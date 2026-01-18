NEXA Bb Counter Trend

Manuel d’utilisation (MQL5 Market)

1. Présentation du produit

NEXA Bb Counter Trend est un Expert Advisor automatisé conçu pour identifier des opportunités de retour à la moyenne à court terme après des extensions de prix excessives.

Le système combine les Bandes de Bollinger, l’oscillateur stochastique et les niveaux de pivot journaliers.

Le produit est conçu pour fonctionner sur le timeframe M5.

Toutes les décisions de trading sont prises uniquement sur des bougies clôturées.

Aucune logique de repainting n’est utilisée.

L’Expert Advisor fonctionne sur un seul symbole à la fois et ne gère qu’une seule position simultanément.

2. Logique de trading

Un signal de trading est généré uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

Le prix atteint la bande supérieure ou inférieure de Bollinger

L’oscillateur stochastique indique un signal de retournement depuis une zone de surachat ou de survente

Le prix se situe à proximité d’un niveau de pivot journalier ou d’un niveau clé de support ou de résistance

Le Stop Loss est calculé à l’aide de l’ATR.

Le Take Profit est défini selon la configuration choisie, soit sur la bande médiane de Bollinger, soit sur des niveaux de pivot.

3. Environnement d’utilisation et restrictions

Plateforme : MetaTrader 5

Instruments pris en charge : un symbole défini par l’utilisateur

Timeframe recommandé : M5

Type d’ordres : ordres au marché

Aucun appel DLL

Aucune utilisation de WebRequest

Aucun lien externe

Aucune collecte de données personnelles

Le produit est distribué exclusivement sous forme de fichier EX5 compilé.

4. Paramètres d’entrée

4.1 ▶ [General Settings] Paramètres généraux

Trading Symbol

Définit le symbole à trader.

Si le symbole spécifié n’est pas disponible dans le terminal, le symbole du graphique actuel sera utilisé automatiquement.

Fixed Lot Size

Taille de lot fixe utilisée pour chaque position.

Le volume est automatiquement ajusté aux contraintes du courtier (minimum, maximum, pas).

Magic Number

Identifiant unique permettant de distinguer les positions ouvertes par cet Expert Advisor.

Il est recommandé d’utiliser des valeurs différentes lorsque plusieurs EAs sont actifs sur le même compte.

Slippage

Slippage maximal autorisé pour l’exécution des ordres (en points).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Filtre horaire de trading

Enable Trading Time Filter

Lorsqu’il est activé, les nouvelles positions ne peuvent être ouvertes que durant les plages horaires définies.

Trade Start Hour / Trade End Hour

Définit la période de trading basée sur l’heure du serveur.

Les plages horaires couvrant la nuit sont prises en charge.

Allow Monday ~ Allow Friday

Autorise ou interdit l’ouverture de nouvelles positions certains jours de la semaine.

Les positions existantes peuvent continuer à être gérées en dehors de ces plages.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Paramètres de stratégie

Trading Timeframe

Timeframe utilisé pour la génération des signaux.

La stratégie est conçue pour M5.

Bandes de Bollinger

Period : période de calcul

Deviation : multiplicateur de l’écart-type

Applied Price : type de prix utilisé

Oscillateur stochastique

%K, %D, Slowing : paramètres de calcul

MA Method : méthode de lissage

Price Mode : source de prix

Overbought / Oversold : seuils de surachat et de survente

Zone de pivot

Pivot Proximity ATR Multiplier : tolérance basée sur l’ATR pour la proximité des pivots

Activation des niveaux Pivot Point, R1/S1, R2/S2

4.4 ▶ [Entry Filters] Filtres d’entrée

Spread Filter

Empêche l’ouverture de nouvelles positions lorsque le spread dépasse la valeur maximale définie.

Volatility Filter (ATR Explosion)

Bloque les entrées en cas de volatilité excessive en comparant l’ATR actuel à sa moyenne.

4.5 ▶ [Risk] Paramètres de Stop Loss et sécurité

ATR Period

Période de l’ATR utilisée pour le calcul du Stop Loss et des filtres de volatilité.

SL ATR Multiplier

Multiplicateur ATR utilisé pour déterminer la distance du Stop Loss.

Minimum SL Points

Définit une distance minimale de Stop Loss si la valeur ATR est trop faible.

Les contraintes de distance minimales imposées par le courtier sont automatiquement respectées.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Options de Take Profit

TP Mode

Ligne médiane des Bandes de Bollinger

Pivot Point

Niveau R1 ou S1

Sélection automatique du niveau valide le plus proche dans le sens du gain

Le Take Profit est ajusté automatiquement afin de garantir une direction favorable et le respect des distances minimales.

4.7 ▶ [Position Management] Gestion des positions

Break-Even

Déplace le Stop Loss vers le prix d’entrée une fois qu’un certain niveau de profit est atteint.

Trailing Stop

Ajuste progressivement le Stop Loss lorsque le prix évolue en faveur de la position.

Les distances minimales exigées par le courtier pour les modifications d’ordres sont prises en compte.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gestion avancée du risque

Limite de perte quotidienne (basée sur le solde ou l’équité)

Perte maximale par trade

Limite de pertes consécutives

Distance minimale entre deux trades (en nombre de bougies)

4.9 ▶ [Debug Options] Options de débogage

Debug Logging

Active des journaux détaillés à des fins de diagnostic.

Il est recommandé de désactiver cette option en conditions normales d’utilisation.

5. Remarques d’utilisation

Toutes les décisions de trading sont prises uniquement après la clôture des bougies.

Une seule position peut être active à la fois.

Les résultats de backtest sont basés sur des données historiques et ne représentent pas des résultats réels.

Les performances peuvent varier en fonction des conditions de marché et de l’exécution du courtier.

6. Installation

Lancer MetaTrader 5 Ouvrir le dossier de données Copier le fichier EX5 dans le dossier MQL5 → Experts Redémarrer MetaTrader 5 Attacher l’Expert Advisor à un graphique

7. Support et communication

Le support produit est assuré exclusivement via la section commentaires du MQL5 Market ou le système de messagerie interne MQL5.

Aucun site externe, groupe de messagerie ou canal tiers n’est utilisé.

8. Avertissement

Cet Expert Advisor ne constitue pas un conseil en investissement.

L’utilisateur assume l’entière responsabilité de toutes les décisions de trading et de leurs résultats.