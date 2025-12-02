NEXA Trend Swing
- Experten
- Park Seongcheon
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
----------------------------------------
📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Benutzerhandbuch (Deutsch)
📌 Übersicht
NEXA EMA-RSI Swing v1 ist ein automatisches Handelssystem (EA), das Trendfolge mit einer Pullback-/Swing-Strategie kombiniert.
Der EA ermittelt auf dem H1-Chart den Haupttrend und nutzt auf dem M15-Chart RSI, Stochastic und ADX, um optimale Einstiegspunkte zu finden.
Der Algorithmus ist speziell dafür ausgelegt, in trendstarken Märkten hohe Effizienz zu erzielen und unnötige Trades in Seitwärtsphasen zu vermeiden.
🚀 Hauptfunktionen
✔ Präzise Trenderkennung
-
EMA50 (schnell) vs. EMA200 (langsam)
-
Optional: Schlusskurs muss über/unter EMA50 liegen, um Trend zu bestätigen
✔ Pullback-basierte Einstiegssignale
-
RSI zur Identifikation von Überverkauft/Überkauft
-
Stochastic zur Bestätigung der Momentum-Umkehr
-
ADX zur Filterung schwacher Trendphasen
✔ Professionelles Risikomanagement
-
ATR-basierter automatischer SL/TP
-
Spread-Filter
-
Dynamische Lot-Berechnung auf Basis des Risikos
✔ Positionsmanagement
-
Trailing Stop
-
Break-Even
-
Teilverkäufe
-
Sofortiges Schließen bei Trendwechsel
📊 Strategiebeschreibung
🔹 Trendbestimmung (H1)
-
EMA50 > EMA200 → Aufwärtstrend
-
EMA50 < EMA200 → Abwärtstrend
-
Optional: Schlusskurs muss über/unter dem EMA50 liegen
🔹 Einstiegssignale (M15)
🟢 BUY (nur bei Aufwärtstrend)
-
RSI < 35 (überverkauft)
-
Stoch %K < 20
-
ADX > 15
-
Optional: RSI-Umkehr, Stochastic-Golden-Cross
🔴 SELL (nur bei Abwärtstrend)
-
RSI > 65 (überkauft)
-
Stoch %K > 80
-
ADX > 15
-
Optional: RSI-Umkehr, Stochastic-Dead-Cross
⚙️ Installation
1. Installation des EA
-
MetaTrader 5 öffnen
-
Datei → Datenordner öffnen
-
Datei .mq5 in MQL5 → Experts kopieren
-
MetaEditor öffnen und mit F7 kompilieren
2. Anwendung auf dem Chart
-
Chart des gewünschten Symbols öffnen
-
EA im Navigator auf das Chart ziehen
-
Parameter konfigurieren
-
Sicherstellen, dass „AutoTrading“ aktiviert ist
-
Mit OK bestätigen
📝 Parameterübersicht (Kurzfassung)
Trend-Setup
-
EMA Fast / EMA Slow
-
Schlusskursfilter (optional)
Einstieg
-
RSI-Periode & Level
-
Stochastik-Einstellungen
-
ADX-Filter (+DI / -DI optional)
Risikomanagement
-
ATR-basierter SL/TP
-
Spread-Filter
-
Risiko-% für dynamische Lots
-
Volatilitätsanpassung (optional)
Positionsmanagement
-
Trendwechsel → sofortiger Positionsschluss
-
Trailing Stop
-
Break-Even
-
Teilverkauf
Zeitfilter
-
Handelszeit
-
Forced-Close-Time
-
Eine Position pro Symbol
⚠️ Wichtige Hinweise
✔ Marktbedingungen
-
Höchste Effektivität in trendstarken Märkten
-
Seitwärtsmärkte können zu Verlusten führen
-
Spread und Handelszeiten des Brokers überprüfen
✔ Risikomanagement
-
Empfohlen: Risiko pro Trade 1–2%
-
Maximale Drawdowns regelmäßig prüfen
-
Vor dem Live-Trading unbedingt Backtests durchführen
✔ Technische Anforderungen
-
VPS empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb
-
Stabile Internetverbindung erforderlich
-
Chart-Zeitfenster spielt keine Rolle (EA nutzt interne Zeitrahmen)
📈 Leistungsstatistik
Beim Beenden des EA (OnDeinit) werden folgende Daten ausgegeben:
🛠 Fehlerbehebung
Keine Trades?
-
DebugLog aktivieren
-
Zeitfilter prüfen
-
Spread prüfen
-
ADX-Level überprüfen
-
EMA-Trend auf H1 prüfen
Position wird nicht geschlossen?
-
Trendreversal-Option prüfen
-
ForceCloseTime prüfen
-
Broker-Handelszeiten prüfen
📌 Versionsinformationen
-
Version: 1.00
-
Releasejahr: 2025
-
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
-
Sprache: MQL5
📜 Haftungsausschluss
Dieser EA dient zu Ausbildungs- und Forschungszwecken.
Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch den Handel entstehen können.
Der Einsatz des EA erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
📞 Support
Bei Problemen oder Anfragen zu Verbesserungen wenden Sie sich gerne an den Entwickler.
