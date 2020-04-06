NEXA Gold Pullback System
- Park Seongcheon
H1-Trend + M15-Pullback basiertes GOLD-Swing-Algorithmus-EA
Offizielles deutsches Benutzerhandbuch
📌 1. EA-Übersicht
Das NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein speziell für GOLD (XAUUSD) entwickeltes Swing-Trading-EA, das auf einer Multi-Timeframe-Trend- und Pullback-Struktur basiert.
Der EA erkennt die Primärtrendrichtung im H1-Chart und analysiert wiederkehrende Pullback-Muster im M15-Chart, um nur in Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln.
Dieses EA arbeitet nicht mit einfachen Indikatorsignalen, sondern folgt einer klaren Marktstruktur:
Trend → Pullback → Breakout
Diese Logik eliminiert Rauschsituationen vollständig und erzeugt starke Gewinnphasen während echter Trendbewegungen.
📌 2. Strategische Struktur
✔ ① H1-Trendfilter (EMA34/89 + RSI + ATR)
-
EMA34 > EMA89 → Aufwärtstrend
-
EMA34 < EMA89 → Abwärtstrend
Der EMA-Abstand wird per ATR normalisiert →
Einstufung der Trendstärke in: Weak / Normal / Strong
Durch zusätzliche RSI-Filter werden falsche Trendsignale entfernt.
Zonen mit Weak werden komplett ignoriert → keine unnötigen Trades.
✔ ② M15-Pullback-System (Basierend auf realen GOLD-Marktmustern)
Ein Pullback gilt als gültig, wenn mindestens einer der folgenden Fälle zutrifft:
Pattern A – RSI-Pullback
-
Der RSI der vorherigen Kerze bleibt zwischen 45–55
-
Der aktuelle RSI bricht erneut in Trendrichtung aus
Pattern B – Vollständige Rückkehr zur EMA20
-
Der Preis entfernt sich deutlich von der EMA20
-
Danach kehrt er wieder in die EMA20-Zone zurück
Pattern C – Fibonacci 38,2%–61,8% (optional)
-
Berührung → anschließende Reaktion (Rebound oder Umkehr)
※ In Version v2.0 standardmäßig deaktiviert (Stabilitätsgründe).
✔ ③ PullbackScore (0–100 Punkte)
Der EA bewertet nicht einfach Signale, sondern erstellt eine Gesamt-Scoring-Struktur:
-
H1-Trendstärke — 0–40 Punkte
-
Pullback-Muster — 0–40 Punkte
-
Trigger-Struktur — 0–20 Punkte
▶ Nur Trades mit PullbackScore ≥ 55 werden zugelassen
→ Maximale Filter- und Signalqualität.
✔ ④ Entry Trigger (M15-Breakout)
Ein Trade wird ausgelöst, wenn einer der folgenden Punkte eintritt:
1) Candle Breakout
Durchbruch des Hochs/Tiefs der vorherigen Kerze mit starker Trendkerze.
2) EMA20 Breakout
Vorherige Kerze schließt außerhalb der EMA20 →
Aktuelle Kerze durchbricht die EMA20 erneut in Trendrichtung.
Diese doppelte Struktur reduziert Fehlsignale auf ein Minimum.
📌 3. SL/TP und Risikostruktur
✔ Stop Loss (SL)
Optimiert für GOLD-Volatilität.
Verhindert zu enge Stopps und wiederholte Verlustserien.
✔ Take Profit (TP)
TP = SL × RRR(1,8)
Fokus auf Erwartungswert, nicht auf reine Trefferquote.
✔ Zusätzliche Sicherheitsfunktionen
-
Tägliches Max-Loss-Limit
-
Kontoweites Maximum Drawdown-Limit
-
Automatischer Break-Even
-
Trailing Stop auf Basis von Parabolic SAR
-
Nur 1 Position gleichzeitig
-
Spread-Filter schützt vor abnormalen Marktbedingungen
Das System ist für den sicheren Langzeitbetrieb auf Live-Konten ausgelegt.
📌 4. Zeitfilter (Handelt nur in den profitabelsten Zeitfenstern)
Auf Basis der GOLD-Marktstruktur handelt der EA ausschließlich in diesen stabilen Sessions:
Session 1: 17:00–19:00 (London – spätere Phase)
Session 2: 21:00–23:00 (New York – Beginn der Session)
Andere Zeiten weisen unregelmäßige Volatilität auf und werden automatisch blockiert.
📌 5. Backtest-Ergebnisse (2022.01 ~ 2025.12)
Startkapital: 1.000 USD
|Kennzahl
|Ergebnis
|Nettogewinn
|+2.797,66 USD
|Profit Factor
|1,34
|Expectancy
|+5,51 USD / Trade
|Gesamtanzahl Trades
|508
|Höchster Gewinnlauf
|936 USD
|Recovery Factor
|4,07
|Sharpe Ratio
|1,38
|Maximaler Drawdown
|-46,8%
Verlauf der Equity-Kurve:
Stabiler Start → Seitwärtsphase → starke Explosion bei H1-Trendphasen
Typisches Verhalten eines GOLD-Swing-EAs.
📌 6. Installation & Ausführung
-
MT5 starten
-
Menü oben → Datei → „Datenordner öffnen“
-
EA-Datei in MQL5/Experts kopieren
-
GOLD-Chart (H1) öffnen
-
EA anwenden & AutoTrading aktivieren
📌 7. Empfohlene Broker & Einstellungen
|Kategorie
|Empfehlung
|Symbol
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframes
|H1 / M15
|Minimalkapital
|500–1.000 USD
|Hebel
|1:100–1:500
|Broker
|ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low
📌 8. Wichtige Hinweise
-
Vor hochvolatilen News (NFP, CPI, FOMC) kann der Volatilitätsfilter den Handel automatisch blockieren
-
Broker mit hohen Spreads können die Performance beeinträchtigen
-
Das EA nutzt kein Martingale, kein Grid, kein Hedging
-
Bewertung des Systems sollte auf langfristiger Performance basieren – nicht auf kurzfristigen Ergebnissen
📌 9. Zusammenfassung
NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein speziell für GOLD entwickeltes
sicheres, präzises und strukturbasiertes Swing-Trading-EA.
Hauptvorteile:
-
Kombination aus Trend- und Strukturlogik
-
PullbackScore für hochpräzise Einstiege
-
Verstärkte Risikokontrolle
-
Optimiert für Live-Konten
-
Unterstützt konservative und aggressive Lot-Einstellungen
Es gehört zu den EAs, die die reale Marktstruktur von GOLD-Pullbacks am besten widerspiegeln.