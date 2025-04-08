NEXA Bb Counter Trend
- Asesores Expertos
- Park Seongcheon
- Versión: 1.0
Manual de Usuario (para MQL5 Market)
1. Descripción del producto
NEXA Bb Counter Trend es un Asesor Experto (Expert Advisor) de trading automático diseñado para identificar oportunidades de reversión a la media tras extensiones de precio a corto plazo.
El sistema combina Bollinger Bands, Stochastic Oscillator y niveles Pivot diarios.
Este producto está diseñado para operar en el marco temporal M5.
Todas las decisiones de trading se basan exclusivamente en velas cerradas (Closed Candles) y no utiliza ninguna lógica de repintado (repaint).
El Expert Advisor opera sobre un solo símbolo y gestiona una única posición a la vez.
2. Lógica de trading
El Expert Advisor considera una nueva entrada únicamente cuando se cumplen simultáneamente todas las siguientes condiciones:
-
El precio alcanza la banda superior o inferior de Bollinger Bands
-
El Stochastic Oscillator muestra una señal de reversión desde zonas de sobrecompra o sobreventa
-
El precio actual se encuentra cerca de un nivel Pivot diario o de zonas clave de soporte/resistencia
El Stop Loss se calcula utilizando una distancia basada en el indicador ATR.
El Take Profit se determina en función de la línea media de Bollinger Bands o de los niveles Pivot, según la configuración seleccionada.
3. Entorno operativo y limitaciones
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Instrumentos compatibles: un único símbolo definido por el usuario
-
Marco temporal recomendado: M5
-
Tipo de órdenes: órdenes de mercado
-
Sin llamadas DLL
-
Sin uso de WebRequest
-
Sin enlaces ni recursos externos
-
Sin recopilación de datos personales
El producto se distribuye exclusivamente como archivo compilado EX5.
4. Parámetros de entrada
4.1 ▶ [General Settings] Configuración general
Trading Symbol
Define el símbolo a operar.
Si el símbolo especificado no está disponible en el terminal, se utilizará automáticamente el símbolo del gráfico actual.
Fixed Lot Size
Tamaño de lote fijo utilizado en cada operación.
El volumen se ajusta automáticamente para cumplir con los requisitos mínimos, máximos y de paso del bróker.
Magic Number
Identificador único de las posiciones abiertas por este Expert Advisor.
Se recomienda utilizar valores distintos al ejecutar varios EA en la misma cuenta.
Slippage
Deslizamiento máximo permitido para la ejecución de órdenes de mercado (en puntos).
4.2 ▶ [Trading Time Filter] Filtro de tiempo de trading
Enable Trading Time Filter
Cuando está activado, las nuevas entradas solo se permiten dentro del horario y los días especificados.
Trade Start Hour / Trade End Hour
Define la ventana de trading según la hora del servidor.
Se admiten intervalos nocturnos.
Allow Monday ~ Allow Friday
Permite o restringe nuevas entradas en días específicos de la semana.
Las posiciones existentes pueden seguir siendo gestionadas fuera del horario de entrada.
4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Configuración de la estrategia
Trading Timeframe
Marco temporal utilizado para generar las señales de trading.
La estrategia está diseñada para M5.
Bollinger Bands
-
Period: período de cálculo
-
Deviation: multiplicador de desviación estándar
-
Applied Price: tipo de precio utilizado
Stochastic Oscillator
-
%K, %D, Slowing: parámetros de cálculo
-
MA Method: método de suavizado
-
Price Mode: fuente de precios
-
Overbought / Oversold: niveles de sobrecompra y sobreventa
Pivot Zone
-
Pivot Proximity ATR Multiplier: tolerancia basada en ATR para proximidad a niveles Pivot
-
Activación individual de niveles Pivot Point, R1/S1 y R2/S2
4.4 ▶ [Entry Filters] Filtros de entrada
Spread Filter
Evita nuevas entradas cuando el spread actual supera el valor máximo definido.
Volatility Filter (ATR Explosion)
Limita las operaciones durante períodos de volatilidad excesiva comparando el ATR actual con su promedio.
4.5 ▶ [Risk] Configuración de Stop Loss y seguridad
ATR Period
Período del ATR utilizado para el cálculo del Stop Loss y el filtro de volatilidad.
SL ATR Multiplier
Multiplicador ATR para determinar la distancia del Stop Loss.
Minimum SL Points
Define una distancia mínima de Stop Loss cuando el valor calculado por ATR es demasiado pequeño.
Los requisitos mínimos del bróker se consideran automáticamente.
4.6 ▶ [Take Profit Options] Opciones de Take Profit
TP Mode
-
Línea media de Bollinger Bands
-
Pivot Point
-
Nivel R1 / S1
-
Selección automática del nivel válido más cercano en dirección al beneficio
El Take Profit se ajusta automáticamente para garantizar que esté en la dirección del beneficio y cumpla con la distancia mínima requerida.
4.7 ▶ [Position Management] Gestión de posiciones
Break-Even
Mueve el Stop Loss hacia el precio de entrada cuando se alcanza un nivel de beneficio predefinido.
Trailing Stop
Ajusta progresivamente el Stop Loss a medida que el precio avanza a favor de la posición.
Las restricciones mínimas de modificación del bróker se aplican automáticamente.
4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Gestión avanzada del riesgo
-
Límite de pérdida diaria (basado en Balance o Equity)
-
Pérdida máxima por operación
-
Límite de pérdidas consecutivas
-
Distancia mínima entre operaciones (en barras)
4.9 ▶ [Debug Options] Opciones de depuración
Debug Logging
Activa el registro detallado para fines de diagnóstico.
Se recomienda desactivar esta opción durante el uso normal.
5. Notas de funcionamiento
-
Todas las decisiones de trading se evalúan únicamente después del cierre completo de la vela.
-
Solo puede existir una posición activa al mismo tiempo.
-
Los resultados de backtesting se basan en datos históricos y no representan resultados reales.
-
Los resultados reales pueden variar según las condiciones del mercado, la ejecución del bróker y el deslizamiento.
6. Instalación
-
Inicie MetaTrader 5
-
Abra la carpeta de datos
-
Copie el archivo EX5 en el directorio MQL5 → Experts
-
Reinicie MetaTrader 5
-
Adjunte el Expert Advisor a un gráfico
7. Soporte y comunicación
El soporte del producto se proporciona exclusivamente a través de la sección de comentarios de MQL5 Market o del sistema de mensajería interna de MQL5.
No se utilizan sitios web externos, grupos de mensajería ni canales de soporte de terceros.
8. Aviso legal
Este Expert Advisor no proporciona asesoramiento de inversión.
Todas las decisiones de trading y los resultados derivados del uso de este producto son responsabilidad exclusiva del usuario.