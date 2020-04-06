CycleMind Pro

CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) ist ein professioneller Expert Advisor, der den Markt in klaren Handelszyklen analysiert.
Trades werden nur nach bestätigten RSI-Signalen beim Kerzenschluss eröffnet.
Positionen werden schrittweise und kontrolliert aufgebaut.
Bei Marktveränderungen wird intelligentes Hedging zur Risikoausbalancierung eingesetzt.
Hedging dient der Stabilisierung, nicht der Notlösung.
Strenge Distanzregeln verhindern Order-Konzentration.
Kein klassischer Stop-Loss, sondern echtes Margin-Risikomanagement.
Money Management ist direkt im Chart steuerbar.
Der gesamte Zyklus wird bei Erreichen des Gewinnziels geschlossen.
CycleMind Pro steht für strukturiertes Trading.


