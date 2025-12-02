NEXA Trend Swing

✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Benutzerhandbuch (Deutsch)

📌 Übersicht

NEXA EMA-RSI Swing v1 ist ein automatisches Handelssystem (EA), das Trendfolge mit einer Pullback-/Swing-Strategie kombiniert.

Der EA ermittelt auf dem H1-Chart den Haupttrend und nutzt auf dem M15-Chart RSI, Stochastic und ADX, um optimale Einstiegspunkte zu finden.

Der Algorithmus ist speziell dafür ausgelegt, in trendstarken Märkten hohe Effizienz zu erzielen und unnötige Trades in Seitwärtsphasen zu vermeiden.

🚀 Hauptfunktionen

✔ Präzise Trenderkennung

EMA50 (schnell) vs. EMA200 (langsam)

Optional: Schlusskurs muss über/unter EMA50 liegen, um Trend zu bestätigen

✔ Pullback-basierte Einstiegssignale

RSI zur Identifikation von Überverkauft/Überkauft

Stochastic zur Bestätigung der Momentum-Umkehr

ADX zur Filterung schwacher Trendphasen

✔ Professionelles Risikomanagement

ATR-basierter automatischer SL/TP

Spread-Filter

Dynamische Lot-Berechnung auf Basis des Risikos

✔ Positionsmanagement

Trailing Stop

Break-Even

Teilverkäufe

Sofortiges Schließen bei Trendwechsel

📊 Strategiebeschreibung

🔹 Trendbestimmung (H1)

EMA50 > EMA200 → Aufwärtstrend

EMA50 < EMA200 → Abwärtstrend

Optional: Schlusskurs muss über/unter dem EMA50 liegen

🔹 Einstiegssignale (M15)

🟢 BUY (nur bei Aufwärtstrend)

RSI < 35 (überverkauft)

Stoch %K < 20

ADX > 15

Optional: RSI-Umkehr, Stochastic-Golden-Cross

🔴 SELL (nur bei Abwärtstrend)

RSI > 65 (überkauft)

Stoch %K > 80

ADX > 15

Optional: RSI-Umkehr, Stochastic-Dead-Cross

⚙️ Installation

1. Installation des EA

MetaTrader 5 öffnen Datei → Datenordner öffnen Datei .mq5 in MQL5 → Experts kopieren MetaEditor öffnen und mit F7 kompilieren

2. Anwendung auf dem Chart

Chart des gewünschten Symbols öffnen EA im Navigator auf das Chart ziehen Parameter konfigurieren Sicherstellen, dass „AutoTrading“ aktiviert ist Mit OK bestätigen

📝 Parameterübersicht (Kurzfassung)

Trend-Setup

EMA Fast / EMA Slow

Schlusskursfilter (optional)

Einstieg

RSI-Periode & Level

Stochastik-Einstellungen

ADX-Filter (+DI / -DI optional)

Risikomanagement

ATR-basierter SL/TP

Spread-Filter

Risiko-% für dynamische Lots

Volatilitätsanpassung (optional)

Positionsmanagement

Trendwechsel → sofortiger Positionsschluss

Trailing Stop

Break-Even

Teilverkauf

Zeitfilter

Handelszeit

Forced-Close-Time

Eine Position pro Symbol

⚠️ Wichtige Hinweise

✔ Marktbedingungen

Höchste Effektivität in trendstarken Märkten

Seitwärtsmärkte können zu Verlusten führen

Spread und Handelszeiten des Brokers überprüfen

✔ Risikomanagement

Empfohlen: Risiko pro Trade 1–2%

Maximale Drawdowns regelmäßig prüfen

Vor dem Live-Trading unbedingt Backtests durchführen

✔ Technische Anforderungen

VPS empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb

Stabile Internetverbindung erforderlich

Chart-Zeitfenster spielt keine Rolle (EA nutzt interne Zeitrahmen)

📈 Leistungsstatistik

Beim Beenden des EA (OnDeinit) werden folgende Daten ausgegeben:

=== Performance Statistics === Total Trades: [ Anzahl ] Winning Trades: [ Gewinner ] Losing Trades: [ Verlierer ] Win Rate: [ % ] Total Profit: [ Gewinnsumme ] Total Loss: [ Verlustsumme ] Net Profit: [ Nettoergebnis ] Max Drawdown: [ % ]

🛠 Fehlerbehebung

Keine Trades?

DebugLog aktivieren

Zeitfilter prüfen

Spread prüfen

ADX-Level überprüfen

EMA-Trend auf H1 prüfen

Position wird nicht geschlossen?

Trendreversal-Option prüfen

ForceCloseTime prüfen

Broker-Handelszeiten prüfen

📌 Versionsinformationen

Version : 1.00

Releasejahr : 2025

Plattform : MetaTrader 5 (MT5)

Sprache: MQL5

📜 Haftungsausschluss

Dieser EA dient zu Ausbildungs- und Forschungszwecken.

Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch den Handel entstehen können.

Der Einsatz des EA erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

📞 Support

Bei Problemen oder Anfragen zu Verbesserungen wenden Sie sich gerne an den Entwickler.

NEXA bietet professionelle und zuverlässige algorithmische Handelslösungen.