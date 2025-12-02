NEXA Trend Swing

✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

Myfxbook:

/ portfolio / nexagoldai / 11833106

This system is currently running in verified forward testing.

Real account will be connected after capital scaling.

----------------------------------------

📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Benutzerhandbuch (Deutsch)

📌 Übersicht

NEXA EMA-RSI Swing v1 ist ein automatisches Handelssystem (EA), das Trendfolge mit einer Pullback-/Swing-Strategie kombiniert.
Der EA ermittelt auf dem H1-Chart den Haupttrend und nutzt auf dem M15-Chart RSI, Stochastic und ADX, um optimale Einstiegspunkte zu finden.

Der Algorithmus ist speziell dafür ausgelegt, in trendstarken Märkten hohe Effizienz zu erzielen und unnötige Trades in Seitwärtsphasen zu vermeiden.

🚀 Hauptfunktionen

✔ Präzise Trenderkennung

  • EMA50 (schnell) vs. EMA200 (langsam)

  • Optional: Schlusskurs muss über/unter EMA50 liegen, um Trend zu bestätigen

✔ Pullback-basierte Einstiegssignale

  • RSI zur Identifikation von Überverkauft/Überkauft

  • Stochastic zur Bestätigung der Momentum-Umkehr

  • ADX zur Filterung schwacher Trendphasen

✔ Professionelles Risikomanagement

  • ATR-basierter automatischer SL/TP

  • Spread-Filter

  • Dynamische Lot-Berechnung auf Basis des Risikos

✔ Positionsmanagement

  • Trailing Stop

  • Break-Even

  • Teilverkäufe

  • Sofortiges Schließen bei Trendwechsel

📊 Strategiebeschreibung

🔹 Trendbestimmung (H1)

  • EMA50 > EMA200 → Aufwärtstrend

  • EMA50 < EMA200 → Abwärtstrend

  • Optional: Schlusskurs muss über/unter dem EMA50 liegen

🔹 Einstiegssignale (M15)

🟢 BUY (nur bei Aufwärtstrend)

  • RSI < 35 (überverkauft)

  • Stoch %K < 20

  • ADX > 15

  • Optional: RSI-Umkehr, Stochastic-Golden-Cross

🔴 SELL (nur bei Abwärtstrend)

  • RSI > 65 (überkauft)

  • Stoch %K > 80

  • ADX > 15

  • Optional: RSI-Umkehr, Stochastic-Dead-Cross

⚙️ Installation

1. Installation des EA

  1. MetaTrader 5 öffnen

  2. Datei → Datenordner öffnen

  3. Datei .mq5 in MQL5 → Experts kopieren

  4. MetaEditor öffnen und mit F7 kompilieren

2. Anwendung auf dem Chart

  1. Chart des gewünschten Symbols öffnen

  2. EA im Navigator auf das Chart ziehen

  3. Parameter konfigurieren

  4. Sicherstellen, dass „AutoTrading“ aktiviert ist

  5. Mit OK bestätigen

📝 Parameterübersicht (Kurzfassung)

Trend-Setup

  • EMA Fast / EMA Slow

  • Schlusskursfilter (optional)

Einstieg

  • RSI-Periode & Level

  • Stochastik-Einstellungen

  • ADX-Filter (+DI / -DI optional)

Risikomanagement

  • ATR-basierter SL/TP

  • Spread-Filter

  • Risiko-% für dynamische Lots

  • Volatilitätsanpassung (optional)

Positionsmanagement

  • Trendwechsel → sofortiger Positionsschluss

  • Trailing Stop

  • Break-Even

  • Teilverkauf

Zeitfilter

  • Handelszeit

  • Forced-Close-Time

  • Eine Position pro Symbol

⚠️ Wichtige Hinweise

✔ Marktbedingungen

  • Höchste Effektivität in trendstarken Märkten

  • Seitwärtsmärkte können zu Verlusten führen

  • Spread und Handelszeiten des Brokers überprüfen

✔ Risikomanagement

  • Empfohlen: Risiko pro Trade 1–2%

  • Maximale Drawdowns regelmäßig prüfen

  • Vor dem Live-Trading unbedingt Backtests durchführen

✔ Technische Anforderungen

  • VPS empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb

  • Stabile Internetverbindung erforderlich

  • Chart-Zeitfenster spielt keine Rolle (EA nutzt interne Zeitrahmen)

📈 Leistungsstatistik

Beim Beenden des EA (OnDeinit) werden folgende Daten ausgegeben:

=== Performance Statistics === Total Trades: [Anzahl] Winning Trades: [Gewinner] Losing Trades: [Verlierer] Win Rate: [%] Total Profit: [Gewinnsumme] Total Loss: [Verlustsumme] Net Profit: [Nettoergebnis] Max Drawdown: [%]

🛠 Fehlerbehebung

Keine Trades?

  • DebugLog aktivieren

  • Zeitfilter prüfen

  • Spread prüfen

  • ADX-Level überprüfen

  • EMA-Trend auf H1 prüfen

Position wird nicht geschlossen?

  • Trendreversal-Option prüfen

  • ForceCloseTime prüfen

  • Broker-Handelszeiten prüfen

📌 Versionsinformationen

  • Version: 1.00

  • Releasejahr: 2025

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Sprache: MQL5

📜 Haftungsausschluss

Dieser EA dient zu Ausbildungs- und Forschungszwecken.
Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch den Handel entstehen können.
Der Einsatz des EA erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

📞 Support

Bei Problemen oder Anfragen zu Verbesserungen wenden Sie sich gerne an den Entwickler.
NEXA bietet professionelle und zuverlässige algorithmische Handelslösungen.

Empfohlene Produkte
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experten
Deutsche Version — Premium-Beschreibung für den EA-Verkauf NEXA Gold Macro Strategy02 EA Automatisches Handelssystem 1:3 basierend auf GOLD (M15 + M5) (mit Makro-Filter + Wellen-Management-System) 1. EA Übersicht Der NEXA Gold Macro Strategy02 EA wurde speziell für den vollautomatischen Handel von Gold (XAUUSD) entwickelt. Die Trendrichtung wird im M15 bestimmt, während präzise Einstiege im M5 generiert werden. Zusätzlich nutzt das System einen globalen Makro-Filter basierend auf US100,
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experten
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Momentum-Trend Expert Advisor für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsche Version) 1️⃣ Überblick NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist ein niedrigfrequenter Expert Advisor mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (High RR) , der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA ist nicht für Scalping oder Hochfrequenzhandel gedacht . Ein Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Trend des höheren Zeitrahmens und ein Momentum-Ausbruch im niedrigeren Zeit
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experten
NEXA Trend Swing Pro v3 Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe) Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System 1. EA Übersicht NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus: H1-Trendfilter M30-Einstiegssignal Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System. Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen : Trendstärke (EMA-Distanz) RSI-S
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experten
NEXA Dynamic Swing Deutsches Benutzerhandbuch 1. Überblick NEXA Dynamic Swing ist ein fortschrittlicher Swing-Trading Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA kombiniert einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA) mit RSI, Stochastic sowie einer Volumenbestätigung durch OBV , um nur in hochwertigen Marktphasen zu handeln und Seitwärtsmärkte sowie Marktrauschen zu vermeiden. Zentrale Design-Prinzipien: Weniger Trades, höhere Qualität Streng
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experten
NEXA ADX-EMA Trend Ride Micro-Trend-Folge-EA für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1️⃣ Überblick NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4) konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen , die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten. Kernkonzept Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber star
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1.
BandPulse
Lee Han Su
4 (2)
Experten
BandPulse ist ein leistungsstarker Handelsexperte, der Martingale-, Hedging- und Scalping-Strategien kombiniert und so die Verwaltung komplexer Handelsvorgänge vereinfacht. Dieser EA verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Stärken jeder Strategie zu maximieren und gleichzeitig die Risiken sorgfältig zu verwalten. Die auf dem Gleichgewicht basierende Risikomanagementfunktion bietet den Benutzern Sicherheit, und wenn sie in Verbindung mit dem IAMFX-Agent verwendet wird, kann sie sowohl Ri
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
DailyBox2
Lee Han Su
Experten
DailyBox2 ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das auf Trendfolge- und Absicherungsstrategien basiert. Dieser EA führt bis zu zwei Trades pro Tag aus und nutzt eine intelligente Erholungsfunktion, um Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren. Seine Risikomanagementfunktion gewährleistet einen sicheren Handel, indem sie sich an die vom Benutzer festgelegten Risikostufen anpasst. In Verbindung mit dem IAMFX-Agent kann er sowohl Risikomanagement als auch Gewinnmaximierung
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
KillerTrend Ichimoku
Chang Suk Chung
Experten
KillerTrend Ichimoku ist ein Expert Advisor, der eine Trendfolgestrategie verwendet, die auf dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator basiert. Dieser Handelsroboter findet ein kritisches Ereignis über Kijun-sen und Senkou Span. Parameter Tenkan-sen: durchschnittlicher Preiswert für 9 Tage, definiert als die Summe von Maximum und Minimum innerhalb dieser Zeit, geteilt durch zwei Kijun-sen: durchschnittlicher Kurswert für 26 Tage Senkou-Spanne A: Mitte des Abstands zwischen zwei vorhergehenden Linien, u
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experten
Project Maximum Heat ist ein einzigartiges vollautomatisches System, das für 28 Währungspaare und 5 Zeitrahmen entwickelt wurde: M5, M15, M30, H1, H4. Die Strategie basiert auf zahlreichen Strategien, wie z.B. der Arbeit an einem Seitwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, Ausbruch von Dreieckstrends und anderen. Zur Berechnung der erforderlichen Kombinationen werden solche Indikatoren verwendet wie: Gleitender Durchschnitt, MACD, Standardabweichung, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Boll
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
SMA Rsi Grid EA
Christoph Kreher
Experten
Einfacher EA mit zwei Indikatoren (SMA + RSI) und Grid. Der Expertadvisor eröffnet Positionen in Richtung des Trends, wenn die RSI-Linie über 80 oder unter 20 dreht. Er verwendet dann eine einfache Grid-Strategie, wenn die Position in einen Verlust umschlägt. Grid-Levels können marktspezifisch definiert werden. Es hängt von Ihren persönlichen Präferenzen und dem jeweiligen Markt ab, welche Parameter wie gesetzt werden sollen. Das müssen Sie selbst testen. Der EA ist so programmiert, dass Optimi
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Experten
Adaptives Grid-Trading-System Smart Grid Navigator ist ein professioneller Trading-Expert-Advisor, der eine mehrstufige Grid-Strategie mit einem intelligenten Eingangsfiltersystem verwendet. Das Programm verwaltet Positionen automatisch auf Basis der Analyse technischer Indikatoren und Marktbedingungen. Der Advisor wird mit optimierten Einstellungen geliefert und ist sofort nach der Installation einsatzbereit. Sie können ihn auf einem Chart starten und mit dem Testen beginnen. Alle Parameter hab
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experten
Double RSI EA - Intelligente Multi-Timeframe Strategie Dieser Expert Advisor verwendet zwei RSI-Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen, um Kauf-/Verkaufssignale zu bestätigen. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn beide RSI-Werte das erforderliche Niveau erreichen - dies reduziert Fehleinstiege und verbessert die Genauigkeit. Doppelte RSI-Bestätigung (z. B. H1 + M15) Kursbasierter SL/TP und optionaler Trailing-Stop Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit Reverse Trades nach
FREE
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experten
EXPERT AMAZO DEMO ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit WIN (Mini-Index) und WDO (Mini-Dollar) entwickelt wurde und nur auf DEMO-Konten verwendet werden kann. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung einiger Indikatoren wie Parabolic Sars, gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, Fibonacci, usw. Arbeiten nach 3 Strategie-Modi, AMAZO versucht, Marktbewegungen mit Operationen gegen und für den Trend vorherzusagen . Treten Sie unserer WhatsApp-Gruppe
FREE
Buy Only
Vernkham Sorsavanh
Experten
One Way Gold ist ein automatisierter Expert Advisor, der nur Kaufaufträge für XAU/USD (Gold) unter Verwendung eines intelligenten EMA-Trendfilters (EMA10, EMA50, EMA100, EMA200) auf dem H1-Chart eröffnet. Er vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid und handelt nur, wenn der Markt einen starken Aufwärtstrend zeigt. Hauptmerkmale: Handelt nur in Aufwärtstrends (Buy only) Optimiert für XAU/USD auf H1 Kein Martingale, kein Grid - sicherere Strategie Intelligente EMA-basierte Filterung fü
Supertrend Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Experten
Supertrend Multiwährungs-EA MT5   implementiert eine robuste Supertrend-Indikator-Strategie, die umfassend über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg getestet wurde. Dieser Expert Advisor bietet umfassende Handelsfunktionen, darunter Grid-Recovery, Hedging-Optionen und Martingale-Strategien (konfigurierbar, standardmäßig deaktiviert). Er verfügt über präzise Einstiegsmethoden (Breakouts, Umkehrsignale, Trendfolgestrategien) und flexible Ausstiegsregeln (indikatorbasiert, zeitbasiert oder
Angles Ema Probability And Win
Muhittin Cuneydioglu
Experten
MetaTrader 5 Algorithmischer Handelsroboter Einführung Code-Name: ema19.mq5 Urheberrecht: Urheberrecht 2023, MetaQuotes Ltd. Link: MetaQuotes Ltd. Version: 1.00 Parameterliste: FastEMAPeriod: Periode des schnellen EMA. SlowEMAPeriod: Periode des langsamen EMA. LotSize: Losgröße für jeden Handel. MaxAngleDifference: Maximale erlaubte Winkelabweichung (Grad). MaxEmaDifference: Maximale erlaubte EMA-Unterschiede (Grad). HoursBetweenTrades: Stunden zwischen den Trades. buySignalEnabled: Kaufsignale
Gold Seeker MT5
Ahmad Farhan Nursyafak
Experten
Hallo Goldsucher , Wir haben eine neue Strategie , um Chancen auf dem Goldmarkt zu finden. Diese Strategie hat zwei Systemoptionen: Non-Martingale oder Martingale . Diese Strategie beinhaltet bereits einen Stop-Loss, um Verluste zu minimieren . Hinweise für Trader: Backtest von Anfang 2023 bis gestern (08/07/2024) , bevor dieser EA veröffentlicht wurde. Die Backtests wurden mit "every tick-with real tick" und "random delay" durchgeführt . Der verwendete Zeitrahmen ist M5, aber es steht Ihnen f
Niguru RSI With Step
Nino Guevara Ruwano
Experten
RSI-basierter Trading EA - Maximieren Sie jede Marktbewegung! Nutzen Sie die Kraft der Analyse mit einem Expert Advisor, der den RSI als primären Filter verwendet und nahtlos mit XAU (Gold) , Forex-Paaren und Krypto-Assets arbeitet. Hauptvorteile: Optimiert für niedrige Zeitrahmen - fangen Sie jeden Tag mehr Handelsmöglichkeiten ein Saubere, einfach zu bedienende Schnittstelle - perfekt für Anfänger und erfahrene Händler Ausgestattet mit Take Profit & Stop Loss für Gewinn- und Risikok
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
Demigoddess Grid
carl_carl101
Experten
My Grid Expert Advisor für MT5 ist ein sicheres und qualitativ hochwertiges Tool, das fortschrittliche Algorithmen und technische Indikatoren verwendet, um Grid-Handelsstrategien zu automatisieren. Er bietet flexible Anpassungsoptionen und kann sowohl mit trendigen als auch mit schwankenden Märkten für den EURUSD und andere Paare umgehen. Mit seinen Take-Profit-Levels, Trailing-Stops und der Lotgrößenverwaltung gewährleistet er die Sicherheit und Rentabilität Ihres Handelskontos. Der EA ist Pl
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
EMA Trend Validator
Rahmat Pradana
Experten
Testen Sie $30 für 3 Monate - Grundlegende Konzepte dieses EA Dieser EA ist ein trendfolgendes automatisiertes Handelssystem, das den EMA (Exponential Moving Average) Indikator verwendet, um: die Trendrichtung zu bestimmen (auf großen Zeitfenstern und Einstiegs-Setup auf kleinen Zeitfenstern) den Einstiegspunkt zu bestimmen (Kauf-/Verkaufsstopp) Offene Positionen zu verwalten (Teilschluss & Trailing Stop) Vermeiden Sie falsche Signale, wenn die Bedingungen ungültig sind Telegramm-Alarm: Über
UsdChf Hourly Bias
Francesco Pinta
Experten
Dieser Expert Advisor ist ein Intraday-System, das eine stündliche Short-Bias auf USDCHF-Änderungen ausnutzt. Money Management und Positionsgröße: es ist möglich, eine feste Größe oder eine adaptive Methode zu verwenden, die 0,01 bis 0,05 Lots pro 1.000 (EUR oder USD) oder Kontostand verwendet. Der EA wurde für die GMT+3 Zeitzone entwickelt: verwenden Sie den Eingabeparameter 'timeOffset', um die Zeitzone Ihres Servers an die GMT+3 anzupassen. Dieser EA verwendet auch globale Variablen, um den
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experten
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1-Trend + M15-Pullback basiertes GOLD-Swing-Algorithmus-EA Offizielles deutsches Benutzerhandbuch 1. EA-Übersicht Das NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein speziell für GOLD (XAUUSD) entwickeltes Swing-Trading-EA, das auf einer Multi-Timeframe-Trend- und Pullback-Struktur basiert. Der EA erkennt die Primärtrendrichtung im H1-Chart und analysiert wiederkehrende Pullback-Muster im M15-Chart , um nur in Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln. Dieses EA
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experten
Deutsche Version — Premium-Beschreibung für den EA-Verkauf NEXA Gold Macro Strategy02 EA Automatisches Handelssystem 1:3 basierend auf GOLD (M15 + M5) (mit Makro-Filter + Wellen-Management-System) 1. EA Übersicht Der NEXA Gold Macro Strategy02 EA wurde speziell für den vollautomatischen Handel von Gold (XAUUSD) entwickelt. Die Trendrichtung wird im M15 bestimmt, während präzise Einstiege im M5 generiert werden. Zusätzlich nutzt das System einen globalen Makro-Filter basierend auf US100,
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experten
NEXA Trend Swing Pro v3 Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe) Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System 1. EA Übersicht NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus: H1-Trendfilter M30-Einstiegssignal Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System. Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen : Trendstärke (EMA-Distanz) RSI-S
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experten
NEXA ADX-EMA Trend Ride Micro-Trend-Folge-EA für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1️⃣ Überblick NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4) konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen , die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten. Kernkonzept Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber star
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experten
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Momentum-Trend Expert Advisor für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsche Version) 1️⃣ Überblick NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist ein niedrigfrequenter Expert Advisor mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (High RR) , der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA ist nicht für Scalping oder Hochfrequenzhandel gedacht . Ein Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Trend des höheren Zeitrahmens und ein Momentum-Ausbruch im niedrigeren Zeit
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experten
NEXA Swing Zone Trader Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1. Überblick NEXA Swing Zone Trader ist ein niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor , der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen . Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert. Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit . 2. Zentrale Strategie-Logik Trendzonen-Erkennung EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster Kurs über de
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experten
NEXA Dynamic Swing Deutsches Benutzerhandbuch 1. Überblick NEXA Dynamic Swing ist ein fortschrittlicher Swing-Trading Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA kombiniert einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA) mit RSI, Stochastic sowie einer Volumenbestätigung durch OBV , um nur in hochwertigen Marktphasen zu handeln und Seitwärtsmärkte sowie Marktrauschen zu vermeiden. Zentrale Design-Prinzipien: Weniger Trades, höhere Qualität Streng
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Experten
NEXA Multi MA Swing Master Multi-EMA Pre-Stack Strategie zur frühzeitigen Trend-Erkennung bei GOLD (XAUUSD) Produktübersicht NEXA Multi MA Swing Master ist ein Swing-Trading Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um frühe Trendphasen bei GOLD (XAUUSD) zu erfassen, basierend auf einer Multi-EMA Pre-Stack Struktur in Kombination mit Momentum- und Volatilitätsfiltern. Dieser EA handelt nicht unter allen Marktbedingungen . Positionen werden nur eröffnet, wenn Trendstruktur, Momentum und Volat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension