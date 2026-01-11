CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) ist ein professioneller MQL5 Expert Advisor, der auf strukturierten Trading-Zyklen und disziplinierter Marktlogik basiert. Er eröffnet Trades ausschließlich nach bestätigten RSI-Signalen auf geschlossenen Kerzen und sorgt so für regelbasierte, hochwertige Einstiege. Innerhalb jedes Zyklus werden Positionen schrittweise über präzise berechnete Layer aufgebaut. Wenn sich die Marktdynamik ändert, nutzt das System ausdrücklich Hedging (Hedging-Konten, nicht Netting) als strategisches Instrument zur Ausbalancierung der Exposure — niemals als Panikreaktion. Hedging wird selektiv eingesetzt, um Volatilität abzufedern und den aktiven Zyklus zu stabilisieren, während strenge Distanzregeln und globaler Schutz Order-Staus und Konflikte verhindern. CycleMind Pro setzt nicht auf klassische Stop-Loss-Mechanismen, sondern auf professionelles, marginbasiertes Risikomanagement. Ein erweitertes Money-Management kann direkt im Chart in Echtzeit umgeschaltet werden. Alle Positionen werden automatisch geschlossen, sobald ein vordefiniertes Gewinnziel (in Kontowährung) erreicht ist. CycleMind Pro steht für diszipliniertes, intelligentes Trading — gesteuert durch Logik statt Emotion.