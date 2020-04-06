NEXA Gold Pullback System

📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

H1-Trend + M15-Pullback basiertes GOLD-Swing-Algorithmus-EA
Offizielles deutsches Benutzerhandbuch

📌 1. EA-Übersicht

Das NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein speziell für GOLD (XAUUSD) entwickeltes Swing-Trading-EA, das auf einer Multi-Timeframe-Trend- und Pullback-Struktur basiert.

Der EA erkennt die Primärtrendrichtung im H1-Chart und analysiert wiederkehrende Pullback-Muster im M15-Chart, um nur in Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln.

Dieses EA arbeitet nicht mit einfachen Indikatorsignalen, sondern folgt einer klaren Marktstruktur:

Trend → Pullback → Breakout

Diese Logik eliminiert Rauschsituationen vollständig und erzeugt starke Gewinnphasen während echter Trendbewegungen.

📌 2. Strategische Struktur

✔ ① H1-Trendfilter (EMA34/89 + RSI + ATR)

  • EMA34 > EMA89 → Aufwärtstrend

  • EMA34 < EMA89 → Abwärtstrend

Der EMA-Abstand wird per ATR normalisiert →
Einstufung der Trendstärke in: Weak / Normal / Strong

Durch zusätzliche RSI-Filter werden falsche Trendsignale entfernt.
Zonen mit Weak werden komplett ignoriert → keine unnötigen Trades.

✔ ② M15-Pullback-System (Basierend auf realen GOLD-Marktmustern)

Ein Pullback gilt als gültig, wenn mindestens einer der folgenden Fälle zutrifft:

Pattern A – RSI-Pullback

  • Der RSI der vorherigen Kerze bleibt zwischen 45–55

  • Der aktuelle RSI bricht erneut in Trendrichtung aus

Pattern B – Vollständige Rückkehr zur EMA20

  • Der Preis entfernt sich deutlich von der EMA20

  • Danach kehrt er wieder in die EMA20-Zone zurück

Pattern C – Fibonacci 38,2%–61,8% (optional)

  • Berührung → anschließende Reaktion (Rebound oder Umkehr)

※ In Version v2.0 standardmäßig deaktiviert (Stabilitätsgründe).

✔ ③ PullbackScore (0–100 Punkte)

Der EA bewertet nicht einfach Signale, sondern erstellt eine Gesamt-Scoring-Struktur:

  • H1-Trendstärke — 0–40 Punkte

  • Pullback-Muster — 0–40 Punkte

  • Trigger-Struktur — 0–20 Punkte

Nur Trades mit PullbackScore ≥ 55 werden zugelassen
→ Maximale Filter- und Signalqualität.

✔ ④ Entry Trigger (M15-Breakout)

Ein Trade wird ausgelöst, wenn einer der folgenden Punkte eintritt:

1) Candle Breakout

Durchbruch des Hochs/Tiefs der vorherigen Kerze mit starker Trendkerze.

2) EMA20 Breakout

Vorherige Kerze schließt außerhalb der EMA20 →
Aktuelle Kerze durchbricht die EMA20 erneut in Trendrichtung.

Diese doppelte Struktur reduziert Fehlsignale auf ein Minimum.

📌 3. SL/TP und Risikostruktur

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR (M15) × 3,4

Optimiert für GOLD-Volatilität.
Verhindert zu enge Stopps und wiederholte Verlustserien.

✔ Take Profit (TP)


    

        

            

        

    



    

        TP = SL × RRR(1,8)

Fokus auf Erwartungswert, nicht auf reine Trefferquote.

✔ Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

  • Tägliches Max-Loss-Limit

  • Kontoweites Maximum Drawdown-Limit

  • Automatischer Break-Even

  • Trailing Stop auf Basis von Parabolic SAR

  • Nur 1 Position gleichzeitig

  • Spread-Filter schützt vor abnormalen Marktbedingungen

Das System ist für den sicheren Langzeitbetrieb auf Live-Konten ausgelegt.

📌 4. Zeitfilter (Handelt nur in den profitabelsten Zeitfenstern)

Auf Basis der GOLD-Marktstruktur handelt der EA ausschließlich in diesen stabilen Sessions:

Session 1: 17:00–19:00 (London – spätere Phase)
Session 2: 21:00–23:00 (New York – Beginn der Session)

Andere Zeiten weisen unregelmäßige Volatilität auf und werden automatisch blockiert.

📌 5. Backtest-Ergebnisse (2022.01 ~ 2025.12)

Startkapital: 1.000 USD

Kennzahl Ergebnis
Nettogewinn +2.797,66 USD
Profit Factor 1,34
Expectancy +5,51 USD / Trade
Gesamtanzahl Trades 508
Höchster Gewinnlauf 936 USD
Recovery Factor 4,07
Sharpe Ratio 1,38
Maximaler Drawdown -46,8%

Verlauf der Equity-Kurve:
Stabiler Start → Seitwärtsphase → starke Explosion bei H1-Trendphasen
Typisches Verhalten eines GOLD-Swing-EAs.

📌 6. Installation & Ausführung

  1. MT5 starten

  2. Menü oben → Datei → „Datenordner öffnen“

  3. EA-Datei in MQL5/Experts kopieren

  4. GOLD-Chart (H1) öffnen

  5. EA anwenden & AutoTrading aktivieren

📌 7. Empfohlene Broker & Einstellungen

Kategorie Empfehlung
Symbol GOLD (XAUUSD)
Timeframes H1 / M15
Minimalkapital 500–1.000 USD
Hebel 1:100–1:500
Broker ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Wichtige Hinweise

  • Vor hochvolatilen News (NFP, CPI, FOMC) kann der Volatilitätsfilter den Handel automatisch blockieren

  • Broker mit hohen Spreads können die Performance beeinträchtigen

  • Das EA nutzt kein Martingale, kein Grid, kein Hedging

  • Bewertung des Systems sollte auf langfristiger Performance basieren – nicht auf kurzfristigen Ergebnissen

📌 9. Zusammenfassung

NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein speziell für GOLD entwickeltes
sicheres, präzises und strukturbasiertes Swing-Trading-EA.

Hauptvorteile:

  • Kombination aus Trend- und Strukturlogik

  • PullbackScore für hochpräzise Einstiege

  • Verstärkte Risikokontrolle

  • Optimiert für Live-Konten

  • Unterstützt konservative und aggressive Lot-Einstellungen

Es gehört zu den EAs, die die reale Marktstruktur von GOLD-Pullbacks am besten widerspiegeln.


