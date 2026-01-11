CycleMind Pro MT5

CycleMind Pro (Koji v1.195) é um Expert Advisor profissional em MQL5 construído com base em ciclos de negociação estruturados e lógica disciplinada de mercado. Ele inicia operações apenas após sinais de RSI confirmados em velas fechadas, garantindo entradas de alta qualidade e baseadas em regras. Dentro de cada ciclo, as posições são construídas progressivamente por camadas cuidadosamente calculadas. Quando a dinâmica do mercado muda, o sistema aplica hedge (modo Hedging, não Netting) como uma ferramenta estratégica para equilibrar a exposição — nunca como reação de pânico. O hedge é usado seletivamente para absorver volatilidade e estabilizar o ciclo ativo, enquanto regras rígidas de distância e proteção global evitam congestionamento e conflitos de ordens. O CycleMind Pro não depende de stop loss tradicional; em vez disso, utiliza controle de risco profissional baseado em margem. Um sistema avançado de Money Management pode ser alternado diretamente no gráfico em tempo real. Todas as posições são fechadas automaticamente quando uma meta de lucro pré-definida (na moeda da conta) é atingida. CycleMind Pro representa uma negociação disciplinada e inteligente, guiada pela lógica e não pela emoção.