliminiert Rauschsituationen vollständig und erzeugt starke Gewinnphasen während echter Trendbewegungen.

📌 2. Strategische Struktur

✔ ① H1-Trendfilter (EMA34/89 + RSI + ATR)

EMA34 > EMA89 → Aufwärtstrend

EMA34 < EMA89 → Abwärtstrend

Der EMA-Abstand wird per ATR normalisiert →

Einstufung der Trendstärke in: Weak / Normal / Strong

Durch zusätzliche RSI-Filter werden falsche Trendsignale entfernt.

Zonen mit Weak werden komplett ignoriert → keine unnötigen Trades.

✔ ② M15-Pullback-System (Basierend auf realen GOLD-Marktmustern)

Ein Pullback gilt als gültig, wenn mindestens einer der folgenden Fälle zutrifft:

Pattern A – RSI-Pullback

Der RSI der vorherigen Kerze bleibt zwischen 45–55

Der aktuelle RSI bricht erneut in Trendrichtung aus

Pattern B – Vollständige Rückkehr zur EMA20

Der Preis entfernt sich deutlich von der EMA20

Danach kehrt er wieder in die EMA20-Zone zurück

Pattern C – Fibonacci 38,2%–61,8% (optional)

Berührung → anschließende Reaktion (Rebound oder Umkehr)

※ In Version v2.0 standardmäßig deaktiviert (Stabilitätsgründe).

✔ ③ PullbackScore (0–100 Punkte)

Der EA bewertet nicht einfach Signale, sondern erstellt eine Gesamt-Scoring-Struktur:

H1-Trendstärke — 0–40 Punkte

Pullback-Muster — 0–40 Punkte

Trigger-Struktur — 0–20 Punkte

▶ Nur Trades mit PullbackScore ≥ 55 werden zugelassen

→ Maximale Filter- und Signalqualität.

✔ ④ Entry Trigger (M15-Breakout)

Ein Trade wird ausgelöst, wenn einer der folgenden Punkte eintritt:

1) Candle Breakout

Durchbruch des Hochs/Tiefs der vorherigen Kerze mit starker Trendkerze.

2) EMA20 Breakout

Vorherige Kerze schließt außerhalb der EMA20 →

Aktuelle Kerze durchbricht die EMA20 erneut in Trendrichtung.

Diese doppelte Struktur reduziert Fehlsignale auf ein Minimum.

📌 3. SL/TP und Risikostruktur

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR (M15) × 3 , 4

Optimiert für GOLD-Volatilität.

Verhindert zu enge Stopps und wiederholte Verlustserien.

✔ Take Profit (TP)

TP = SL × RRR( 1 , 8 )

Fokus auf Erwartungswert, nicht auf reine Trefferquote.

✔ Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

Tägliches Max-Loss-Limit

Kontoweites Maximum Drawdown-Limit

Automatischer Break-Even

Trailing Stop auf Basis von Parabolic SAR

Nur 1 Position gleichzeitig

Spread-Filter schützt vor abnormalen Marktbedingungen

Das System ist für den sicheren Langzeitbetrieb auf Live-Konten ausgelegt.

📌 4. Zeitfilter (Handelt nur in den profitabelsten Zeitfenstern)

Auf Basis der GOLD-Marktstruktur handelt der EA ausschließlich in diesen stabilen Sessions:

Session 1: 17:00–19:00 (London – spätere Phase)

Session 2: 21:00–23:00 (New York – Beginn der Session)

Andere Zeiten weisen unregelmäßige Volatilität auf und werden automatisch blockiert.

📌 5. Backtest-Ergebnisse (2022.01 ~ 2025.12)

Startkapital: 1.000 USD

Kennzahl Ergebnis Nettogewinn +2.797,66 USD Profit Factor 1,34 Expectancy +5,51 USD / Trade Gesamtanzahl Trades 508 Höchster Gewinnlauf 936 USD Recovery Factor 4,07 Sharpe Ratio 1,38 Maximaler Drawdown -46,8%

Verlauf der Equity-Kurve:

Stabiler Start → Seitwärtsphase → starke Explosion bei H1-Trendphasen

Typisches Verhalten eines GOLD-Swing-EAs.

📌 6. Installation & Ausführung

MT5 starten Menü oben → Datei → „Datenordner öffnen“ EA-Datei in MQL5/Experts kopieren GOLD-Chart (H1) öffnen EA anwenden & AutoTrading aktivieren

📌 7. Empfohlene Broker & Einstellungen

Kategorie Empfehlung Symbol GOLD (XAUUSD) Timeframes H1 / M15 Minimalkapital 500–1.000 USD Hebel 1:100–1:500 Broker ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Wichtige Hinweise

Vor hochvolatilen News (NFP, CPI, FOMC) kann der Volatilitätsfilter den Handel automatisch blockieren

Broker mit hohen Spreads können die Performance beeinträchtigen

Das EA nutzt kein Martingale, kein Grid, kein Hedging

Bewertung des Systems sollte auf langfristiger Performance basieren – nicht auf kurzfristigen Ergebnissen

📌 9. Zusammenfassung

NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein speziell für GOLD entwickeltes

sicheres, präzises und strukturbasiertes Swing-Trading-EA.

Hauptvorteile:

Kombination aus Trend- und Strukturlogik

PullbackScore für hochpräzise Einstiege

Verstärkte Risikokontrolle

Optimiert für Live-Konten

Unterstützt konservative und aggressive Lot-Einstellungen

Es gehört zu den EAs, die die reale Marktstruktur von GOLD-Pullbacks am besten widerspiegeln.