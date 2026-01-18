NEXA Bb Counter Trend
- Experts
- Park Seongcheon
- Version: 1.0
Manuel d’utilisation (MQL5 Market)
1. Présentation du produit
NEXA Bb Counter Trend est un Expert Advisor automatisé conçu pour identifier des opportunités de retour à la moyenne à court terme après des extensions de prix excessives.
Le système combine les Bandes de Bollinger, l’oscillateur stochastique et les niveaux de pivot journaliers.
Le produit est conçu pour fonctionner sur le timeframe M5.
Toutes les décisions de trading sont prises uniquement sur des bougies clôturées.
Aucune logique de repainting n’est utilisée.
L’Expert Advisor fonctionne sur un seul symbole à la fois et ne gère qu’une seule position simultanément.
2. Logique de trading
Un signal de trading est généré uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
-
Le prix atteint la bande supérieure ou inférieure de Bollinger
-
L’oscillateur stochastique indique un signal de retournement depuis une zone de surachat ou de survente
-
Le prix se situe à proximité d’un niveau de pivot journalier ou d’un niveau clé de support ou de résistance
Le Stop Loss est calculé à l’aide de l’ATR.
Le Take Profit est défini selon la configuration choisie, soit sur la bande médiane de Bollinger, soit sur des niveaux de pivot.
3. Environnement d’utilisation et restrictions
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Instruments pris en charge : un symbole défini par l’utilisateur
-
Timeframe recommandé : M5
-
Type d’ordres : ordres au marché
-
Aucun appel DLL
-
Aucune utilisation de WebRequest
-
Aucun lien externe
-
Aucune collecte de données personnelles
Le produit est distribué exclusivement sous forme de fichier EX5 compilé.
4. Paramètres d’entrée
4.1 ▶ [General Settings] Paramètres généraux
Trading Symbol
Définit le symbole à trader.
Si le symbole spécifié n’est pas disponible dans le terminal, le symbole du graphique actuel sera utilisé automatiquement.
Fixed Lot Size
Taille de lot fixe utilisée pour chaque position.
Le volume est automatiquement ajusté aux contraintes du courtier (minimum, maximum, pas).
Magic Number
Identifiant unique permettant de distinguer les positions ouvertes par cet Expert Advisor.
Il est recommandé d’utiliser des valeurs différentes lorsque plusieurs EAs sont actifs sur le même compte.
Slippage
Slippage maximal autorisé pour l’exécution des ordres (en points).
4.2 ▶ [Trading Time Filter] Filtre horaire de trading
Enable Trading Time Filter
Lorsqu’il est activé, les nouvelles positions ne peuvent être ouvertes que durant les plages horaires définies.
Trade Start Hour / Trade End Hour
Définit la période de trading basée sur l’heure du serveur.
Les plages horaires couvrant la nuit sont prises en charge.
Allow Monday ~ Allow Friday
Autorise ou interdit l’ouverture de nouvelles positions certains jours de la semaine.
Les positions existantes peuvent continuer à être gérées en dehors de ces plages.
4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Paramètres de stratégie
Trading Timeframe
Timeframe utilisé pour la génération des signaux.
La stratégie est conçue pour M5.
Bandes de Bollinger
-
Period : période de calcul
-
Deviation : multiplicateur de l’écart-type
-
Applied Price : type de prix utilisé
Oscillateur stochastique
-
%K, %D, Slowing : paramètres de calcul
-
MA Method : méthode de lissage
-
Price Mode : source de prix
-
Overbought / Oversold : seuils de surachat et de survente
Zone de pivot
-
Pivot Proximity ATR Multiplier : tolérance basée sur l’ATR pour la proximité des pivots
-
Activation des niveaux Pivot Point, R1/S1, R2/S2
4.4 ▶ [Entry Filters] Filtres d’entrée
Spread Filter
Empêche l’ouverture de nouvelles positions lorsque le spread dépasse la valeur maximale définie.
Volatility Filter (ATR Explosion)
Bloque les entrées en cas de volatilité excessive en comparant l’ATR actuel à sa moyenne.
4.5 ▶ [Risk] Paramètres de Stop Loss et sécurité
ATR Period
Période de l’ATR utilisée pour le calcul du Stop Loss et des filtres de volatilité.
SL ATR Multiplier
Multiplicateur ATR utilisé pour déterminer la distance du Stop Loss.
Minimum SL Points
Définit une distance minimale de Stop Loss si la valeur ATR est trop faible.
Les contraintes de distance minimales imposées par le courtier sont automatiquement respectées.
4.6 ▶ [Take Profit Options] Options de Take Profit
TP Mode
-
Ligne médiane des Bandes de Bollinger
-
Pivot Point
-
Niveau R1 ou S1
-
Sélection automatique du niveau valide le plus proche dans le sens du gain
Le Take Profit est ajusté automatiquement afin de garantir une direction favorable et le respect des distances minimales.
4.7 ▶ [Position Management] Gestion des positions
Break-Even
Déplace le Stop Loss vers le prix d’entrée une fois qu’un certain niveau de profit est atteint.
Trailing Stop
Ajuste progressivement le Stop Loss lorsque le prix évolue en faveur de la position.
Les distances minimales exigées par le courtier pour les modifications d’ordres sont prises en compte.
4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gestion avancée du risque
-
Limite de perte quotidienne (basée sur le solde ou l’équité)
-
Perte maximale par trade
-
Limite de pertes consécutives
-
Distance minimale entre deux trades (en nombre de bougies)
4.9 ▶ [Debug Options] Options de débogage
Debug Logging
Active des journaux détaillés à des fins de diagnostic.
Il est recommandé de désactiver cette option en conditions normales d’utilisation.
5. Remarques d’utilisation
-
Toutes les décisions de trading sont prises uniquement après la clôture des bougies.
-
Une seule position peut être active à la fois.
-
Les résultats de backtest sont basés sur des données historiques et ne représentent pas des résultats réels.
-
Les performances peuvent varier en fonction des conditions de marché et de l’exécution du courtier.
6. Installation
-
Lancer MetaTrader 5
-
Ouvrir le dossier de données
-
Copier le fichier EX5 dans le dossier MQL5 → Experts
-
Redémarrer MetaTrader 5
-
Attacher l’Expert Advisor à un graphique
7. Support et communication
Le support produit est assuré exclusivement via la section commentaires du MQL5 Market ou le système de messagerie interne MQL5.
Aucun site externe, groupe de messagerie ou canal tiers n’est utilisé.
8. Avertissement
Cet Expert Advisor ne constitue pas un conseil en investissement.
L’utilisateur assume l’entière responsabilité de toutes les décisions de trading et de leurs résultats.