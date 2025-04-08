NEXA Bb Counter Trend

Manual de Usuario (para MQL5 Market)

1. Descripción del producto

NEXA Bb Counter Trend es un Asesor Experto (Expert Advisor) de trading automático diseñado para identificar oportunidades de reversión a la media tras extensiones de precio a corto plazo.

El sistema combina Bollinger Bands, Stochastic Oscillator y niveles Pivot diarios.

Este producto está diseñado para operar en el marco temporal M5.

Todas las decisiones de trading se basan exclusivamente en velas cerradas (Closed Candles) y no utiliza ninguna lógica de repintado (repaint).

El Expert Advisor opera sobre un solo símbolo y gestiona una única posición a la vez.

2. Lógica de trading

El Expert Advisor considera una nueva entrada únicamente cuando se cumplen simultáneamente todas las siguientes condiciones:

El precio alcanza la banda superior o inferior de Bollinger Bands

El Stochastic Oscillator muestra una señal de reversión desde zonas de sobrecompra o sobreventa

El precio actual se encuentra cerca de un nivel Pivot diario o de zonas clave de soporte/resistencia

El Stop Loss se calcula utilizando una distancia basada en el indicador ATR.

El Take Profit se determina en función de la línea media de Bollinger Bands o de los niveles Pivot, según la configuración seleccionada.

3. Entorno operativo y limitaciones

Plataforma: MetaTrader 5

Instrumentos compatibles: un único símbolo definido por el usuario

Marco temporal recomendado: M5

Tipo de órdenes: órdenes de mercado

Sin llamadas DLL

Sin uso de WebRequest

Sin enlaces ni recursos externos

Sin recopilación de datos personales

El producto se distribuye exclusivamente como archivo compilado EX5.

4. Parámetros de entrada

4.1 ▶ [General Settings] Configuración general

Trading Symbol

Define el símbolo a operar.

Si el símbolo especificado no está disponible en el terminal, se utilizará automáticamente el símbolo del gráfico actual.

Fixed Lot Size

Tamaño de lote fijo utilizado en cada operación.

El volumen se ajusta automáticamente para cumplir con los requisitos mínimos, máximos y de paso del bróker.

Magic Number

Identificador único de las posiciones abiertas por este Expert Advisor.

Se recomienda utilizar valores distintos al ejecutar varios EA en la misma cuenta.

Slippage

Deslizamiento máximo permitido para la ejecución de órdenes de mercado (en puntos).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Filtro de tiempo de trading

Enable Trading Time Filter

Cuando está activado, las nuevas entradas solo se permiten dentro del horario y los días especificados.

Trade Start Hour / Trade End Hour

Define la ventana de trading según la hora del servidor.

Se admiten intervalos nocturnos.

Allow Monday ~ Allow Friday

Permite o restringe nuevas entradas en días específicos de la semana.

Las posiciones existentes pueden seguir siendo gestionadas fuera del horario de entrada.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Configuración de la estrategia

Trading Timeframe

Marco temporal utilizado para generar las señales de trading.

La estrategia está diseñada para M5.

Bollinger Bands

Period: período de cálculo

Deviation: multiplicador de desviación estándar

Applied Price: tipo de precio utilizado

Stochastic Oscillator

%K, %D, Slowing: parámetros de cálculo

MA Method: método de suavizado

Price Mode: fuente de precios

Overbought / Oversold: niveles de sobrecompra y sobreventa

Pivot Zone

Pivot Proximity ATR Multiplier: tolerancia basada en ATR para proximidad a niveles Pivot

Activación individual de niveles Pivot Point, R1/S1 y R2/S2

4.4 ▶ [Entry Filters] Filtros de entrada

Spread Filter

Evita nuevas entradas cuando el spread actual supera el valor máximo definido.

Volatility Filter (ATR Explosion)

Limita las operaciones durante períodos de volatilidad excesiva comparando el ATR actual con su promedio.

4.5 ▶ [Risk] Configuración de Stop Loss y seguridad

ATR Period

Período del ATR utilizado para el cálculo del Stop Loss y el filtro de volatilidad.

SL ATR Multiplier

Multiplicador ATR para determinar la distancia del Stop Loss.

Minimum SL Points

Define una distancia mínima de Stop Loss cuando el valor calculado por ATR es demasiado pequeño.

Los requisitos mínimos del bróker se consideran automáticamente.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Opciones de Take Profit

TP Mode

Línea media de Bollinger Bands

Pivot Point

Nivel R1 / S1

Selección automática del nivel válido más cercano en dirección al beneficio

El Take Profit se ajusta automáticamente para garantizar que esté en la dirección del beneficio y cumpla con la distancia mínima requerida.

4.7 ▶ [Position Management] Gestión de posiciones

Break-Even

Mueve el Stop Loss hacia el precio de entrada cuando se alcanza un nivel de beneficio predefinido.

Trailing Stop

Ajusta progresivamente el Stop Loss a medida que el precio avanza a favor de la posición.

Las restricciones mínimas de modificación del bróker se aplican automáticamente.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gestión avanzada del riesgo

Límite de pérdida diaria (basado en Balance o Equity)

Pérdida máxima por operación

Límite de pérdidas consecutivas

Distancia mínima entre operaciones (en barras)

4.9 ▶ [Debug Options] Opciones de depuración

Debug Logging

Activa el registro detallado para fines de diagnóstico.

Se recomienda desactivar esta opción durante el uso normal.

5. Notas de funcionamiento

Todas las decisiones de trading se evalúan únicamente después del cierre completo de la vela.

Solo puede existir una posición activa al mismo tiempo.

Los resultados de backtesting se basan en datos históricos y no representan resultados reales.

Los resultados reales pueden variar según las condiciones del mercado, la ejecución del bróker y el deslizamiento.

6. Instalación

Inicie MetaTrader 5 Abra la carpeta de datos Copie el archivo EX5 en el directorio MQL5 → Experts Reinicie MetaTrader 5 Adjunte el Expert Advisor a un gráfico

7. Soporte y comunicación

El soporte del producto se proporciona exclusivamente a través de la sección de comentarios de MQL5 Market o del sistema de mensajería interna de MQL5.

No se utilizan sitios web externos, grupos de mensajería ni canales de soporte de terceros.

8. Aviso legal

Este Expert Advisor no proporciona asesoramiento de inversión.

Todas las decisiones de trading y los resultados derivados del uso de este producto son responsabilidad exclusiva del usuario.